L'horoscope du 31 mai 2019

publié le 31/05/2019 à 05:45

Bélier

2e décan, Mars entame un aspect dynamique avec vous, c'est le moment de mettre un terme à un travail, par exemple, pour faire de la place à un autre travail. Vous aimez bien ne pas avoir de temps mort, il faut que les choses s'enchaînent pour que vous restiez positif. Cependant, né autour des 9, 10 avril, la présence de Saturne au zénith de votre zodiaque ne va pas dans ce sens ; au contraire, rien ne s'enchaîne et vous avez l'impression que vous êtes sur une voie de garage.

Taureau

Lune et Uranus se côtoient dans votre 1er décan, cela produit des tensions internes qui sont liées à de nouvelles conditions de vie que vous trouvez contraignantes. Nous en avons souvent parlé, il y a plusieurs interprétations à la présence d'Uranus chez vous car si on prend le côté positif des choses, il se peut aussi que vous (re)trouviez une forme de liberté, d'indépendance dont vous avez besoin pour mieux progresser. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.

Gémeaux

Vous aurez la flemme, la journée ne sera pas désagréable, mais vous aurez besoin de traîner et qu'on vous laisse tranquille, même si c'est votre anniversaire. Ce sera bien si vous êtes en RTT, moins bien si vous devez aller au boulot. Vous faites pourtant partie des Gémeaux privilégiés puisque vous n'aurez pas de vraie dissonance avant longtemps, vous aurez même de très bons aspects fin 2020 et tout 2021 (oui, je sais, c'est loin, mais ça se prépare souvent très en amont).

Cancer

Ambiance amicale, que vous ayez fait le pont ou non, vous serez bien entouré et si vous êtes du 1er décan vous serez moins stressé puisque que Mars vous quitte. La planète abordera dans la journée votre 2e décan et le 1e décan sera donc libre de tout obligation. En outre, la rencontre Lune/Vénus de demain annonce un climat de douceur et de tendresse que vous apprécierez. Mais il se peut aussi que vous ayez une satisfaction à propos d'un projet qui semble faire l'unanimité.

Lion

Vous serez fermement décidé à faire accepter l'une de vos idées ou l'un de vos projets et tous les moyens seront bons, même les refus ne vous décourageront pas. Ils vous obligeront simplement à changer de cap, à voir les choses différemment, surtout 1er décan. N'oubliez pas qu'Uranus crée des difficultés avec votre hiérarchie et ce qu'elle vous impose, vous semblez être en perte de vitesse et vous paniquez. Cela ne sert à rien, accompagnez les contraintes au lieu de les repousser.

Vierge

Une journée positive et même profitable pour ceux du 1er décan. Vous aurez une déconcertante impression de facilité et vous sentirez respecté dans le boulot. Il est vrai que vous avez plusieurs planètes de votre côté et que vous êtes probablement bien plus positif, ouvert et souriant que d'habitude, ce qui arrange bien vos rapports avec les autres. Il y a juste Mercure pour le 3e décan, qui indique que vous avez un travail à faire nécessitant beaucoup d'habileté ou de mémoire.

Balance

Si vous êtes en désaccord avec votre conjoint ou un proche, ne prenez pas cela trop à coeur ; on ne peut pas toujours être en phase avec tout le monde. Dans votre monde idéal, il n'y aurait jamais de problème, de conflit, mais vous savez bien que ce n'est pas possible ! Né début octobre, c'est vous qui êtes susceptible de vivre un conflit très passager et dont vous vous sortirez très bien si vous ne dramatisez pas. 3e décan, si vous avez un message à faire passer ou une démarche à faire, c'est le moment (jusqu'au 4 juin).

Scorpion

Lune et Uranus s'opposent à vous 1er décan, c'est donc une bonne journée pour réfléchir à la meilleure façon d'agir pour apaiser les tensions relationnelles. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a quelque chose à changer dans votre manière d'être en relation avec l'autre et avec les autres en général, et cela a un rapport avec votre tendance à être très, voire trop possessif et surtout trop exclusif. En amour passe encore (pas toujours !), mais en amitié cela fait des dégâts.

Sagittaire

Vous êtes, natif de novembre, dans une période où certaines habitudes dans votre travail sont remises en question ; vos procédures changent, adaptez-vous ! Vous ne pouvez pas faire autrement, il semble qu'une modernisation s'impose dans vos conditions de travail et vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter, d'accompagner le mouvement, ou alors d'aller voir ailleurs. Ce qui ne vous est pas conseillé dans le contexte actuel, qui reste instable malgré tout.

Capricorne

C'est une bonne journée, avec une agréable surprise pour certains natifs du 1er décan. A moins que vous n'espériez quelque chose et que cela ne se réalise. Vous avez de bons aspects et même Saturne est désarmée par une harmonie avec Vénus et qui sera activée entre aujourd'hui et demain : elle consolide vos liens amoureux, amicaux et filiaux. Toutefois, un accrochage peut advenir avec un proche ou un collègue (né autour du 1er janvier). Sans gravité.

Verseau

Vous serez un peu remué, voire anxieux 1er décan car votre avenir au sein d'une entreprise sera une nouvelle fois en question, mais uniquement dans votre tête. Dans ce cas, anticipez le problème qui pourrait éventuellement se présenter et trouvez-y une parade. Peut-être faut-il reprendre votre indépendance, pas complètement dans certains cas, mais faire autre chose à côté qui vous rapporterait et vous permettrait de vous débarrasser de vos angoisses concernant votre avenir.

Poissons

1er décan, vous avez la baraka en ce moment, vous avez peut-être démarré quelque chose qui va avoir un impact plutôt positif sur votre réputation dans le boulot. Il se peut même que vous ayez amélioré votre relationnel, que vous soyez moins timide et que vous ayez plus d'humour... Si vous travaillez avec une clientèle, ou si vous avez de nombreux collègues, vous constatez depuis quelque temps que vous êtes plus apprécié qu'avant et c'est dû à un changement d'attitude de votre part.