L'horoscope du 28 décembre 2018

publié le 28/12/2018 à 07:37

Bélier

Mars est en approche, elle arrive chez vous entre dimanche et lundi. 1er décan vous devez déjà vous sentir tout revigoré, vous retrouvez votre énergie habituelle. Elle a longtemps été sapée par la dissonance que Saturne vous envoyait et surtout par les situations qui en découlaient et qui étaient vexantes, ou décourageantes. Même si vous n'avez pas encore retrouvé toute votre superbe, en tout cas avec Mars chez vous, vous ne laisserez passer aucune occasion !

Taureau

Vénus entame son opposition avec le 3ème décan, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Une invitation pour les uns, une soirée très hot pour les autres. En effet, Vénus étant en phase avec Pluton jusqu'à lundi, vos amours auront une très nette connotation sexuelle. Si ce n'est pas le cas, vous aurez tendance à être un peu trop possessif et dans le contrôle avec ceux que vous aimez. Vous ne vous en rendrez pas compte, mais eux si ! Cependant, ils n'oseront rien vous dire...

Gémeaux

Entre aujourd'hui et le 5 janvier, Mercure s'oppose à vous 3e décan et facilite vos relations avec vos proches. Et ce sera parce que vous serez à leur écoute. Vous aurez l'air attentif et compréhensif, même si vous ne l'êtes pas vraiment et que vous les écoutez d'une oreille distraite. Mais vous saurez bien jouer la comédie et vos interlocuteurs penseront que vous êtes toute ouïe ! En outre, un accord pourrait être validé la semaine prochaine, surtout vers jeudi.

Cancer

Les petits veinards sont ceux nés après le 12 juillet. Vénus entame une harmonie, aussi vous constaterez que votre vie vous plaît et que vous-même plaisez. Attention à ne pas vous faire de roman dans votre tête, comme cela vous arrive souvent, mais il est possible que vous soyez invité à un réveillon et que vous y rencontriez quelqu'un qui vous plaira. Vénus ne dit rien sur la suite des événements, mais en tout cas vous profiterez d'un bon moment.

Lion

Grâce à Mercure, vous épaterez la galerie dans les prochains jours. Tout ce que vous direz ou raconterez sera écouté religieusement si vous êtes du 3e décan. Vous serez très flatteur, ce qui facilitera vos rapports avec ceux qui vous entourent, mais vous entendrez aussi des compliments qui feront du bien à votre ego. Cet ego, qui est tellement bien traité (normalement) par Jupiter pour ceux qui sont du 2e décan. Mais veillez à bien garder les pieds sur terre.

Vierge

3ème décan, il y a une dissonance entre Lune et Mars qui peut déclencher une émotion forte, de la colère, du ressentiment, mais cela passera très vite. Comme toujours avec la Lune, cela ne durera que quelques heures ; étant donné que Mars se trouve face à vous sur la roue du zodiaque, on peut penser que c'est votre partenaire qui fera quelque chose qui vous contrariera beaucoup. Cela dit, vous pouvez aussi être sur les nerfs parce que le réveillon approche.

Balance

Vous avez le choix entre les bons influx de Jupiter qui font parler de vous, 2e décan, et ceux de Mercure qui sont excellents pour vos relations clientèle, 3e décan. On peut dire que vous êtes choyé par les astres, sauf qu'il y a toujours la dissonance de Saturne, active pour ceux qui sont nés autour des 4, 5, 6 octobre. Une affaire de famille vous prend la tête, à moins que vous n'ayez peur que quelque chose du passé ne revienne dans le présent. Mais c'est peut-être déjà le cas...

Scorpion

Encore une fois, le 3e décan est le mieux servi, Vénus débarque chez vous pleine de bonnes intentions et surtout celle de vous faire profiter de la vie et de ses plaisirs. Ça tombe bien, c'est bientôt le réveillon et si vous sortez, il est très possible que vous rencontriez une charmante personne. Rien ne dit que cela aura des prolongements, mais on vous démontrera que vous plaisez et vous serez content de constater que votre pouvoir de séduction fonctionne bien !

Sagittaire

3ème décan, Mercure est chez vous et accentue la vitesse de votre répartie. Votre sens de l'observation et votre don pour convaincre sont aussi au top. En même temps, on peut penser que vous pourriez effectuer un petit déplacement pour aller passer le réveillon " ailleurs " et si vous êtes du 1er décan, avec Mars qui entre en Bélier pile le 31, on peut imaginer que vous ferez la fête jusqu'au bout de la nuit, tant vous aurez d'énergie à dépenser.

Capricorne

Vénus est votre amie jusqu'au 7 janvier, 3e décan. Les autres l'ont déjà vue passer et ont pu constater, comme vous le ferez, que les aides sont plus faciles à obtenir. Il peut autant être question d'aides amicales que d'aides sociales auxquelles vous avez droit. En tout cas, il faut songer à vous renseigner sur ce que vous pouvez obtenir et faire les démarches quand les fêtes seront passées. A moins que vous ne soyez à l'oeuvre, vous, pour venir amicalement en aide à quelqu'un.

Verseau

Vous, c'est Mercure qui sera votre alliée à partir de demain, 3e décan. Votre rapidité d'esprit sera à son maximum, mais évitez de couper la parole aux autres : vous finirez leurs phrases à peine les auront-ils commencées ! Vous aurez aussi envie de tirer des plans sur la comète, d'imaginer l'avenir de manière positive et vous aurez raison car dès le mois de février (et même avant pour certains) vous aurez droit aux bons influx de Jupiter, favorables à une belle progression.

Poissons

Né après le 16 mars, votre sensibilité sera très accentuée, de même que votre susceptibilité. Ne prenez pas trop vite la mouche, ça n'en vaut pas la peine. Vous risquez de disperser votre énergie pour rien et de vous attirer des critiques que vous ne méritez pas vraiment. Né les premiers jours de mars, en revanche, vous méritez peut-être qu'on vous fasse la leçon car vous avez, ou être en train, de dépasser les limites. Et ne vous dites pas " c'est plus fort que moi ". C'est qui le plus fort ?