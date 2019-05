L'horoscope du 28 mai 2019

publié le 28/05/2019 à 06:37

Bélier

Il n'y a guère qu'une rapide dissonance de Mars pour vous ennuyer ces jours-ci, surtout né fin mars et début avril. Vous avez un peu trop de... caractère ! Et parfois de mauvais caractère, ce qui peut évidemment avoir un impact sur vos relations. Réfléchissez aux conséquences de vos actions et décisions, ne vous laissez pas entraîner par votre impulsivité, surtout que vous pourriez faire de la casse. Et, encore une fois, attention à ne pas vous faire mal par maladresse.

Taureau

Vous êtes d'une nature sensuelle et chez vous, la chair est faible. Certains pourraient être entraînés dans une histoire sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Je m'adresse au 2e décan et début du 3ème, c'est-à-dire ceux qui sont nés en gros entre le 7 et le 15 mai. Une personne que vous aimez peut avoir un pouvoir sur vous, une influence que vous n'avez jamais ressentie, jamais vécue et cela vous oblige à vous voir différemment ; vous n'êtes peut-être pas celui ou celle que vous pensiez mais tant mieux, cela vous fait évoluer.

Gémeaux

Lentement mais sûrement, Jupiter reforme une dissonance avec Neptune, comme en janvier dernier, espérons que ça ne sera pas aussi houleux qu'à l'époque. En ce qui vous concerne, ce sont ceux qui sont nés autour du 9 juin qui sont les plus concernés (3 jours avant, 3 jours après) et qui pourraient aussi être dans une situation qui semble ne pas avoir d'issue ou qui se répète constamment. Cela va durer à peu près jusqu'à fin juin et reprendre en septembre.

Cancer

Un bon aspect entre Vénus et Neptune pourrait commencer à faire son effet, il va durer jusqu'à dimanche et accentuer votre tendance à l'amour fusionnel. Un amour inconditionnel qui peut être en lien avec une religion dans certains cas. D'une manière générale, si vous êtes né autour du 11 juillet, vous serez compatissant, généreux et prêt à utiliser la force de votre amour pour une cause ou pour des personnes qui sont en souffrance.

Lion

Aucune dissonance pour vous, le seul ennui - et encore - c'est Mars qui ne donne pas sa pleine mesure, aussi vous sentez-vous fatigué. Vous travaillez trop ! Cela dit, 1e décan, n'oublions pas la dissonance d'Uranus mais elle n'est pas activée avant vendredi ; il ne devrait pas y avoir d'événement à la clé car elle touchera plus votre sensibilité que la réalité. C'est-à-dire que vous vous sentirez à l'étroit et que votre besoin de vous libérer d'une contrainte se fera sentir.

Vierge

Vous serez ou êtes même déjà sensible à la mésentente Jupiter/Neptune 2e décan, vous allez encore une fois être obligé d'ouvrir les yeux sur une relation nocive. Ça peut être une relation avec quelqu'un, votre conjoint par exemple, ou votre relation avec un produit si vous avez une addiction. Toutefois, votre côté parfois obsessionnel peut ressortir sous cette conjoncture et certains natifs n'auront pas d'autre choix que de consulter : ça se soigne plutôt bien.

Balance

Pour vous, Jupiter et Neptune pourtant en dissonance auront un effet positif. Si vous ressentez les freins saturniens en ce moment, ils ne peuvent que céder. Il est même possible que ce soit tout le contraire et que tout vous tombe tout cuit ! En fait, la dissonance Jupiter et Neptune c'est souvent une configuration qui provoque à la fois un laisser-aller et une exagération. C'est un aspect de manque total de limites, alors que Saturne, qui vous regarde aussi, vous pose trop de limites.

Scorpion

Mercure aussi a entamé une dissonance avec Neptune. Vous qui avez horreur du mensonge et de la trahison, même non intentionnelle, vous y serez confronté. Et comme souvent, vous aurez tendance à attribuer à l'autre des intentions qu'il ou elle n'a pas, mais ce sera plus fort que vous ! Cependant, il peut y avoir une histoire d'argent un peu glauque dans les deux-trois semaines qui viennent ; c'est une situation qui existe déjà mais qui risque de prendre de l'ampleur.

Sagittaire

Le mauvais aspect Jupiter/Neptune risque à nouveau de vous déstabiliser, mais on peut se demander si vous avez récupéré depuis les dissonances de janvier. Vous vous êtes peut-être investi dans une mission " jupitérienne ", c'est-à-dire dans une sorte de voyage, réel ou imaginaire, dont vous pensiez qu'il allait vous permettre d'évoluer, d'apprendre des choses. Mais il va bien falloir constater que vous avez commis quelques erreurs et que vous avez peut-être pris un mauvais chemin.

Capricorne

Saturne et Pluton se rapprochent et sont conjointes dans votre signe. Plus que d'autres, vous êtes sensible aux inévitables mutations qui sont en cours. Pour tout le monde, et dans certains cas (pas pour tout le signe) pour vous personnellement. En particulier début du 3e décan, c'est-à-dire né autour des 10 et 11 janvier : vous êtes peut-être vous-même en pleine mutation, vous avez décidé de faire table rase d'un passé et de prendre une autre direction qui vous correspond mieux.

Verseau

Vos finances sont dans le collimateur des astres mais cela ne date pas d'aujourd'hui et c'est la conséquence d'événements que vous ne maîtrisez pas. Apparemment cela ne vient pas de vous mais parfois de la nature même de votre job ; peut-être avez-vous besoin des autres pour avancer et mieux gagner votre croûte, or pour l'instant ces " autres " ont d'autres préoccupations en tête, vous n'êtes pas leur priorité, mais vous le serez bientôt. Vous devez y croire.

Poissons

Vous faites partie des signes impactés par Jupiter et Neptune, mais vous n'êtes pas totalement démuni face aux mensonges et aux trahisons. Vous avez la parade, simplement il faut utiliser les armes que vous avez à votre disposition (2e décan et début du 3ème, c'est-à-dire né entre le 7 et le 14 mars) et ne pas vous en empêcher parce que vous avez des scrupules. Si vous disposez de ces " armes " c'est qu'il faut les utiliser et que vous pouvez vous battre ; parfois pour votre honneur !