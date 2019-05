L'horoscope du 30 mai 2019

publié le 30/05/2019 à 05:51

Bélier

Toujours dans votre signe, c'est à Saturne que la Lune se heurte aujourd'hui et si vous êtes né entre le 8 et le 14 avril, vous aurez envie de vous isoler car vos humeurs passeront par des hauts et des bas. Apparemment, il y a une situation vexante ou un échec professionnel à digérer et vous y penserez beaucoup aujourd'hui ; le fait que ce soit un jour férié n'arrangera pas les choses, surtout si vous ne travaillez pas ! L'action vous réussit beaucoup mieux que l'inaction !

Taureau

Chez vous, Vénus forme un bon aspect avec Saturne. Soit vous appréciez votre célibat, soit vous êtes satisfait d'une relation qui dure depuis des lustres. Votre désir de stabilité et les promesses de fidélité sont respectés et ce sont ceux qui sont nés autour du 11 mai qui sont les plus concernés. Toutefois, il faut voir ce que dit votre ascendant... Pour les autres Taureau, cette journée devrait normalement être une journée de farniente, mais je crains que cela ne soit pas !

Gémeaux

Essayez de canaliser votre impatience, votre bougeotte, certes le rythme est ralenti pour cause de fête, mais c'est seulement pour quelques heures ! Vous n'êtes pas sensible à la dissonance de Saturne, sauf peut-être dans le domaine de l'argent pour certains, qui dépensent plus qu'ils ne gagnent... En outre, une opposition entre Mercure (chez vous) et Jupiter annonce que vous pourriez dire ou entendre des paroles injustes et parfois des contre-vérités.

Cancer

C'est à peu près la même ambiance qu'hier, vous n'étiez pas parvenu à atteindre vos objectifs et vous vous demandez si vous n'auriez pas la scoumoune. Cela ne concerne qu'une partie des Cancer, ceux qui sont de la fin du 2e décan et du début du 3ème (nés entre le 7 et le 16 juillet). En revanche, les natifs de juin et début juillet sont au contraire favorisés mais c'est parce qu'ils sont positifs et qu'ils portent un projet, un espoir qui les voit concentrés sur leur réussite.

Lion

Vous êtes plus gâté que les autres, Mercure et Jupiter disent vous avez à choisir entre deux propositions tentantes et que vous ne pouvez que faire le bon choix. Si vous êtes des 2e et 3e décan, cette année vous êtes protégé par Jupiter et les aspects qu'elle vous envoie améliorent l'image qu'on a de vous, et que vous avez de vous-même. Dans un autre registre, vous pouvez avoir créé un concept qui marchera ou voir vos oeuvres appréciées si vous êtes un créateur.

Vierge

Les bons influx du jour que Saturne vous envoie révèlent que vous contrôlerez mieux votre sensibilité qu'hier, mais gare aux erreurs de jugement 2e décan. Mercure, Jupiter et Neptune sont en mauvais termes avec vous, surtout né autour des 11, 12, 13 septembre et vous aurez du mal à faire la part des choses, à démêler le vrai du faux. Pour certains : ne vous laissez surtout pas dévaloriser par une personne qui s'amuse à vous déstabiliser ; ne restez pas en sa présence.

Balance

Deux tendances s'affrontent, surtout 2e et 3e décan. D'un côté vous optimisez un développement, perso ou pro, de l'autre vous vous faites beaucoup de souci. C'est-à-dire que Jupiter fait son travail d'expansion dans un domaine alors que Saturne joue son rôle : vous inquiéter, vous obliger à analyser l'un de vos comportements (souvent automatique et dont vous n'êtes pas très conscient) qui joue un rôle négatif dans le domaine familial ou intime.

Scorpion

Né fin octobre et début novembre, vous avez de sérieux atouts en ce moment, en particulier la ferme volonté de vous faire votre place au soleil ou de la garder. Il se trouve que vous pourriez vous sentir menacé, ou avoir des signes comme quoi votre position ou même votre couple pourrait être menacé. Si vous avez des intuitions, si vous " sentez " que vous allez au-devant de problèmes, n'attendez pas qu'ils vous tombent dessus, anticipez et trouvez une parade.

Sagittaire

Si vous êtes de ceux qui font le pont, pas sûr que vous profitiez de ces moments de supposée détente. Certains sont en effet encore plus dans le brouillard. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 8 et le 16 décembre et qui peuvent avoir affaire à l'action délétère de Neptune. Peu à peu certaines certitudes perdent de leur force et si vous vous reposiez sur elles, vous en êtes déstabilisés et pas encore prêts à pouvoir reconstruire. Mais ça va venir...

Capricorne

Vous êtes censé vous reposer aujourd'hui, mais ce sera tout le contraire ! Vous aurez beaucoup à faire alors que vous ne serez pas dans une forme olympique. La faute à Saturne, qui peut vous donner l'impression d'avoir pris dix ans de plus, surtout si vous êtes né entre le 6 et le 15 janvier. Toutefois, selon votre thème natal, vous pouvez être dans une phase où vous avez pris davantage de responsabilités, et vous avez des angoisses parce que vous avez peur de l'échec.

Verseau

Vous ne serez pas très sensible à ce qui se passe autour de vous ; en fait vous prendrez du temps pour réfléchir à une autre façon gagner votre vie, 1er décan. Cela dit, vous l'avez peut-être déjà mise en oeuvre et il s'agit de trouver le moyen de la rentabiliser davantage... Peut-être avez-vous besoin de faire de la pub pour cette activité, de vous faire connaître d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, né autour des 9 et 10 février vous pourriez avoir de belles occasions à saisir ces jours-ci.

Poissons

Vous êtes encore bousculé, désorienté si vous êtes né entre le 7 et le 14 mars ; on vous a pourtant donné des conseils de bon sens, qu'en avez-vous fait ? Souvent, vous avez l'air d'écouter mais en fait ce qu'on vous dit vous passe au-dessus de la tête et c'est dommage car vous auriez déjà pu corriger le tir en plusieurs occasions. Vous pouvez encore le faire, mais plus le temps passe et plus cela s'avère difficile car vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire ni comment.