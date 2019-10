L'horoscope du 26 octobre 2019

publié le 26/10/2019 à 07:38

Bélier

2ème décan, la conjoncture vous oblige à sortir de votre zone de confort et c'est dans le domaine relationnel qu'il y a un problème à gérer avec délicatesse. Il est même peut-être déjà là depuis quelques jours étant donné que la dissonance Mars/Saturne est quasi exacte ce week-end (né après le 5 avril). La question est ennuyeuse, vous aurez du mal à ne pas y penser ce week-end ; elle peut autant concerne votre couple, que votre relation avec un supérieur ou une décision difficile à prendre.

Taureau

Face à vous, Mercure et Vénus vous promettent une agréable fin de semaine, natif du 3ème décan. Une invitation vous permettra de faire de nouvelles rencontres et certains pourraient flasher sur quelqu'un. Il est possible que ce soit juste l'affaire d'une soirée, mais vous prendrez du bon temps... Par ailleurs, ça ne sera pas aussi sympathique pour ceux d'avril, le Soleil et Uranus étant toujours en bisbille : on vous met probablement la pression pour accélérer un changement.

Gémeaux

C'est votre 2ème décan qui est en vedette ce week-end, les loisirs, les jeux, tout type de distraction sera bienvenu et aura un effet anesthésiant sur vos problèmes. Si vous avez un hobby de nature artistique ou créative, il vous permettra d'être en phase avec vous-même, en harmonie avec moi profond. Mais pour certains, ce sont les relations avec leurs enfants qui seront une source de bien-être et d'équilibre. Vous passerez de bons moments avec eux.

Cancer

C'est moins facile qu'hier pour le 2e décan, il peut y avoir un climat de dispute en famille, ou alors vous êtes coincé physiquement, un lumbago par exemple. Mais comme je vous l'ai dit, il semble que vous allez très bientôt être au bout de vos peines (né après le 7 juillet). 1er décan, c'est du gâteau avec le bon aspect entre le Soleil et Uranus, tous deux en phase avec vous : quoi que vous fassiez ce week-end, vous serez créatif et recueillerez des compliments.

Lion

Ça bouge ce week-end ! Soit c'est vous qui allez prendre la voiture et rendre visite à l'un de vos proches, soit au contraire c'est lui ou elle qui viendra vous voir. A moins que vous n'ayez programmé autre chose, d'aller visiter un joli petit coin, un musée, une expo de peinture, (2ème décan surtout). Vous aimez l'art sous toutes ses formes, l'art classique de préférence, mais vos goûts changent, évoluent et vous pourriez vous intéresser depuis quelque temps à une nouvelle forme d'expression.

Vierge

Un bon week-end pour ceux du 3ème décan. Vous vous rapprocherez de quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous aurez tendance à flirter gentiment. C'est probablement votre mode de relation, à chaque fois que vous vous voyez vous flirtez, mais cela ne veut pas dire que vous êtes faits l'un pour l'autre. D'ailleurs vous, ou cette personne, n'êtes peut-être pas libre. Toutefois, c'est quelqu'un à qui vous pensez toujours avec un certain plaisir.

Balance

Dans votre 2e décan, la Lune rencontre Mars, elle-même fâchée avec Saturne. Vous avez apparemment peur de quelque chose, mais cela passera en quelques heures. Ce sont des peurs qui sont liées à une action que vous devez mener ou à une décision que vous devez prendre et devant laquelle vous bloquez. A moins qu'il ne s'agisse d'un problème matériel, un manque de fonds pour financer quelque chose, pour aider l'un de vos enfants ou un parent, par exemple.

Scorpion

Vous serez sur la réserve et aurez un côté énigmatique, mais vos proches risquent de vous en vouloir et même de vous bouder si vous n'êtes pas plus communicatif. Je parle surtout pour le 1er et le 2ème décan qui seront un peu trop effacés aujourd'hui, ou volontairement isolés de leur entourage. En revanche, avec Mercure chez eux, les natifs du 3ème décan seront plus dans l'échange. Vous ne direz pas tout ce que vous pensez ou ressentez, mais il y aura du progrès.

Sagittaire

Vous serez bon camarade et si on a besoin d'un service, d'un coup de main, vous répondrez présent, quitte à décaler un rendez-vous, ou un projet que vous aviez pour la journée. Vous ferez passer l'autre avant vous, peut-être parce que la personne en question est malade, affaiblie ou déprimée. Par ailleurs, né autour du 7 décembre, une harmonie Lune/Mars vous donnera plus d'élan, de volonté et de détermination qu'aux autres.

Capricorne

Même si vous vous êtes évadé pour le week-end, vous n'échapperez pas à vos pensées et à une tendance à faire une montagne de vos soucis, 2ème décan. Vous y accorderez trop d'importance et même s'ils sont réellement importants, c'est le week-end après tout : est-ce que vous ne pouvez pas mettre ces questions de côtés afin de vous reposer un peu et de vous ressourcer ? C'est vrai que la dissonance Mars/Saturne est à son maximum et qu'elle est un peu pesante.

Verseau

Une échappée belle pour le 2e décan qui va pouvoir prendre la bonne distance et être moins sensible aux remous qui secouent le monde qui les entoure. Ce sera d'ailleurs votre volonté, de ne pas leur accorder trop d'importance afin de profiter de ce week-end qui peut justement être agréable si vous évitez de penser ou de parler de certains sujets. Même chose, peu ou prou pour ceux du 3e décan qui peuvent avoir une explication à aborder. 1er décan : des tensions internes ?

Poissons

Ça boume pour vous, 1er et 3e décan, vous allez passer un très agréable week-end, mais si vous êtes du 2ème décan, vous manquerez passagèrement d'énergie. Toutefois, vous pouvez aussi manquer de fonds et douter de votre capacité à épargner de l'argent pour vous et pour votre famille... Ce sera passager, parce que souvent vous vous arrangez pour mettre les problèmes d'argent sous le tapis. Mais ils sont toujours là, malgré tout, et se rappellent à vous régulièrement.