L'horoscope du 27 décembre 2018

publié le 27/12/2018 à 07:13

Bélier

Vous aurez tendance à chipoter, à vous fixer sur des détails mineurs alors que vous avez des défis plus importants à relever, surtout si vous êtes né début avril. Essayez aussi de ne pas mal parler à certaines personnes de votre entourage, professionnel ou privé, vous ne vous rendrez pas compte de la portée de vos paroles. D'ailleurs, vous direz ce qui vous passera par la tête, sans mettre aucun filtre et vous ne pouvez qu'être désagréable avec votre interlocuteur.

Taureau

Prévoyez une agréable journée, vous aurez le sentiment qu'on fait davantage attention à vous, qu'on vous considère avec respect, vous et vos opinions. Il se peut même qu'on vous fasse des compliments, mais vous vous demanderez s'ils ne sont pas intéressés, si la flatterie n'a pas un but (elle en a toujours un). Mais d'un autre côté, il est très possible que ce soit sincère et que vous n'ayez aucune raison de douter de la gentillesse dont on fait preuve avec vous.

Gémeaux

Les énergies de ce jeudi ne vous plairont pas, d'ailleurs vous serez plus nerveux que d'habitude et aurez des difficultés à vous concentrer, surtout 2ème décan. Peut-être que vous serez distrait par ceux qui vous entourent et qui viendront vous raconter leurs histoires, alors que vous avez autre chose à faire que de les écouter. Mais peut-être aussi que vous aurez la tête ailleurs, surtout né autour des 5, 6 juin ; votre vie a pris une direction qui ne vous convient pas et que vous ne contrôlez pas.

Cancer

C'est une bonne journée pour dire ce que vous avez sur le cœur, surtout si vous êtes né début juillet. Il se peut que vous ayez accumulé quelques rancunes. Déjà, naturellement, il arrive que comme le Taureau vous soyez de ceux qui n'oublient rien, mais avez-vous songé au fait que c'est très lourd à porter ? Vous ne vous en rendez pas compte, mais les rancœurs pèsent très lourd dans la balance et si vous les traînez avec vous depuis longtemps, cela ralentit toutes vos progressions.

Lion

Vous aurez un souci d'exactitude qui sera un peu exagéré et, ce sera évidemment un problème car ceux qui vous entourent ne seront pas aussi précis que vous. Du coup, vous leur demanderez de tout vous expliquer dans le détail, quitte à vous énerver parce qu'ils ne comprendront pas exactement ce que vous attendez d'eux. Même vous, à la limite, vous ne saurez pas comment vous voulez que les choses soient faites, sauf que celles qu'on vous présente ne vous plaisent pas.

Vierge

Chez vous, la Lune joue les enquiquineuses et vous oblige à vous occuper exclusivement d'un travail qui, à votre avis, a été très mal fait au départ. Vous pourriez aussi critiquer quelqu'un qui cherche à vous prendre en défaut (2e décan) et qui exerce sur vous une forme d'emprise. Il se trouve que la situation risque d'empirer avec la dissonance entre Jupiter et Neptune, mais ce sera peut-être l'occasion de vous défendre et de régler le problème (né autour du 7/9).

Balance

Mal dormi, une douleur quelque part ? Vous ne serez pas au top aujourd'hui et c'est le stress qui en sera responsable. Essayez de rester le plus zen possible. Je sais, ce n'est pas facile quand on est entouré de personnes qui sont accrochées à vous comme des moules à leur rocher... De plus, elles attendent de vous (pour la plupart) que vous fassiez des miracles, que vous leur donniez les meilleurs conseils et que vous vous occupiez exclusivement d'elles.

Scorpion

Vous serez à peu près le seul à ne pas vous faire de souci aujourd'hui mais il faut dire que vous serez amicalement entouré et que vos contacts seront profitables. Il semble que tout se passera comme vous l'avez prévu, vos " plans " marcheront comme sur des roulettes. Et d'autant plus si vous êtes né autour du 9 novembre : Vénus est conjointe à votre Soleil, la prime de plaisir que vous aurez pourrait être importante. A moins qu'il ne s'agisse pour certains d'une prime financière.

Sagittaire

Il faudra suivre une consigne imposée ou que vous pensez devoir suivre sous peine de vous voir critiqué et même jugé, ce que vous détestez par-dessus tout. C'est votre gendarme intérieur qui aura le pouvoir aujourd'hui et vous ne pourrez pas faire autrement que de suivre ses ordres si vous ne voulez pas ressentir de la culpabilité, ce qui n'est pas non plus votre sentiment préféré. Pour certains, nés autour des 3, 4 décembre, votre réputation pourrait être en jeu.

Capricorne

Vous aurez du temps pour vous aujourd'hui, surtout pour réfléchir à votre situation si vous êtes de début janvier. Il faudrait renoncer à vous accrocher. Un renoncement mineur pour les uns, majeur pour les autres, qui est indiqué par la présence constante de Saturne " sur " votre Soleil, aspect qui vous amoindrit, quand il n'amoindrit pas votre vitalité. Dans ce cas, renoncez à vouloir tout faire comme d'habitude, soyez sélectif dans ce que vous entreprendrez.

Verseau

Mercure est le maître de votre journée et vous incite à trop penser, à revenir sans cesse sur la même idée et apparemment, elle n'est pas des plus positives. Quelque chose vous contrarie à l'arrière-plan et sape votre confiance en vous. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, alors que vous vous sentiriez beaucoup mieux si vous le pouviez. Mais ne vous faites pas de mouron, cela ne va durer que quelques heures et vous trouverez le moyen de passer à autre chose.

Poissons

Essayez de ne pas attribuer aux autres des pensées et des jugements sur vous qu'ils n'ont pas. Vous serez persuadé qu'ils vous regardent de manière sévère. De plus, vous ne pouvez pas être dans leur tête et lire leurs pensées comme si elles étaient un livre ouvert... Méfiez-vous comme de la peste de ce que vous imaginez, surtout si vous êtes du 2ème décan : vous risquez d'être totalement à côté de la plaque et de vous dévaloriser, sans aucune raison valable.