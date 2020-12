L'horoscope du 30 novembre 2020

publié le 30/11/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous verrez la vie en rose pendant quelques jours, alors qu'il n'y a peut-être pas de quoi, Jupiter/Saturne étant en conjonction. Une porte s'ouvre et une autre se ferme. Mais cette pleine Lune, par rapport à votre signe, est remplie d'optimisme et de confiance, vous ne verrez pas le négatif ! Transmettez aux autres, ils ont bien besoin de votre optimisme. Ces prévisions étant écrites en octobre, il est possible que des restrictions aient été levées et que vous, plus que d'autres, en profitiez pour repartir du bon pied.



Taureau

Soleil et Lune s'opposent entre Sagittaire et Gémeaux, ce sont vos secteurs d'argent qui sont concernés. Les uns auront une facture à payer, les autres recevront une prime. Mais, les secteurs concernés parlent aussi " d'opération " et de confort personnel. Certains pourraient subir une rapide intervention, destinée à améliorer justement leur confort personnel en supprimant une douleur. Mais, sans parler d'intervention chirurgicale, c'est peut-être l'intervention d'un thérapeute qui vous fera du bien...



Gémeaux

La Lune se trouvant chez vous, vous serez probablement un peu trop gourmand dans les prochains jours, vous en voudrez toujours plus et manquerez vraiment de limites. C'est le 1er décan qui est le plus concerné, mais tout le signe en aura des échos, votre sensibilité pouvant également être en cause dans un problème relationnel que vous rencontrez. Peut-être serez-vous trop susceptible ? En fait, vous serez excessif dans tous les domaines car c'est ce que produit cette pleine Lune.



Cancer

Sensible, comme toujours, aux mouvements de la Lune, vous serez un peu fatigué cette semaine, probablement parce que vous vous investirez à fond dans votre travail et que vous ne compterez pas vos efforts, ni le temps passé. Cela concerne les trois décans, le 2ème étant peut-être plus favorisé que les autres car Vénus vous envoie de bons influx jusqu'au 7 décembre et vous serez dans une phase où votre amour-propre sera flatté. De plus, vous aurez des preuves comme quoi ce que vous faites plaît.



Lion

En revanche, vous, vous pèterez la forme sous cette pleine Lune de Feu et d'Air. Vous ne manquerez pas d'idées et d'énergie pour les faire accepter de vos proches, collègues, supérieurs, parents, etc. Vous impressionnerez favorablement parce que vous dégagerez quelque chose de positif et que c'est ce dont les autres ont besoin. C'est un peu moins facile ces jours-ci sur le plan personnel, surtout 2ème décan, vous êtes trop sensible et réactif, il pourrait y avoir une petite crise.



Vierge

Ce sera un vrai dilemme pour vous car vous aurez à choisir entre vos priorités. Elles sont professionnelles pour la plupart, mais la famille doit en être une aussi, (le Soleil occupe ce secteur). Cela dit, souvent, ceux avec qui vous travaillez sont comme une famille pour vous, il est donc difficile de savoir de quelle famille il s'agit. En réalité, cette pleine Lune vous demande de redéfinir vos priorités et d'équilibrer les choses ; même si vous êtes célibataire, votre développement personnel est aussi important que votre développement personnel.



Balance

Une pleine Lune positive pour tous, mais surtout pour ceux de début octobre qui auront ces jours-ci une nouvelle encourageante, ou réussiront un entretien. En effet, nous en reparlerons, mais Mercure entre demain chez l'ami Sagittaire, là où se trouve le Soleil et c'est un indice supplémentaire de facilité dans le domaine de la communication, des rendez-vous et autres démarches. Pour le 2ème décan, surveillez-vous entre mercredi et jeudi, vous serez un peu trop réactif.



Scorpion

Il va y avoir une dépense à faire et la pleine Lune vous dit d'en discuter avec vos proches, de manière à ce qu'ils n'aient pas l'impression que vous agissez dans leur dos. Cette pleine Lune ne forme aucun aspect, ne rencontre pas d'autre planète, elle vous laisse donc libre de votre choix, entre la transparence et le secret. 2ème décan, la semaine sera plutôt chaleureuse grâce à la présence de Vénus chez vous, une Vénus particulièrement aimante et généreuse en fin de semaine.



Sagittaire

C'est la pleine Lune, elle va influencer toute votre semaine, parce que vous aurez à réfléchir à un choix. Et avec la conjoncture qui se prépare, vous allez carburer ! En effet, Mercure entre dans votre signe demain et placera plusieurs domaines au premier plan, dont les relations avec l'entourage et les bons conseils qu'on peut vous donner. Toutefois, il se peut aussi que ce soit vous qui ayez des conseils à distribuer ou qu'on vous demande votre avis. Par ailleurs, cette PL est celle de l'espoir.



Capricorne

La pleine Lune va probablement vous fatiguer un peu car vous aurez un surplus de boulot, en outre vous ne disposerez pas de votre énergie habituelle cette semaine. Même intellectuellement, vous ne vous sentirez pas au top, votre esprit sera occupé " ailleurs " et vous aurez du mal à vous concentrer. Une consolation : le bon aspect de Vénus (2ème décan) qui valorise vos amitiés et l'entraide. Si vous avez trop à faire, n'hésitez pas à demander de l'aide, cela renforcera vos liens si vous donnez à l'autre l'impression d'avoir besoin de lui/elle.



Verseau

Une bonne conjoncture, surtout pour votre 1er décan, vous ferez parler de vous, peut-être à travers un projet que vous préparez de longue date et qui sera bientôt prêt. Certaines personnes vous feront part de leur impatience de voir ce projet se concrétiser et ce sera très encourageant pour vous. En effet, la dissonance d'Uranus est toujours là pour l'instant et les hauts et les bas alternent, précisément concernant votre avenir. Et si vous avez un choix à faire à ce propos, n'hésitez pas c'est le bon moment.



Poissons

L'incertitude règne avec cette pleine Lune qui oppose un signe de Feu le Sagittaire à un signe d'Air, les Gémeaux. Votre vie professionnelle est probablement en question, vous avez un choix à faire dans ce domaine, arrêter ou continuer, ou alors vous devez vous soumettre à une décision que vous n'approuvez pas (1er décan). Un point positif cependant pour le 2ème décan, Vénus sera toute la semaine en phase avec vous et sèmera d'agréables moments, ou des rencontres qui vous charmeront.