L'horoscope du 27 mai 2019

27/05/2019

Bélier

Échanges et communication en général sont au premier plan, mais né entre le 28 mars et le 4 avril, ça risque de chauffer ; vous serez irritable, de mauvais poil. Je pense que c'est parce que vous serez plus sensible, plus vulnérable que d'habitude et vous vous défendrez en attaquant, en vous montrant agressif ou en boudant pour faire comprendre aux autres que vous n'êtes pas content. Cela dit, vous pouvez aussi être exaspéré et avoir des élans de colère contre un membre de la famille.

Taureau

Vous disposerez d'une adorable Vénus cette semaine, surtout né entre le 5 et le 14 mai. Votre charme sera redoutable et vous créerez des jalousies autour de vous, tellement vous serez séduisant ! Vous pourriez d'ailleurs faire une rencontre marquée par une forte sensualité et si vous êtes en couple, vous retrouverez la fougue de vos débuts. Mais vous pouvez aussi être gâté du côté de l'argent et recevoir rapidement une somme que vous attendez.

Gémeaux

Le problème cette semaine c'est la mésentente Mercure/Neptune, pour le 2e décan surtout. Une mauvaise communication ou de fausses informations sont à craindre. Attention aux rumeurs de toute sorte, n'allez pas croire immédiatement ce que vous entendez, parfois c'est fait exprès pour vous déstabiliser. De votre côté, évitez de jouer avec la vérité, vous pouvez être sûr que cela vous retomberait dessus. Certains ne pourront éviter de se sentir dans des conditions précaires.

Cancer

Né entre le 29 juin et le 5 juillet, Mars est conjointe à votre Soleil ces jours-ci, surveillez une tendance à réagir trop vite, trop fort et à être très impulsif. Cela ne durera que 2 ou 3 jours, mais vous sentirez bien que vous n'êtes pas comme d'habitude, que vous avez les nerfs en pelote et qu'il n'en faut pas beaucoup pour que vous montiez sur vos grands chevaux. Toutefois, le moment est bien choisi pour démarrer un nouveau boulot et vous y investir à fond.

Lion

Une semaine plutôt positive, quel que soit votre décan vous aurez mille idées et projets en tête ; mais vos réseaux amicaux, sociaux auront aussi un rôle à jouer. Bref vous serez à fond dans la communication et les échanges, deux planètes en Gémeaux dopant votre intellect : vous aurez la répartie rapide et travaillerez plus vite que les autres. Mais attention aux erreurs de lecture et d'écriture, elles pourraient être ennuyeuses pour le 2e décan.

Vierge

Vous aussi, vous serez ennuyé par Mercure et Neptune, vous risquez de vous apercevoir qu'une erreur a été commise et on vous en tiendra pour responsable, alors que cela ne vient peut-être pas de vous. La situation sera donc injuste et vous ne pourrez pas vraiment vous défendre car vous ne serez pas en position de force (2e décan, né autour du 11 septembre). En revanche né entre le 31 août et le 6 septembre, vous saurez défendre vos projets avec vigueur.

Balance

Le climat de fond est bon pour la plupart, mais né entre le 1er et le 7 octobre, il va falloir mettre les bouchées double pour vous avancer dans votre travail. Vous épuiserez souvent votre énergie, mais il y a sûrement une bonne raison à cela ; peut-être pensez-vous prendre quelques jours pour l'Ascension et il est vrai que si vous avez terminé tout ce que vous avez à faire, vous serez certainement plus détendu, vous en profiterez mieux. Un projet de vacances peut aussi être au menu.

Scorpion

Né entre le 7 et le 17 novembre, Vénus est favorable cette semaine et votre relation de couple, ou vos rencontres vous vaudront des moments forts de café. D'autant plus que Vénus sera en harmonie avec Neptune pratiquement toute la semaine et que Mars (votre planète maîtresse) suivra le mouvement ce week-end et la semaine prochaine. Et si vous avez une demande à faire ou un contrat à négocier, vous pouvez être sûr que cela tournera à votre avantage (surtout né vers le 11).

Sagittaire

Le Soleil et Mercure s'opposent à vous, ce qui signifie qu'il faut dialoguer, faire des concessions et non imposer vos idées, ça pourrait mal tourner pour le 2e décan. En effet, Mercure sera en dissonance avec Neptune à peu près toute la semaine et je serais vous, je douterais de mes idées, je les testerais avant d'entamer la moindre discussion ou négociation ! En outre, certains natifs auront affaire à des menteurs, à des manipulateurs ou à des traîtres : soyez le plus méfiant possible.

Capricorne

Mars s'oppose à vous ces jours-ci, surtout né entre le 29 décembre et le 4 janvier. Un choix à faire ou un rapport de force pourraient vous perturber ou même vous déstabiliser momentanément ; rien de terrible ! Vous pouvez aussi attraper un petit virus et être mal fichu pendant deux ou trois jours, là aussi rien de grave. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, laissez passer deux ou trois jours et revenez à la charge.

Verseau

On vous aimera beaucoup cette semaine, 1er et 2e décan, et c'est parce que vous aurez l'art de séduire, de faire rire, de distraire ceux qui sont mal dans leur peau. Beaucoup de Verseau ont de l'humour, un humour parfois un peu spécial, et c'est un atout de taille car il vous arrive d'avoir affaire à des personnes qui voient tout en noir, surtout si vous faites partie des Verseau qui sont des travailleurs sociaux, des éducateurs, des thérapeutes en tout genre...

Poissons

