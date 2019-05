L'horoscope du 26 mai 2019

publié le 26/05/2019 à 08:12

Bélier

Ne laissez pas l'irrationnel gagner du terrain et fausser votre vision de la vie. Certaines croyances peuvent être comme un mur entre vous et la réalité. Cela ne concerne pas tous les Bélier, juste certains natifs du 2e décan. Le 1er décan a déjà vécu cette situation et l'année prochaine ce sera au tour du 3ème décan. Il faut vous méfier de certaines idéologies, trop belles pour être appliquées dans le monde où nous vivons à l'heure actuelle et qui peuvent même être dangereuses.

Taureau

Fraternité, solidarité sont des mots qui auront du sens pour vous en ce dimanche. Peut-être que vous vous sentez très concerné par le scrutin qui va se dérouler ? Contrairement à d'autres qui s'en fichent et n'iront pas voter, vous aurez conscience de l'importance de ce vote, autant pour votre avenir que pour celui du pays. Par ailleurs, 2e décan, prévoyez beaucoup de prises de tête ou de discussions autour d'un achat, d'un investissement ou d'un héritage (jusqu'à vendredi).

Gémeaux

2ème décan, vous disposez à présent des atouts de Mercure jusqu'au 1er juin. Vous serez au courant de tout et votre humour mettra les rieurs de votre côté. Les Gémeaux adorent s'informer et souvent aussi informer les autres et c'est justement ce que Mercure va faciliter pendant ces quelques jours. Mais les rendez-vous et les prises de contact, les démarches à faire seront aussi au 1er plan. Attention, évitez toute naïveté et crédulité la semaine prochaine. Nous en reparlerons.

Cancer

Un dimanche des plus agréables puisque vous pourrez vous évader, réellement ou en pensée et c'est apparemment ce qui vous permettra de vous ressourcer. Laissez toute la place à votre imagination, même si elle vous éloigne un peu de la réalité : au contraire, c'est justement ce qu'il faut pour que vous vous sentiez reposé. Ce sera une encore meilleure journée pour le 1er décan, qui aura une grande impression de liberté et d'ouverture sur des sujets très variés.

Lion

C'est une bonne journée pour l'introspection. Vous aurez besoin de réfléchir pour mieux comprendre les ressorts cachés d'une situation qui vous échappe, 1er décan. Apparemment vous n'avez pas de responsabilité dans ce qui se passe et comme nous l'avons déjà envisagé, il s'agit peut-être d'un changement dans la culture de votre entreprise qui ne vous convient pas. Vous vous demandez depuis quelque temps si vous y avez encore votre place, s'il ne faut pas faire une pause.

Vierge

Un dimanche ensoleillé, en tout cas sur le plan astral et surtout pour le 1er décan. Vous êtes tout excité par les intéressantes perspectives qui se profilent. Vous avez pris les bonnes décisions, le bon chemin, même s'il vous éloigne de votre routine habituelle. Il faut laisser entrer la nouveauté dans votre vie cela va vous permettre d'élargir sérieusement votre champ d'action. Certains auront aussi l'occasion de reprendre des études ou d'aller étudier à l'étranger.

Balance

Eh non, pas de grasse matinée en vue, vous aurez beaucoup à faire aujourd'hui, des obligations auxquelles vous ne pourrez pas vous soustraire, 1er décan. Rien de très nouveau, et même parfois des petites contraintes qui sont répétitive, mais allez savoir pourquoi aujourd'hui ça vous saoulera alors que les autres fois vous n'y faites pas très attention. Certains auront à récupérer d'une soirée où ils auront un peu trop fait la fête, ou auront mangé quelque chose qui ne leur aura pas réussi.

Scorpion

Du plaisir et plein de bons sentiments en ce dimanche, vous aurez l'envie d'aimer, de vous faire aimer et de prouver à votre chéri/e combien vous tenez à lui, elle. Cela peut aussi s'adresser à vos enfants pour lesquels vous ferez assaut de tendresse, alors que vous ne leur montrez pas souvent vos sentiments. A votre conjoint non plus d'ailleurs : vous avez la réputation d'être très réservé, mais ce que vous ressentez n'en est pas moins intense.

Sagittaire

L'imaginaire et le réel sont deux lieux de la vie, a dit J. Lacan. Il semble que vous serez plus à l'aise dans le premier lieu aujourd'hui, le second vous ennuiera. Vous aurez besoin de laisser libre-cours à votre imagination ainsi qu'à votre tendance naturelle à l'idéalisation, et ce sera une manière d'éviter ou même de ne plus penser à ce qui vous contrarie en ce moment. Surtout si vous êtes né autour du 11 décembre ; l'élection européenne vous inquiéterait-elle ?

Capricorne

Laissez tomber votre pessimisme, ou plutôt votre réalisme parfois excessif et profitez à fond de cette belle journée, riche en échanges pour le 1er décan. Vous serez agréablement entouré : enfants, frères/soeurs, cousins ou encore petits-enfants seront au centre d'une journée plutôt joyeuse... si vous parvenez à vous départir de votre sérieux et à avoir l'esprit aussi joueur que celui des enfants. Toutefois, certains sont encore face à une décision un peu difficile.

Verseau

Vous promener, flâner, pourquoi pas ? Mais dehors, pas sur Internet où vous serez tenté de dépenser parce que vous aurez besoin de vous faire plaisir aujourd'hui. Certes, s'acheter des choses ou en acheter pour vos proches est un plaisir (sauf si vous êtes très économe de nature, ce qui est parfois le cas si votre ascendant est en Taureau ou en Vierge), mais sur Internet tout est dématérialisé et vous ne vous rendez pas toujours vraiment compte de ce que vous dépensez.

Poissons

La Lune étant de passage chez vous, le principe de plaisir passera avant le principe de réalité. Les natifs de février peuvent se le permettre mais pas ceux de mars. Et en particulier ceux qui sont nés autour du 9 ; vous manquez de limites en ce moment, autant dans le registre du plaisir que dans d'autres domaines. C'est d'ailleurs un problème qui sera encore plus présent la semaine prochaine parce que vous serez allé trop loin ; mais peut-être vous aura-t-on entraîné ?