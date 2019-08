L'horoscope du 3 août 2019

publié le 03/08/2019 à 08:15

Bélier

Mars vous envoie de bons influx qui vous donnent l'envie d'être le premier, le meilleur, mais évitez de vous mettre en compétition avec tout le monde ! Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte car un bon aspect de Mars active ce qui est déjà en vous, et en grande quantité : votre besoin d'être en rivalité avec certaines personnes. Pas forcément avec votre conjoint, mais avec des proches comme les frères et soeurs par exemple, ou les collègues au bureau.

Taureau

Né après le 11 mai, vous serez un peu irritable pendant quelques jours. Peut-être des travaux à faire dans la maison, ou un invité dont l'attitude vous déplaît. Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes et vous aurez du mal à cacher votre agacement. Mais comme vous détestez les conflits, peut-être que vous ne ferez aucune remarque et que vous supporterez stoïquement la situation. Ce sera bien pour l'harmonie générale, mais pas pour vous. Vous accumulez trop...

Gémeaux

Vos relations avec vos proches sont dopées par Mars, 3e décan, mais avec quelle rapidité vous passerez de l'un à l'autre ! Attention à ne pas paraître volage ou superficiel. En outre, vos propos seront parfois tranchants, certes vous aurez de l'humour, vous serez percutant, mais ce sera la plupart du temps sur le dos des autres : vous serez sans foi ni loi pour faire rire votre public, c'est-à-dire les personnes qui sont en vacances avec vous ou vos collègues, confrères, etc.

Cancer

Votre instinct de propriété est très accentué avec Mars en Lion, vous chercherez à avoir encore plus d'emprise sur l'élu/e de votre cœur, qui ne se laissera pas faire. Cela concerne surtout ceux du 3e décan et jusqu'au 18 août. Une quinzaine de jours donc, ce qui signifie que vous ressentirez chacun les influx de Mars pendant trois ou quatre jours, pas plus. Mais essayez de vous contrôler de manière à ne pas donner à l'autre le sentiment qu'il/elle est un objet vous appartenant.

Lion

Né après le 13 août, Mars investit votre décan et dit que vous disposez d'une belle énergie et d'une totale détermination à relever tous les défis, surtout sportifs. Il ne faudra surtout pas vous dire que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose, même s'il y a danger vous démontrerez que vous en êtes capable. C'est aussi la bonne période (jusqu'au 18 août) pour démarrer un nouveau boulot, pour vous mettre à un nouveau sport et, également, faire de l'autorité tous azimuts.

Vierge

3ème décan, mettez-vous au repos, Mars qui gère votre énergie n'est pas très active et il vaut mieux paresser dans un transat avec un bon livre, que crapahuter ou vous activer d'une autre manière. Mars vous dit de lâcher prise sur tout ce qui s'apparente à un travail et de vous ressourcer. Mais si vous n'êtes pas en vacances, ce sera un peu difficile d'aller au boulot pendant deux ou trois jours, peut-être simplement parce que vous aurez mal dormi et serez donc fatigué d'avance.

Balance

Bien disposée à votre égard, natif du 3e décan, Mars active votre désir d'aller vers les autres et de vous faire des relations ; vous êtes vraiment doué pour ça ! Avec les Gémeaux et le Sagittaire, vous êtes le signe le plus relationnel du zodiaque et on sait que souvent votre vie est consacrée aux autres, ou à un/e autre en particulier. Par ailleurs, c'est aussi une bonne configuration pour vos projets, Mars ne fait aucune dissonance, vous pouvez appuyer sur l'accélérateur sans problème.

Scorpion

Né après le 13 novembre, il semble que vous avez quelqu'un dans votre collimateur, une personne dont vous supportez mal les manières autoritaires. Irez-vous au conflit ? Certains Scorpion aiment ça, mais si vous êtes en vacances en famille ou avec des amis, cela ne vous est pas conseillé. Si vous avez loué quelque chose, il se peut aussi que vous soyez en colère parce que vous estimez que cela ne correspond pas à ce qui vous avait été promis.

Sagittaire

Une belle conjoncture pour ceux du 3e décan nés après le 12 décembre, vous aurez l'occasion de défendre vos idées, vos opinions et vous serez très convaincant. On ne vous suivra pas toujours mais vos arguments seront imparables. Toutefois, votre énergie peut aussi être au service d'un voyage et d'activités touristiques parfois épuisantes pour les uns et les autres, mais pas pour vous ! Dès qu'il s'agit d'explorer, de découvrir, vous êtes quasiment infatigable.

Capricorne

Méfiez-vous d'une légère tendance à la parano si vous êtes né après le 10 janvier. Vous pourriez avoir l'impression que tout le monde vous regarde de travers, mais vous vous trompez ; pour la plupart en tout cas ! Peut-être que vous êtes plus vulnérable que d'habitude à l'image que les autres ont de vous et que vous pensez que cette image n'est pas bonne ? Ou alors, vous avez des doutes sur l'autre, sur la sincérité et peut-être même la fidélité de votre ami ou partenaire...

Verseau

Face à vous, 3e décan, Mars vous demande de ne pas vous montrer trop hésitant face à un choix à faire, et aussi de mettre de l'eau dans votre vin avec les autres. Votre partenaire ou ami/e pourrait en effet être de fort mauvaise humeur et cela vous contrariera, mais essayez de le/la comprendre : demandez-lui quel est son problème et parlez-en. Il vaut mieux aplanir les choses que de souffler sur les braises parce que son attitude vous énerve !

Poissons

Une bonne explication vaut toujours mieux que de bouder dans votre coin. 3e décan, Mercure vous en donne l'occasion jusqu'au 11 août, saisissez-là. En outre, Mars vous envoie à présent des influx et vous pourriez en effet être énervé par l'un de vos proches, son attitude étant contrariante. Ne gardez pas ce que vous ressentez pour vous car vous serez comme une cocotte-minute, la vapeur va s'accumuler et votre ressentiment aussi !