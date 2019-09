L'horoscope du 26 septembre 2019

publié le 26/09/2019 à 06:10

Bélier

Vous aurez tendance à mal juger ceux que vous croiserez, vous les trouverez petits, mesquins et sans courage. Essayez d'être un peu plus indulgent, tout le monde a des défauts et vous le premier. D'ailleurs, selon le bon vieux système de la projection, on peut se demander si ce n'est pas l'un de vos défauts que vous verrez chez les autres ; toutefois, ça ne sera pas le manque de courage : en général vous en avez même trop !

Taureau

C'est une bonne journée pour interroger le miroir : suis-je la plus belle, le plus beau ? On peut penser que le miroir vous répondra que oui, vous êtes au top ! Cela ne durera pas toute la journée, mais quelques heures où, du coup, vous ferez assaut de séduction vis-à-vis d'un collègue qui vous plaît ou d'un client qu'il faut absolument attirer. En tout cas, vous mettrez votre machine à séduire en action et il y a des chances pour que ça marche.

Gémeaux

Vous serez un peu étourdissant, tant vous passerez rapidement d'un sujet à l'autre. Mais vous êtes ainsi fait, vous avez une grande mobilité intellectuelle. Évidemment, certains sont plus lents que vous et ils auront du mal à vous suivre, en particulier les Taureau, les hésitantes Balance, ou le Capricorne. Ils vous énerveront passablement, justement parce que vous aurez des idées à la pelle et que vous apprécierez qu'on soit sur la même longueur d'ondes que vous.

Cancer

L'humour est un des ingrédients à utiliser pour votre cuisine personnelle, vous aurez affaire à des esprits chagrins ou serez vous-même un peu chagrin. Essayez d'avoir davantage le sens de la dérision, parce qu'en ce moment avec les planètes en Balance, vous prenez tout trop à coeur. Cela dit, le 3ème décan n'est pas gâté, Mercure et Pluton sont en dissonance : vous avez tendance à voir le verre à moitié vide et à voir des ennemis partout.

Lion

Vous aurez un achat à faire aujourd'hui, peut-être un cadeau à un proche et vous serez plus raisonnable que d'habitude, vous ne ferez pas de folies. Vous avez pour habitude de faire de très beaux cadeaux à ceux que vous aimez, vous êtes généreux de nature, mais cela ne vous empêche pas de savoir compter et de mettre la pédale douce quand il le faut. Or, c'est une de ces journées, justement, où vous aurez envie de contrôler vos dépenses.

Vierge

La Lune étant chez vous, 1er décan, ne vous étonnez pas si vous êtes plus sensible que d'habitude aux marques d'attention et d'affection de vos proches. Vous aurez besoin de " sentir " qu'ils sont à votre écoute et qu'ils cherchent des solutions aux problèmes que vous évoquez devant eux. Cependant, on ne peut pas dire (toujours 1er décan) que vous avez de gros problèmes en ce moment, mais peut-être que vous voulez juste tester ceux qui vous entourent ?

Balance

Une petite pause, un répit, de la détente, il faut que vous recherchiez votre petite oasis personnelle aujourd'hui, vous aurez besoin de vous ressourcer. En fait, vous vous ferez facilement du souci pour des situations sans grande importance et aurez souvent, à cause de cela, l'impression d'être fatigué, de manquer d'énergie. Mais tout ça, c'est parce que vous ferez travailler votre mental à plein régime et c'est aussi épuisant que l'effort physique.

Scorpion

Vous êtes souvent de très bon conseil, faites-en la démonstration aujourd'hui surtout si vous captez que l'un de vos proches n'est pas en grande forme. Et je ne parle pas de forme physique ! Les baisses de moral ça arrive à tout le monde et vous avez un radar intérieur pour sentir comment se portent ceux que vous aimez, et même les autres ! On aura besoin que vous soyez à l'écoute et que vos paroles soient douces, qu'elles donnent de l'espoir.

Sagittaire

Ce n'est pas la bonne journée pour vous la couler douce, vous aurez un travail à terminer et n'aurez pas la conscience tranquille tant que ce n'est pas fait. On vous avait probablement donné un délai et il est atteint, vous ne pouvez pas faire autrement que de remettre ce boulot. C'est valable pour le 1er décan, mais avec des nuances, alors que pour le 3ème décan cela semble être une obligation, assortie d'un problème si vous ne vous exécutez pas.

Capricorne

Vous continuez à être fatigué et parfois démotivé par la conjoncture, 2ème décan. Cependant, cela devrait aller mieux à partir de demain, promis. Aujourd'hui c'est le 1er décan qui est dans les bonnes grâces des astres, mais demain ce sera votre tour, 2ème décan, Vénus terminant peu à peu sa dissonance avec Saturne. Le 3ème décan aura la grande forme aujourd'hui et demain, et l'envie d'en découdre avec un travail qui peut lui valoir une approbation.

Verseau

Les planètes en Balance vous invitent à prendre de la hauteur, mais quelque chose, un détail mineur, vous empêche d'aller aussi haut que vous le devriez. Un petit problème de santé ? Une question d'argent à laquelle vous ne voyez pas de solution ? A priori, c'est entre demain et samedi (nouvelle Lune) que vous aurez, ou qu'on vous donnera, une bonne idée pour améliorer votre sort. Et on ne vous le dira pas deux fois !

Poissons

Vous vous êtes probablement trouvé un nouveau centre d'intérêt, 1er décan, c'est très bien mais veillez à ce que cela ne vous isole pas des autres. Il est vrai que quand quelque chose vous passionne, vous y allez à fond, quitte à délaisser ce qui faisait votre vie quotidienne auparavant... En tout cas, le point important, c'est que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Pour certains, il pourrait y avoir une diversification de vos activités, un job supplémentaire.