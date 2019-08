L'horoscope du 1er août 2019

publié le 01/08/2019 à 06:29

Bélier

La plupart des planètes sont réunies pour votre plaisir, pour que vous profitiez à fond de vos loisirs et que vous soyez au top de votre forme, 1er et 3ème décan. Seul le 2ème, toujours visé par Saturne, a peut-être moins d'enthousiasme pour se distraire que les autres, même si la planète est moins active puisqu'elle rétrograde. Le problème qui vous a contrarié est toujours là, né après le 3, mais Jupiter lutte contre Saturne et vos chances que ça s'arrange sont égales aux forces négatives de Saturne.

Taureau

Encore sous l'influence électrique de la nouvelle Lune d'hier, le 1er décan a probablement intérêt à s'adapter au lieu de résister contre le changement. Un changement de direction à la tête de l'entreprise ? Un changement de culture ? Quoi qu'il en soit, et même si c'est vous qui êtes en train de changer, vous n'avez pas intérêt à vous épuiser à lutter contre... Ce que vous pouvez perdre, éventuellement, sera automatiquement remplacé par autre chose.

Gémeaux

Une journée pleine de petits événements agréables, de rencontres et d'échanges où vous sentirez que vous pouvez être totalement vous-même, surtout 2e décan. La conjonction (rencontre) de la Lune et de Mars joue en votre faveur et libère des énergies, surtout sur le plan mental. Votre esprit de répartie, par exemple, fera de l'effet sur ceux qui vous entourent : vous les ferez rire grâce à des remarques qui ne manqueront pas de sel. Il vous arrive d'être très piquant !

Cancer

Dans votre 3e décan, Mercure commencer à se bouger et vous aussi vous allez bouger, dire enfin ce que vous pensez sans être empêtré dans vos émotions. Dans votre signe, Mercure est en effet vulnérable et trop sensible, ce qui vous empêche de dire franchement ce que vous pensez, surtout quand elle est rétrograde. Mais elle est à présent directe, et vous aussi vous serez direct ! Et puis ceux qui attendent un courrier, une réponse, une nouvelle, seront satisfaits dans les prochains jours.

Lion

Mercure reprend une marche directe, mais il faut attendre encore deux ou trois jours pour qu'elle soit plus active et qu'on réponde à votre demande, 3e décan. C'est une demande qui peut concerner un document que vous ne devrez pas divulguer tout de suite, ou une réponse à une question sur un détail qui a son importance et qui peut concerner votre santé. En tout cas, essayez de canaliser votre imagination car elle vous incite à dramatiser un peu trop la situation.

Vierge

A présent, inutile de garder le silence sur l'un de vos projets, d'ici quelques jours vous pourrez en parler et trouver des soutiens, voire un sponsor si besoin est. A priori, si vous avez besoin d'argent pour ce projet, vous pourrez en trouver au sein de votre famille, ou même faire un emprunt à votre entreprise... Cela ne concerne que le 3e décan, qui est un peu gêné aux entournures en ce moment, soit parce que rien n'aboutit, soit parce que vous êtes moins en forme.

Balance

Une très bonne journée pour beaucoup d'entre vous. La rencontre Lune/Mars dope vos énergies, lesquelles s'appliquent à améliorer l'un de vos projets en cours. Vous avez des idées plein la tête, et Mercure redevenant directe aujourd'hui vous allez pouvoir les concrétiser sous peu, à partir du 11 août, quand Mercure entrera en Lion. Vous aurez jusqu'au 29 pour concrétiser vos idées, en dépit du fait que Saturne est toujours là pour vous dire que vous allez rater. Ne l'écoutez pas !

Scorpion

A partir d'aujourd'hui, quelque chose pourrait se décoincer, les uns obtenant un laisser-passer, les autres s'envolant vers de nouveaux horizons très exotiques. En effet, c'est une journée de grands départs en vacances et vous pourriez faire partie de ceux qui s'en vont. Le fait que Mercure reprenne une marche directe ne peut que vous faciliter les choses et peu importe la manière dont vous voyagerez. Toutefois, né autour du 12 novembre, une contrariété est à prévoir.

Sagittaire

Aucune planète ne vous regarde de travers, même Neptune se tait, vous pouvez vous attendre à une journée comme vous les aimez, votre route est dégagée. Sauf bien sûr si vous vous mettez dans les encombrements des grands départs, mais vous avez certainement le moyen de faire autrement, je n'ai pas l'impression que vous serez coincé, au contraire. 1er décan, la nouvelle Lune étant encore active, il peut encore y avoir un changement de dernière minute.

Capricorne

3ème décan, Mercure est face à vous et comme elle reprend une marche directe vous allez pouvoir obtenir l'accord que vous attendiez, encore un peu de patience ! Mercure reste un peu stationnaire mais elle va se remettre en marche et d'ici la fin de la semaine prochaine vous aurez eu ce que vous désirez. Si vous êtes du 1er décan, il est possible que vous ayez une petite surprise financière, mais sans votre thème il est difficile de dire si elle sera agréable ou désagréable !

Verseau

Il va falloir attendre dimanche, 1er décan, pour que vos relations reprennent un cours normal. Et il peut encore y avoir un retournement de situation d'ici là. Il s'agit probablement d'une offre qui vous a été faite de manière inattendue et il faut y répondre, le choix à faire étant vraiment compliqué pour vous ; cela crée de forts remous en vous et parfois autour de vous car vous sollicitez les conseils de vos proches. Même problème, en beaucoup moins stressant, pour le 3e décan.

Poissons

3e décan, avec Mercure de nouveau directe, vous allez pouvoir penser à vous et vous occuper davantage de vous, de vos plaisirs, et sans culpabilité SVP ! Votre nature, et surtout la conjoncture actuelle (en Lion) vous porte naturellement à plus vous occuper des autres et de leur bien-être que de vous-même. Mais vous, qui s'occupe de votre bien-être ? Quoi que vous en pensiez, il est tout aussi important que celui de vos proches, et même plus. Si, si...