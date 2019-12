L'horoscope du 29 décembre 2019

publié le 29/12/2019 à 05:30

Bélier

Face à une décision à prendre ou à un important rendez-vous, passez en revue vos expériences passées, voyez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous devez davantage préparer votre rendez-vous et ne pas y aller les mains dans les poches... Peut-être aussi que vous avez intérêt à laisser parler votre interlocuteur avant de vous lancer : laissez-le ou la vous poser des questions.

Taureau

Une bonne position de Mercure pour vous, vous exprimerez vos idées et opinions avec une extrême fermeté, cela impressionnera favorablement vos interlocuteurs. Veillez cependant à ne pas vous montrer trop inflexible, cela pourrait déplaire à l'autre dans la mesure où il/elle sentira qu'il n'y a pas vraiment d'échange : vous serez persuadé d'avoir raison et rien ne pourra, a priori, vous faire changer d'avis.

Gémeaux

D'après la conjoncture, il sera question de vos dépenses et, ces jours-ci on risque de vous faire la morale si vous êtes né en mai. Ne le prenez pas trop à la légère. Écoutez ce qu'on vous dira car ce sera frappé au coin du bon sens ; un bon sens que vous devriez cultiver tant que Mercure sera en Capricorne, et pas seulement dans le domaine de l'argent. Ne vous imaginez pas que tout le monde vous en veut, par exemple.

Cancer

Opposée à votre signe, Mercure vous verra plus hésitant que d'habitude sur un choix à faire. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous serez très sûr de vous, vous ne le regretterez pas, surtout si vous vous empêchez de revenir sur ce qui est maintenant du passé ! Vous pourriez être tenté de le faire, c'est dans votre nature, mais Mercure en Capricorne est ferme et parfois inflexible. Vous ne changerez pas d'avis.

Lion

1er décan, il se pourrait que plusieurs petits problèmes se présentent dans votre travail, mais vous les repérerez rapidement et les éliminerez aussi rapidement. C'est parce que vous ne les prendrez pas à la légère que vous pourrez les identifier et les régler. Et cette tendance peut se prolonger dans votre vie privée où vous pourrez probablement aider l'un de vos proches à gérer un petit problème.

Vierge

La nature de Mercure en Capricorne étant d'être un peu rigide, vous le serez vous aussi mais pour la bonne cause et surtout pour de bons résultats dans le boulot. Vous aurez même droit à des compliments ou alors serez plus fier de vous que d'habitude. Attention cependant à un éventuel manque de souplesse sous cette conjoncture : c'est dans vos relations avec les proches que cela se manifestera.

Balance

Vous pourriez avoir un travail de mémoire à faire. Soit vous aurez quelque chose à apprendre, soit il faudra vous remémorer le passé pour comprendre le présent. 1er décan, Mercure sera en relation avec vous jusqu'au 4 janvier, à peine une journée chacun, mais vous prendrez la question posée par Mercure très au sérieux. Elle peut aussi concerner, dans certains cas, votre relation avec l'un de vos enfants.

Scorpion

Bien placée, Mercure va accentuer votre curiosité intellectuelle et votre désir d'approfondir vos connaissances sur un sujet précis. 1er décan pour l'instant. Vous serez très rigoureux dans votre méthode d'apprentissage ou dans votre recherche, s'il y en a une à faire. C'est d'ailleurs une des caractéristiques importantes de Mercure en Capricorne que de vous inciter à la rigueur mais aussi à un manque de souplesse.

Sagittaire

Un petit souci peut se présenter pour ceux de novembre concernant leur paye. Il est possible qu'il y ait du retard ou qu'elle soit moins importante que prévu. Peut-être pensiez-vous qu'une prime y serait ajoutée, mais ce sera éventuellement pour le mois prochain... En tout cas n'allez pas dire des choses qu'on pourrait vous reprocher, gardez vos remarques pour vous, surtout si elles sont dures à l'égard de votre employeur.

Capricorne

Essayez de ne pas trop manquer de souplesse avec Mercure dans votre signe... Mais au positif, vous serez redoutable et totalement infaillible dans vos jugements. On aura du mal à trouver une faille pour vous inciter à réexaminer votre point de vue, ou à changer d'avis. En conséquence, il sera peut-être difficile de se lier avec vous sur le plan personnel, vous n'accepterez pas la moindre contradiction.

Verseau

S'il y a une chose que vous saurez faire avec Mercure en Capricorne, c'est résoudre les problèmes des autres, leur trouver des solutions malignes et pragmatiques. En revanche, pour vous-même vous n'aurez pas trop les codes, vos réflexions ne vous mèneront à rien de concret et vous aurez donc intérêt à écouter davantage votre intuition. Laissez tomber tout raisonnement alambiqué (un jour, pas plus).

Poissons

Si vous avez un projet sous le coude, vous serez habile à repérer les problèmes qui pourraient se présenter. Vous détecterez aussi facilement ceux de vos proches. On pourra faire confiance à votre flair, qui sera autant basé sur l'intuition que sur des raisonnements rigoureux, alors que d'habitude vous ne raisonnez pas tellement. Mercure sera au service de l'aide que vous pourrez apporter autour de vous.