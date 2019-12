L'horoscope du 30 décembre 2019

publié le 30/12/2019 à 05:30

Bélier

La rencontre Mercure/Jupiter se fait au zénith de votre thème, votre responsabilité vis-à-vis d'un parent ou de l'un de vos enfants pourrait être un poids pour vous. Il semble que vous pourriez aussi avoir quelque chose d'important dans votre travail : un rendez-vous avec la direction par exemple ; mais en cette semaine de nouvel An, ce serait quand même étonnant. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aviez perdu de vue.

Taureau

Vous êtes les élus de cette semaine, Mercure et Jupiter seront à vos pieds et on a l'impression que tout ce que vous ferez ou direz aura un résultat positif. Que vous fassiez une grande fête pour le réveillon ou que vous partiez quelque part, vous serez de toute manière content de la façon dont ça se passera : vous apprécierez le contexte dans lequel vous vous trouverez, autant que les gens autour de vous...

Gémeaux

Je vais encore vous parler de gros sous, mais Mercure et Jupiter se réunissent dans votre secteur d'argent et il est possible que certains reçoivent un petit cadeau ! A moins qu'au contraire le facteur ne sonne à votre porte pour un recommandé : auriez-vous oublié de payer quelque chose ? Cela peut vous arriver car, souvent, les Gémeaux sont un peu distraits et n'ouvrent pas leur courrier en temps et en heure.

Cancer

C'est face à vous qu'a lieu la conjonction Mercure/Jupiter et cela pourrait correspondre à une très intéressante et surprenante proposition, 1er décan. En effet, cette conjonction est également en bon aspect avec Uranus, la planète des progressions et des surprises. On pourrait aussi vous demander quelque chose, ou vous faire une offre au caractère un peu officiel. Une demande en mariage ??

Lion

Votre secteur du travail et de la forme reçoit Mercure/Jupiter et même si vous ne travaillez pas beaucoup cette semaine, il faudra faire preuve d'autorité, probablement avec l'un de vos employés ou avec certains collègues, voire avec un fournisseur. Vous devrez faire une mise au point au peu drastique, de manière à ce qu'un incident auquel vous accordez de l'importance ne se reproduise plus.

Vierge

Quel climat agréable, surtout pour ceux du mois d'août et début septembre ! Il y a peut-être un voyage plein de charme au menu, ou une rencontre amusante. Quoi qu'il en soit, vous vous sentirez à votre place, dans votre élément, avec le sentiment que tout ce que vous faites ou dites plaît à ceux qui vous entourent. Mais il faut dire aussi que vous y mettrez du vôtre, que vous serez tout charme dehors !

Balance

Au cours d'un déplacement ou d'un voyage, vous pourriez retrouver un endroit où vous n'êtes pas allé depuis des années et vous vous apercevrez qu'il vous manquait. Vous serez content d'être là où vous êtes et serez apparemment bien entouré, que ce soit par la famille ou vos amis. Le 1er décan et le 2ème sont les plus favorisés, le 1er étant celui qui voyage et le 2ème ayant quelques frissons de plaisir avec Vénus.

Scorpion

Il semble, 1er décan, qu'on vous exprimera du respect cette semaine en particulier pour vos connaissances et la manière dont vous les transmettez aux autres. Cela peut se jouer dans votre métier, où votre rôle est justement de transmettre ou d'aider les autres par des conseils, comme cela peut être dans votre vie privée, à travers le soin que vous apportez aux apprentissages que vous donnez à vos enfants.

Sagittaire

Vous allez accueillir Mars, 1er décan vous en sentirez les effets à partir de mercredi et ce sera comme si vous aviez une sorte de fort stimulant intégré en vous. Vous serez un peu monté sur ressort ! 2ème décan, vous disposerez d'un bon aspect de Vénus toute la semaine et vous apprécierez beaucoup l'environnement dans lequel vous serez, autant le lieu (si vous bougez de chez vous) que ceux qui vous entoureront.

Capricorne

L'aspect important de cette semaine c'est la rencontre entre Mercure et Jupiter dans votre signe ; vous apprendrez une importante nouvelle, natif du 1er décan. Une nouvelle qui peut être bonne ou moins bonne et qui aura néanmoins un aspect essentiel à vos yeux. Vous pourriez aussi obtenir une autorisation, un passeport, un document officiel attendu. Un entretien peut avoir son importance.

Verseau

Né après le 1er février, Vénus traverse votre 2ème décan jusqu'à dimanche, les plaisirs, la beauté, les arts, mais aussi un coup de foudre pourraient vous émouvoir. Et c'est sans parler de la dimension financière de Vénus qui pourrait vous valoir une agréable rentrée. Utilisez votre charme, votre gentillesse, le plus souvent possible, on vous le rendra au centuple ; oubliez la provocation, si ce n'est pour séduire...

Poissons

A l'approche d'un aspect de Mars que le 1er décan sentira à partir de mercredi, il se peut que vous attrapiez froid, que vous ayez le nez qui coule et de la fièvre. Dommage pour votre réveillon ! A moins que vous ne fassiez des excès mercredi soir et que votre corps ne se révolte, surtout votre estomac ou vos intestins. Toutefois, vous pourriez aussi vous disputer avec un membre de votre famille.