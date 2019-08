L'horoscope du 2 août 2019

publié le 02/08/2019 à 06:30

Bélier

Obligé de vous soucier de détails qui, selon vous, n'ont aucun intérêt vous vous direz que vous perdez votre temps. Ne vous énervez pas, c'est très passager. Mais peut-être tout simplement que vous aurez besoin de vous énerver pour disperser un trop-plein d'énergie ? Il faut dire qu'avec les planètes en Lion, et Mars (votre maître s'y trouve), vous ne manquez pas de dynamisme et que la meilleure manière de vivre cette conjoncture c'est de faire du sport.

Taureau

1er décan, on sait que votre vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui quelqu'un saura vous rassurer, vous réconforter et vous redonner confiance. Même si cela ne dure que quelques heures, cela vous fera du bien et comme la dissonance se termine dimanche vous parviendrez peut-être à conserver cet état d'esprit jusque-là. Né autour des 10 et 11 mai, on fait tout pour vous énerver, mais vous avez des armes pour vous défendre ! Utilisez-les sans vous poser de questions.

Gémeaux

Surveillez-vous aujourd'hui, vous serez plus susceptible que d'habitude et vous risquez de prendre de travers tout ce que vos proches feront ou diront. C'est l'affaire de quelques heures, peut-être que quelqu'un vous aura vexé, ou que vous-même vous jugerez mal, en conséquence de quoi vous ne serez pas tout à fait bien dans votre peau. Mais cela passera rapidement, d'autant plus que Vénus vous envoie de bons influx : vous retrouverez très vite votre bonne humeur.

Cancer

Né en juin, vous avez les faveurs des planètes, surtout né autour du 28, mais il semble que tout le signe profitera d'une échappée belle ou d'une petite surprise. Lune et Uranus sont en phase et si les natifs de juin sont les premiers concernés par un agréable sentiment de liberté et d'ouverture sur le monde, les autres membres du signe pourraient aussi en profiter à minima. Les petits déplacements, les visites, les échanges sont parmi les domaines favorisés en ce vendredi.

Lion

Vous êtes généreux de nature mais aujourd'hui vous serez conscient qu'il faut que vous fassiez attention, que vous respectiez votre budget, surtout en vacances. On a tendance à se laisser un peu aller dans ces moments-là, mais vous vous surveillerez et vous aurez raison. Et si c'est votre anniversaire, vous demanderez à ce qu'on n'en fasse pas des tonnes, alors que d'habitude vous aimez les grandes fêtes. Par ailleurs, né autour des 12, 13 août, canalisez votre impulsivité, trop forte.

Vierge

Dans votre 1er décan, la Lune est en amitié avec Uranus et vous aussi vous serez en amitié avec ceux que vous croiserez. Vous avec grand besoin de nouvelles relations en ce moment, vous avez envie d'un renouvellement dans ce domaine, aussi bien dans votre vie privée que professionnelle. Cela dit, vous avez peut-être un projet qui vous conduit à rencontrer des personnes d'un milieu différent du vôtre et même parfois d'un autre pays que le vôtre.

Balance

Restez à l'ombre ou dans l'ombre aujourd'hui, ça vous fera du bien, vous avez besoin de vous détendre et ce n'est pas au milieu de la foule que vous y arriverez. Cela dit, vous avez peut-être choisi un petit coin peu fréquenté si vous êtes en vacances, mais il n'empêche que vous rechercherez quand même la solitude parce que vous aurez besoin de réfléchir à plusieurs sujets qui vous préoccupent pour la rentrée ou même pour votre avenir en général.

Scorpion

Il se peut que vous vous soyez fait de nouveaux amis et même que vous ayez intégré un groupe de personnes avec qui vous avez des échanges constructifs. En tout cas, si vous êtes du 1er décan, il semble que vous pouvez compter sur un groupe, ou sur une personne qui vous sert de guide, de mentor et qui vous aide à mieux vous adapter aux changements ou aux contraintes que vous avez à supporter depuis quelque temps (né vers le 30 octobre en ce moment).

Sagittaire

Vous aimeriez bien qu'on vous fiche la paix, mais quelqu'un insistera pour que vous respectiez des règles ou que vous fassiez un travail qui vous casse les pieds. Vous ne vous sentirez pas aussi libre que les autres jours, mais cela ne durera que quelques heures et seul le 1er décan sera concerné aujourd'hui. A côté de cela, ce même 1er décan reçoit de bons influx de Vénus et une fois débarrassé de vos obligations, vous vous sentirez d'autant plus libre que vous aurez la conscience tranquille.

Capricorne

Quoi qu'il se passe autour de vous, vous serez zen, détendu et vous pourrez profiter des bonnes ou des belles choses de la vie. Un dépaysement peut vous y aider : si vous changez de cadre, vous changerez forcément vos habitudes et ne serez plus aussi à cheval sur les horaires et autres obligations. Du coup, cela ajoutera à la possibilité qui vous est offerte de vous détendre et de vous changer totalement les idées. Certains en ont bien besoin, le 2e décan par exemple.

Verseau

Vous tournez en rond dans vos pensées, 1er décan, vous ne retenez que celles qui sont négatives et qui anticipent des situations qui pourraient être ennuyeuses. Cela ne peut que produire du stress, ne vous étonnez pas si après ça vous avez des palpitations ou si vous avez du mal à vous endormir. La solution face à cette situation : la relaxation, la méditation, ou alors vous vous mettez devant un bon film qui va capter votre attention et dévier le cours de vos pensées.

Poissons

Les invitations et les relations avec les autres dans leur ensemble seront au premier plan, surtout si vous êtes de février. Une rencontre récente pourrait évoluer et se développer ; il s'agit probablement de quelqu'un que vous connaissiez déjà, quelqu'un de familier mais avec qui vous avez des liens de connivence, de complicité. Si vous n'avez jamais pensé à lui ou à elle d'une autre manière qu'amicale, il se pourrait que cela change rapidement. Ou ait déjà changé.