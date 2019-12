L'horoscope du 28 décembre 2019

publié le 28/12/2019 à 05:30

Bélier

Une excitante conjoncture pour ceux nés fin mars. La Lune et Vénus vous regardent avec amitié et vous constaterez que vos amis sont les meilleurs amis du monde. Il est très possible que vous ayez une cause, un idéal à défendre et que vous le fassiez en groupe, avec vos alliés dans la bataille. Excessif comme vous l'êtes (c'est dans votre nature), vous leur manifesterez bruyamment votre reconnaissance.

Taureau

Vous avez le sens du devoir très ancré en vous, mais si vous avez si souvent envie de tout envoyer promener c'est que vous vous imposez trop de contraintes. Il faudrait peut-être reconsidérer ce fameux sens du devoir dont vous êtes si fier... On peut penser que vous vous sentirez plus libre, plus léger, si vous acceptiez de ne pas toujours vous sentir responsable de tout le monde, même si vous avez les épaules solides, on le sait.

Gémeaux

La conjoncture est faite pour vous ! Vous pourrez passer un week-end amusant où vous ressentirez ce que tout gémeaux adore ressentir : de l'insouciance. Ce n'est pas souvent que cela arrive, l'âge adulte ne s'y prête pas, or vous êtes le signe qui représente l'adolescence et l'insouciance qui souvent l'accompagne. Si vous êtes né fin mai, vous pourriez aussi vous déplacer pour le week-end en compagnie d'amis.

Cancer

Il y aura de la jalousie, de la rivalité autour de vous, votre chéri manquera de confiance en vous, ou alors c'est vous qui serez un peu trop soupçonneux. La question ne se posera que pendant quelques heures où vous vous torturerez inutilement (né fin juin et début juillet). Si c'est l'autre qui manifeste sa jalousie, surtout ne rentrez pas dans son jeu et essayez de balayer le problème avec humour.

Lion

Une invitation et parfois un agréable tête à tête pourraient être d'actualité pour ceux de fin juillet, début août. Et vous pourriez faire une forte impression ! Il faut dire que vous vous mettrez sur votre 31 et qu'on aura du mal à résister à votre charme, à votre allure très classe. Par ailleurs, né après le 17 août, Mars vous casse encore les pieds jusqu'au 3 janvier : irritabilité, grogne, peut-être êtes-vous malade ?

Vierge

Si vous ne travaillez pas aujourd'hui, débrouillez-vous pour trouver quelque chose d'urgent à faire : vous aurez besoin de dépenser votre énergie, d'être dans l'action. Peut-être repeindre une pièce dans la maison, faire des rangements drastiques où vous jetteriez beaucoup de choses que vous gardez inutilement et qui ne font que vous encombrer ? Et ne vous dites pas qu'elles pourraient vous être utiles un jour...

Balance

C'est tout bon pour vous la rencontre Lune/Vénus de ce soir. Né début octobre, vous passerez la journée à anticiper l'agréable soirée que vous allez vivre. Cela ne vous concerne pas tous bien sûr, mais il y aura de toute façon quelque chose d'agréable et même parfois de flatteur pour votre amour-propre. Peut-être que vous serez particulièrement en beauté et qu'on vous fera mille compliments ?

Scorpion

Quelqu'un que vous aimez bien pourrait débarquer chez vous pour quelques jours et vous en serez plutôt content alors que d'habitude vous vous sentez envahi. Mais il s'agira probablement d'un familier, un de vos enfants peut-être qui vient passer le nouvel An avec vous ? Cependant, il est sûr qu'il ne faudra pas que cela dure trop longtemps parce que vos habitudes seront un peu bouleversées et vous n'aimez pas ça...

Sagittaire

Que des bonnes nouvelles ou d'agréables rencontres aujourd'hui ! Il semble que vous serez très sollicité par vos proches, ils se nourriront de votre énergie positive. Il faut dire que vous serez très communicatif et que votre humour sera à son meilleur niveau. Et vous le savez, faire rire les autres est un don qui vous ouvre parfois toutes les portes. Les mieux servis sont ceux de fin novembre, début décembre.

Capricorne

La Lune et Vénus vont se rencontrer en Verseau, une agréable configuration pour votre bien-être personnel, votre confort et pour mieux apprécier votre vie. Cela concerne surtout les natifs de décembre qui sont plutôt gâtés par les astres depuis quelque temps (sauf si votre Soleil était conjoint à Mars le jour de votre naissance). Et vous allez recevoir Mercure dès demain, de bonnes nouvelles sont à prévoir.

Verseau

C'est chez vous que la Lune et Vénus se rencontrent, un must pour le 1er décan qui se sent aimé, apprécié et valorisé par son entourage. C'était le contraire il y a peu ! Mais Uranus a reculé et recule toujours, donc vous n'avez plus de tuile qui vous tombe sur la tête. Demain, ce sera au tour du 2e décan de recevoir Vénus et elle ne fera aucune dissonance. Vous aussi vous sentirez aimé ou... amoureux !

Poissons

1er décan, vous êtes à l'honneur grâce à l'harmonie Soleil/Jupiter/Uranus qui peut vous valoir une belle surprise, une rencontre qui va vous faire rêver par exemple. En tout cas, la situation qui se profile a de quoi vous inciter à vous projeter dans un avenir des plus agréables. Et vous pouvez le faire sans craindre de perdre contact avec la réalité, Jupiter est en Capricorne, signe de Terre : vous gardez les pieds sur terre.