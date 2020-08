L'horoscope du 2 août 2020

publié le 02/08/2020 à 05:30

Bélier

3ème décan, vous n'apprécierez pas cette conjoncture qui peut être frustrante car elle vous oblige à prendre des distances pour pouvoir contrôler vos émotions. Vous pourriez vous sentir mal considéré par vos proches et c'est très déplaisant pour un Bélier. Vous ne serez pas à l'aise avec les autres.

Taureau

La conjoncture vous est favorable, Lune et Saturne vous aideront à montrer aux autres qu'ils peuvent compter sur votre fameux sens pratique, 3ème décan. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes plutôt bien servi depuis le début de l'année parce que vous tirez profit des situations.

Gémeaux

Vous ne serez pas fan de l'ambiance de ce dimanche, même si vous n'êtes pas au centre de la conjoncture. L'ennui c'est que vous serez obligé de vous restreindre. Probablement sur le plan financier ; ou alors c'est votre partenaire qui vous incitera à vous modérer.

Cancer

Vous serez sensible à Lune/Saturne qui se tiennent face à vous. Elles pourraient réveiller votre vieille peur de l'abandon, le 3ème décan pouvant se sentir seul. Même si vous êtes entouré ! Il se trouve que vous aurez probablement tendance à rester à l'écart de manière volontaire.

Lion

Sachez que Mercure investira votre signe mercredi et que dans les jours qui suivent vous pourrez avoir une explication à propos du problème qui vous préoccupe. Cela concerne surtout les natifs de début août, qui doivent supporter d'ennuyeuses contraintes.

Vierge

Aujourd'hui Lune et Saturne sont conjointes et c'est une bonne configuration pour vous. Votre rationalisme et vos bons conseils serviront ceux qui vous entourent. N'hésitez pas à leur dire ce que vous pensez, si bien sûr vous sentez qu'on vous écoute vraiment.

Balance

La rencontre Lune/Saturne peut vous rendre morose, natif du 3ème décan, ce n'est pas nouveau et je vous promets que ces états d'âme disparaîtront en fin d'année. Vous avez de bonnes raisons, probablement, de déprimer, il y a un problème en famille ou à propos d'une maison.

Scorpion

Vous ne serez pas très ennuyé par la Lune et Saturne, seul un proche pourrait à la rigueur vous casser les pieds en vous posant des questions un peu indiscrètes. Et comme vous êtes généralement très secret, vous n'aimez pas parler de vous, ça vous gênera.

Sagittaire

La conjoncture est encore une fois liée à votre argent, à vos moyens, votre intuition vous dira d'être prudent, de faire attention, mais est-ce que vous l'écouterez ? Vous n'écoutez pas souvent ce qu'on vous dit, et même vos intuitions vous ne leur faites pas confiance.

Capricorne

La Lune rencontre Saturne dans votre 3ème décan, vous serez encore plus réaliste que d'habitude, avec une tendance à vous replier un peu trop sur vous-même. Essayez de garder une fenêtre ouverte sur le monde et sur vos proches, ne vous isolez pas.

Verseau

Vous vous ferez du souci pour l'un de vos proches, frère ou soeur, ça vous tracassera une partie de la journée, mais dites-vous que le pire n'est jamais sûr. Avec la conjonction Lune/Saturne de ce jour, vous aurez tendance à voir les choses un peu en noir.

Poissons

Cette rencontre Lune/Saturne est positive pour vous dans la mesure où elle vous oblige à vous poser des limites, 3ème décan, même si vous n'aimez pas les limites. Sauf celles que vous vous imposez vous-même et encore... Là, c'est un ami qui vous incitera à vous canaliser.