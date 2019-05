L'horoscope du 29 mai 2019

publié le 29/05/2019 à 05:50

Bélier

La Lune étant dans votre signe et en délicatesse avec Mars, vous monterez sur vos grands chevaux, 1er décan, mais votre réaction sera probablement justifiée. Ce ne sont pas tous les natifs de mars qui sont concernés, mais surtout ceux nés en fin de mois et peut-être de début avril. De toute façon, Mars progresse en Cancer et ceux de début avril recevront ses influx combatifs à partir du week-end. Cependant, vous pourriez commencer à les ressentir dès aujourd'hui et à vous énerver facilement.

Taureau

Vous ferez tout ce qu'il faut pour ne pas vous laisser gagner par les énergies un peu négatives qui vous entourent et vous n'y parviendrez qu'en les ignorant ! Vous vous en voudrez peut-être de mettre un voile dessus, mais comme vous serez très sensitif et un peu plus influençable que d'habitude, vous avez intérêt en effet à vous tenir à distance. Cela dit, vous pouvez aussi être en colère intérieurement contre une situation que vous ne pouvez pas contrôler.

Gémeaux

Une journée dynamique pour tous, vous serez tournés vers l'avenir et le regarderez avec une bonne dose d'optimisme, nonobstant certains événements déroutants. En effet, Jupiter et Neptune sont en dissonance comme nous l'avons vu hier, mais Mercure est aussi en mauvais termes avec Neptune ; tout cela provoque de la houle, les consciences sont remuées... Pour vous, personnellement, si vous êtes né autour du 9 juin, ce sont aussi des remous intérieurs dus à un forme de dévalorisation de soi.

Cancer

Il ne sera pas facile de vous satisfaire aujourd'hui, déjà vous ne serez pas content de vous et de vos résultats, alors en ce qui concerne les autres ce sera pire ! Mais rassurez-vous, cela ne durera que quelques heures puisqu'il s'agit d'un transit lunaire. Aussi, canalisez votre imagination car elle pourrait vous faire voir la situation sous un mauvais jour, elle peut vous induire en erreur. N'écoutez pas les bruits qui courent ni les rumeurs, quelles qu'elles soient.

Lion

Une journée positive, marquée par un bel optimisme, qui n'est peut-être pas de mise mais que vous saurez transmettre autour de vous ; et on en a besoin. Vous aurez une confiance inébranlable en vous et en vos capacités et c'est déjà ça, car cela donnera confiance aux autres. Mais essayez de ne pas trop croire aux promesses qu'on pourrait vous faire, ou aux projets qu'on vous propose ; il y a du " faux " dans l'air en ce moment, ne le laissez pas passer.

Vierge

Vous aurez beaucoup de feeling aujourd'hui et serez à fleur de peau. Si vous sentez qu'on vous mène en bateau ou qu'on vous ment, vous ne vous trompez pas ! Surtout n'essayez pas de rationaliser ce que vous sentez, vous perdriez tous les avantages liés à ces intuitions qui seront justes. Acceptez-les et vous verrez qu'elles au moins, elles ne vous trompent pas. Elles peuvent aussi vous souffler que vous avez fait un mauvais choix, mais vous aurez du mal à l'admettre (3e décan).

Balance

Que vous ayez une réunion professionnelle ou un rendez-vous, ça ne se passera pas dans le calme ; votre ou vos interlocuteurs seront un peu hystériques ! Face à ce genre de personne, une seule attitude possible : un calme olympien. Et vous partez en lui disant qu'il vaut mieux se parler une autre fois. S'il s'agit d'une réunion et que vous êtes mis en cause, vous laissez un long silence s'installer avant de vous exprimer ; et vous faites des pauses entre chaque phrase.

Scorpion

L'ambiance est très contrastée pour votre signe, il pourrait y avoir une petite crise là où vous travaillez. Et vous serez le seul à pouvoir calmer les choses. D'ailleurs, vous n'êtes jamais meilleur, jamais plus efficace que dans les situations de crise. Il s'agit probablement de quelque chose de mineur, mais vous saurez débrouiller la situation et faire en sorte que tout le monde s'entende, qu'il y ait un consensus, même s'il est bancal (né autour du 11 novembre surtout).

Sagittaire

Les motifs de satisfaction ne manqueront pas, surtout pour le 1er décan, qui se verra complimenté. Mais il n'empêche que votre ciel est très troublé parce qu'il se passe des événements que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas vu venir (né entre le 8 et le 16 décembre), le 3e décan commençant à être impacté par Neptune. A l'origine, probablement un déni de réalité ; quand elle ne vous arrange pas, vous avez tendance à l'ignorer superbement.

Capricorne

Il y a de la colère dans l'air, notamment pour ceux de fin décembre et début janvier. L'attitude d'un proche ou d'un collègue vous semble indigne. Cela dit, on peut se demander si vous n'exagérez pas un peu et si, quelque part, vous n'êtes pas aussi en colère contre vous-même parce que vous estimez avoir mal réagi à une provocation. Mais fichez-vous la paix ! Ne laissez pas votre culpabilité vous entraîner à penser du mal de vous-même.

Verseau

Vous serez un peu brut de décoffrage dans votre manière de vous exprimer, mais c'est parce que vous aurez l'impression que l'on ne vous écoute pas vraiment. Et vous n'aurez pas tort ! Mercure et Neptune sont en bisbille, alors soit vos interlocuteurs auront la tête ailleurs, soit ils vous répondront à côté, soit encore ils vous raconteront volontairement des craques. Il se pourrait d'ailleurs que vous en vouliez particulièrement à l'un/e de vos collègues ou employés.

Poissons

Vous êtes au coeur du problème si vous êtes né entre 7 et le 14 mars, il est important que vous ne fermiez pas les yeux sur une situation dérangeante, et parfois même déstabilisante, nous en avons souvent parlé. La plupart du temps, votre moyen de défense c'est de faire comme si ça n'existait pas ; mais là, vous ne pouvez pas, vous avez la situation sous les yeux et vous ne pouvez pas faire autrement que de réagir et prendre une ou des décisions.