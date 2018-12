L'horoscope du 30 décembre 2018

publié le 30/12/2018 à 06:14

Bélier

Les autres auront aujourd'hui encore une grande importance, dans la mesure où ils vous inciteront à ne pas garder certaines choses sur le coeur, surtout 3e décan. Né en fin de signe, vous le savez, Uranus est revenue provisoirement et elle risque de créer de nouveau du désordre dans votre vie si vous n'y prenez pas garde. Heureusement, les bons influx de Jupiter arrivent et ils vont vous permettre de remettre de l'ordre, avec l'aide de quelqu'un apparemment.

Taureau

S'il vous plaît, ne pensez pas à la place de vos proches aujourd'hui, ne soyez pas persuadé qu'ils ont besoin de ceci ou cela. Soyez simplement à leur écoute, en tout cas si vous voulez leur faire plaisir, vous montrer gentil avec eux, ce qui est quand même la vocation de beaucoup de Taureau. Mais vous avez un petit travers, vous imaginez que ce dont vous avez envie, vous, fait aussi envie à ceux que vous aimez. Ils ont forcément des goûts parfois très différents des vôtres, pensez-y.

Gémeaux

L'ambiance est toujours très agréable, même si Vénus semble vous en vouloir 3e décan. Votre chéri/e vous regarde de travers et vous ne comprenez pas pourquoi car vous n'avez rien à vous reprocher. Mais peut-être que vous avez fait de l'oeil à quelqu'un, sans vous rendre compte que cela a déstabilisé votre partenaire ; vous aimez tellement faire du charme ! (Sauf ascendant Capricorne, ou Saturne dans votre ascendant). Posez des questions, à vous comme à lui (elle).

Cancer

Fort heureusement, Vénus vient d'entrer dans le 3e décan d'un signe ami, et même s'il y a du tirage pour certains, l'ambiance sera moins tendue au fil des jours. Cependant, il faut savoir qu'Uranus sera encore en relation avec vous jusqu'en mars si vous êtes né après le 19 juillet : il y a peut-être un travail d'acceptation (et non de résignation) à faire, de manière à pouvoir tourner une page, probablement familiale ou professionnelle (selon votre ascendant).

Lion

Vous vous intéresserez à tout aujourd'hui, votre besoin de vous tenir au courant de l'actualité familiale comme de l'actualité tout court étant au premier plan. Vous poserez des questions, vous renseignerez sur untel ou unetelle, et aurez envie de discuter des faits-divers ou même de politique. Bien que ce sujet soit dangereux parce qu'il crée forcément des polémique. C'est surtout le 3e décan qui est concerné par les aspects du jour, mais dès demain le 1er sera en vedette.

Vierge

3ème décan, si vous avez eu des contrariétés récemment, elles se terminent et vous allez retrouver votre calme. De tendres paroles vous réconforteront aujourd'hui, et jusqu'au 7 janvier pour certains. La " crise " a pu avoir lieu dans votre couple, mais il n'y a plus de danger à présent, sauf si vous êtes de nature jalouse et possessive ; mais nous en reparlerons. Par ailleurs, un déplacement pourrait aussi être au programme de la journée (3e décan) et sans encombre.

Balance

Il faudrait oublier ce qui vous tracasse et essayer de voir le côté positif des choses. Même dans les pires moments, il y a toujours du positif à trouver quelque part. Et c'est une chose que vous savez très bien faire quand vous le voulez ! Cela pourrait même être accentué en ce moment par les bons influx de Jupiter, alors que vous recevez les mauvais de Saturne. Vous avez le choix, il ne dépend que de vous de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein !

Scorpion

Les bons influx de Vénus et Mars vous mettent en phase avec l'autre, 3e décan, profitez de votre chéri aujourd'hui et n'hésitez pas à lui prouver votre amour. Vous savez très bien le faire quand vous le voulez car votre capacité à exprimer votre désir est toujours au top ! Mais prenez aussi du temps pour vous, pour vous ressourcer et attaquer la semaine en bonne forme ; ce sera possible demain, avec l'arrivée de Mars dans votre secteur du travail et du quotidien.

Sagittaire

Comme hier vous aurez le sens de l'amitié, de la fraternité et vos actions seront beaucoup mieux ciblées puisque Mars termine sa dissonance avec le 3e décan. Pendant quelque temps, vous vous êtes dispersé, peut-être parce que vous aviez beaucoup à faire dans l'urgence, mais à partir de demain vous viserez une cible à la fois et vous atteindrez vos buts sans problème (1er décan). Côté coeur, patience : Vénus ne sera en phase avec vous qu'à partir du 7 janvier.

Capricorne

Essayez de prendre du temps pour vous, au lieu de vous occuper des autres. Vous serez tenté de leur faire la morale et ils seront remontés contre vous. Votre temps sera beaucoup mieux occupé si vous vous plongez dans vos bouquins : la culture a toujours été votre plus agréable porte de sortie face aux situations contrariantes. Et si les livres ne sont pas votre " hobby ", allez vous promener dans un musée ou contempler des vieilles pierres qui sont chargées d'histoire.

Verseau

Ambiance toujours très agréable grâce des échanges qui satisferont votre très forte curiosité. Vous adorerez analyser la situation politique d'ici ou d'ailleurs. Apparemment, ce n'est pas brillant, peut-être que la conjonction entre le Soleil et Saturne crée une situation délicate où un équilibre pourrait être au bord du gouffre. On pense à la dissonance Jupiter/Neptune qui pourrait correspondre à une sorte d'inflation, à une crise monétaire.

Poissons

La bonne nouvelle c'est que vous vous débarrassez de Mars, 3e décan car elle entre demain en Bélier. Vénus va couvrir ses traces et vous offrir quelques facilités. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais vous aurez mille petites chances par jour jusqu'au 7 janvier, des chances banales, quotidiennes, et parfois pour ceux qui sont en couple, une parfaite entente avec le conjoint. Mais si les célibataires veulent vivre une petite aventure, pourquoi pas ?