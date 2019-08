L'horoscope du 4 août 2019

publié le 04/08/2019 à 08:15

Bélier

Le climat astral est favorable aux arrangements, aux accords, et à l'harmonie en général. 1er décan en particulier, sachez partager et être à l'écoute des autres. L'ambiance de ce dimanche dépendra beaucoup de votre attitude et de votre volonté (ou non) de maintenir une bonne entente entre vous et les autres. 3e décan, Mars vous dit d'avoir de l'audace mais pas de vous mettre en danger ou de dépasser vos limites. Sauf peut-être si vous faites de la compétition.

Taureau

Faites le ménage, non pas dans la maison mais à l'intérieur de vous. Débarrassez-vous de ces vieilles rancœurs dont vous faites régulièrement les mises à jour. Les maintenir est une perte de temps et ne sert absolument à rien, si ce n'est à vous faire du mal à vous, pas à l'autre ! A moins d'avoir affaire à un Taureau, comme vous, les autres n'entretiennent pas le souvenir des querelles ou autres contrariétés que vous, vous entretenez volontiers. Ils sont différents de vous !

Gémeaux

Un bon dimanche pour ceux du 1er décan, tout vous semblera plus léger et la vie sera des plus agréables ; peut-être serez-vous dans un endroit un peu luxueux ? En tout cas, vous admirerez ce lieu, vous le contemplerez avec beaucoup de plaisir et d'ailleurs le plaisir en lui-même est au rendez-vous de ce dimanche. Pour certains, c'est le plaisir d'être avec leurs enfants ou de les retrouver quelque part qui sera en vedette. 3ème décan, vous serez une vraie pile électrique !

Cancer

Vous serez un peu trop émotif, trop vulnérable, mais vous n'aurez qu'à endosser votre carapace pour vous protéger, en veillant à ne pas vous isoler des autres. Cette fameuse carapace qui est l'apanage de votre signe, qui était appelé " le crabe " au départ, d'où la carapace : la symbolique est claire et vous ne direz pas le contraire : vous vous protégez le plus souvent des autres, même de ceux que vous aimez, et c'est parce que vous êtes réceptif à la souffrance, la vôtre comme celle des autres.

Lion

Mercure est repartie direct vers votre signe qu'elle atteindra en fin de semaine prochaine. D'ici là, 3e décan, il se peut qu'on tente de vous raconter des bobards, de vous faire croire en certaines choses. Mais votre intuition est revenue à son meilleur niveau et vous " sentirez " les intentions des autres, ce qui vous réussira. Aujourd'hui, où vos proches sont au premier plan, peut-être parce que c'est votre anniversaire et qu'ils sont venus, ils sont tous là ? Certains ont besoin de votre attention...

Vierge

Vous ferez vos comptes en ce dimanche, et on a l'impression que ce sera plus un plaisir qu'une corvée. Il paraît que vous êtes souvent les meilleurs en calcul. Vous aimez manier les chiffres (mais aussi les lettres) et il arrive que vous soyez comptable, expert-comptable, etc. Quand vous n'êtes pas, bien sûr, dans un domaine de santé. D'ailleurs, l'un de vos amis semble avoir bien besoin de votre faculté à soigner, à le soigner, surtout si vous êtes du 3ème décan.

Balance

La Lune va passer ce dimanche dans votre 1er décan, en harmonie avec Vénus, aussi prévoyez une journée zen, agréable, et parfois très amoureuse pour certains. En tout cas, il y aura du plaisir au programme, surtout né fin septembre et début octobre. Vénus est pile en bon aspect avec vous et elle s'exprime dans le domaine des amitiés et affinités. Si vous êtes en couple, les projets que vous avez ensemble seront un bon ciment pour votre union.

Scorpion

Comme hier, contrariétés et conflits pour le 3e décan, mais rien de terrible. C'est juste que vous vous vexerez facilement ; ne gardez rien, exprimez votre ressenti. Ce n'est peut-être pas votre manière habituelle de faire, mais Mercure est bien placée et elle vous invite à vous exprimer, à " sortir " ce que vous avez sur le cœur afin de ne pas accumuler les petites rancœurs, elles sont du poison pour les relations. Et cela, même s'il faut dire ses quatre vérités à un proche...

Sagittaire

1er décan, une jolie conjoncture pour un dimanche où il y aura de la nouveauté au menu ; de nouvelles relations peuvent en effet faire leur apparition dans votre vie. Et, comme souvent, vous serez tellement sympathique et accueillant que vous ferez l'unanimité. Mais c'est aussi une journée où l'amitié pourrait avoir son importance, peut-être parce que vous allez retrouver des copains avec qui vous avez des projets pour les vacances, ou que vous les rejoignez pour les vacances ?

Capricorne

Vous vous sentirez obligé de jouer les gendarmes auprès de votre conjoint ou de vos enfants, vous ferez ce qu'il faut pour éviter qu'ils se prennent tous le chou. Vous ferez ça pour eux, mais aussi pour vous parce que vous avez besoin de tranquillité, que vous soyez ou non en vacances. Toutefois, la période Lion est toujours celle où certaines petites crises éclatent en famille ou entre vous et votre partenaire ; peut-être à cause d'une plus grande promiscuité ?

Verseau

Il y a de la détente au programme de ce dimanche et surtout pour ceux de janvier qui en ont plus besoin que les autres. Essayez de profiter du moment présent. Vous êtes le plus souvent dans l'anticipation, dans une vision non pas du présent et de ce que vous pouvez vivre d'agréable, mais dans celle d'un futur qui peut vous faire peur, selon ce que vous imaginez... ou que vous attendez impatiemment parce que vous savez qu'il (le futur) sera plus facile à vivre que le présent !

Poissons

La Lune en Balance aujourd'hui est accommodante, mais un peu trop en ce qui vous concerne. Vos proches vous accapareront et vous ne saurez pas dire non ! Même si vous aimez rendre service, être à disposition, il faut malgré tout penser à vous et vous ressourcer. Faites une sieste, par exemple, et prévenant que vous ne voulez pas être dérangé... C'est une solution pour aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faudrait que vous parveniez à vous protéger davantage.