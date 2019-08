L'horoscope du 31 juillet 2019

publié le 31/07/2019 à 06:36

Bélier

Franchement, cette nouvelle Lune devrait vous plaire car, comme on dit, changement d'herbage réjouit les vaux. Et un dépaysement se profile. Il se peut même que vous partiez aujourd'hui ou demain en vacances et c'est avec impatience que vous attendez ce moment, surtout 1er décan ; mais tout le signe peut avoir des échos, plus ou moins forts, de cette nouvelle Lune qui inclut justement de la nouveauté. Vous partez à la découverte, au hasard ?

Taureau

Cette nouvelle Lune pourrait correspondre à une petite secousse, si vous êtes d'avril et début mai. Rien de plus que ce que vous vivez depuis des mois. Quelque chose progresse, un changement qui se fait en vous et dont vous n'êtes pas le maître d'oeuvre : vous ne pouvez que vous adapter à ce qui se passe, résister ne vous conduirait à rien. Par ailleurs, 3ème décan, vous aurez probablement les réponses (les papiers, documents, etc.) que vous attendez à partir de demain.

Gémeaux

En ce qui vous concerne, c'est une nouvelle Lune plutôt joueuse et provocante. Elle met l'accent sur votre entourage et ce que vous pouvez reprocher à certains. Vous êtes observateur, c'est même une de vos principales qualités et vous n'avez pas pu vous empêcher de remarquer qu'untel avait un comportement sournois et pas seulement vis-à-vis de vous... Mais le moment n'est pas encore venu de le/la démasquer, personne ne serait d'accord avec vous.

Cancer

Une nouvelle Lune gourmande pour ceux du 1er décan et du début du 2ème. Votre nature sensuelle va vous inciter à profiter de tous les plaisirs qui se présentent. Et vous aurez bien raison, surtout que vous avez fait d'incontestables progrès et que vous vous êtes libéré d'un schéma qui pesait sur vos épaules. Cela fait déjà plus d'un an qu'il en est ainsi et cette nouvelle Lune d'aujourd'hui braque le projecteurs sur les profits que vous pouvez tirer de votre situation actuelle.

Lion

C'est votre nouvelle Lune personnelle, elle illumine votre 1er décan tout en mettant l'accent sur les importants changements et autres virages qui sont en cours. Elle est conjointe à Vénus, récemment arrivée dans votre signe, ce qui place l'amour et vos affections au premier plan, mais pas sûr que cela crée un climat très tendre ! On pourrait même penser que, pour certains, il y a un déchirement, une situation qui n'est pas facile à vivre parce que les événements ont un impact financier.

Vierge

Vu de l'extérieur on ne pourra pas deviner que quelque chose vous préoccupe ou provoque en vous de fortes émotions. À tout moment, vous ferez bonne figure. Est-ce une forme d'élégance, pour ne pas " déranger " les autres, ou une excessive timidité ? En tout cas, cette nouvelle Lune pointe Uranus, qui joue un rôle important par rapport à un projets qui est en cours. Mais quelqu'un semble rejeter fortement votre idée et tente de vous convaincre de son contraire.

Balance

Il y a beaucoup de bienveillance dans cette nouvelle Lune, de belles manifestations d'amitié et de fraternité, que cela vienne de vous ou de votre groupe amical. Elle concerne surtout le 1er décan, en particulier ceux nés autour du 1er octobre et qui peuvent avoir également la tête pleine d'idées pour faire avancer leurs projets. La planète des idées, Mercure, reprendra une marche directe demain : vous vous sentirez plus libre et plus productif dans votre tête en fin de semaine prochaine.

Scorpion

La nouvelle Lune trône au zénith, mais sa dissonance avec Uranus indique que le 1er décan semble avoir perdu ses repères et peine à en retrouver de solides. C'est-à-dire que ce que vous avez construit (famille, amours) n'est plus le rempart, la protection que cela a été pour vous, il y a eu du changement et cela vous déconcerte beaucoup. Mais c'est un processus, vous devez vous y adapter, sinon ce sera plus pénible à vivre. Ne vous stressez pas inutilement.

Sagittaire

La lunaison vous sourit et met l'accent sur ce que vous préférez par-dessus tout, le voyage et le dépaysement. 1er décan, il y en aura même plus que prévu au départ. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un changement de dernière minute, rien de grave, mais il faudra probablement que vous vous démeniez pour arranger le problème. Et il s'arrangera puisque, parallèlement, Vénus est en bon aspect avec cette nouvelle Lune : vous aurez donc satisfaction à très court terme.

Capricorne

Vous n'aurez pas beaucoup d'échos de cette nouvelle Lune, mais en apparence. Elle représente plutôt les travaux intérieurs que certains sont en train de mener. Et il n'y a pas que le 1er décan qui est en pleine évolution vers plus de liberté : le 3e décan, qui reçoit Pluton, doit également pouvoir effectuer des transformations, des mutations dans sa vie et certains pourront repartir de zéro, alors que d'autres verront un long travail aboutir à une prise de pouvoir et de contrôle.

Verseau

Votre ciel est perturbé/perturbant jusqu'à la fin de la semaine, 1er décan. Mais dites-vous que vous progressez vers un important renouveau, à venir bientôt. En fait, cela se construit depuis plus d'un an, toujours 1er décan, et vous avez longtemps refusé, tergiversé, avancé et reculé face aux changements qui s'imposent si vous ne voulez pas stagner dans votre vie et surtout dans votre évolution professionnelle, voire personnelle pour certains.

Poissons

Vous êtes en progression, la nouvelle Lune met une de vos principales qualités en vedette : votre nature serviable : vous avez compris que vous en faisiez trop et vous avez raison ; les bons aspects d'Uranus vous ont fait comprendre que vous pouviez faire autrement, que vous n'étiez pas obligé de répondre positivement à toutes les demandes de vos proches, qui avaient tendance à vous prendre un peu pour leur esclave. Bon, j'exagère probablement mais pas tant que ça !