L'horoscope du 29 décembre 2018

publié le 29/12/2018 à 08:28

Bélier

Le Soleil et Saturne étant maintenant très proches, les natifs de début avril pourraient être dans la tourmente. C'est LA journée pour partager votre fardeau. Il sera moins lourd si vous pouvez en parler et, de plus, on peut vous donner des idées, vous orienter dans vos actions, vous inciter à ne pas être systématiquement à l'attaque. Vous pouvez aussi être obligé d'avoir recours à un avocat (toujours né début avril) et apparemment vous êtes et serez bien défendu, si conflit il y a.

Taureau

On ne pourra pas vous prendre en défaut aujourd'hui : vous trouverez des solutions à tout et vous adorerez ça : vous sentir utile, aider ceux qui vous entourent. Vous pouvez être tellement gentil et serviable quand vous le voulez bien ! Cela dit, c'est souvent dans votre nature, vous aimez vous occuper de vos proches et les chouchouter. C'est ce que vous allez faire ce week-end, mais ne vous oubliez pas au passage : faites-vous du bien à vous aussi !

Gémeaux

Un week-end récréatif, votre nature ludique pourra s'exprimer sans aucune retenue et de très bons moments vous sont promis si vous êtes avec vos enfants. Vous saurez les distraire, les faire rire, même si l'ambiance générale n'est pas la plus gaie qui soit. En effet, la rencontre du Soleil et de Saturne est de plus en plus exacte et il se pourrait que l'ambiance soit plus à la morosité qu'à la gaieté ; il faut dire que certains sont empêtrés dans des problèmes d'argent.

Cancer

La rencontre Soleil-Saturne est actualisée, si vous êtes né vers les 2, 3, 4 juillet, ce n'est pas la joie ce week-end ; cela dit vous pourrez peut-être tourner une page. Cette désagréable conjoncture s'est présentée à plusieurs reprises ces derniers mois et elle est en passe de se terminer, certains sont même déjà passés à autre chose. Il n'empêche que vos choix ont été très difficiles, au point que vous avez probablement préféré le statu quo, en attendant mieux.

Lion

En dépit d'une triste rencontre Soleil/Saturne, un sympathique week-end s'annonce : vous serez bien entouré et serez très conscient de votre chance. Certains se sentiront même légers, drôles, plus dans l'insouciance que les autres jours. Ce sera probablement volontaire de votre part, histoire de créer un bonne ambiance et d'oublier les désagréables influx saturniens. Cela dit, 3ème décan né autour des 13, 14 août, il se peut que vous ayez mal quelque part.

Vierge

C'est dans votre nature, mais ce sera accentué aujourd'hui : vous adorerez faire des économies, éviter certaines dépenses et si ce n'est pas possible, en discuter les prix. Ça vous fera du bien au moral et surtout cela vous donnera le sentiment que c'est vous qui maîtrisez les choses, que vous n'êtes pas en train de vous faire manipuler ! Ce faisant, c'est vous qui manipulerez ! Et, à force de pilonner, vous pourriez bien obtenir (à l'usure donc) qu'on vous fasse un petit rabais.

Balance

Vous êtes très sensible à l'actuelle rencontre entre Soleil et Saturne qui risque de ternir l'ambiance du week-end. Quelqu'un pourrait vous manquer. Peut-être que vous avez été obligé de tourner la page sur la relation que vous aviez avec cette personne, mais en cette période de fêtes le passé se rappelle à vous de manière très nostalgique, surtout si vous êtes né autour des 3, 4, 5 octobre, voire plus loin. Pour les uns, nés le 3, ça se termine et pour les autres cela commence.

Scorpion

Vous ne serez pas en première ligne, mais justement vous apprécierez l'ombre, cette vieille complice qui vous aide à observer et parfois à manipuler les autres. La littérature astrologique dit que vous aimez le pouvoir, mais de manière indirecte : vous faites agir les autres, en en tirant des avantages que vous êtes le ou la seule à connaître. L'ombre est également votre complice pour vos histoires d'amour et de sexe, qui prennent parfois des allures de rituel.

Sagittaire

Même si l'ambiance n'est pas très chaleureuse, vous dégagerez beaucoup de chaleur, d'empathie et votre attitude amicale attirera les autres vers vous. Ce sera peut-être moins visible aujourd'hui que demain, quoique... Pendant tout le week-end il y a également une rencontre entre le Soleil et Saturne qui est beaucoup moins gaie que le reste de la conjoncture. Chez vous, elle pourrait se manifester dans le domaine de l'argent, où vous pourriez être en manque.

Capricorne

Vous serez aux responsabilités et ce qui vous plaira le plus c'est de pouvoir tout maîtriser, tout organiser, tout gérer, bref être responsable de tout et de tous. La Lune, qui gère la famille, occupe le zénith de votre thème et accentue ce côté responsable qui vient souvent de votre enfance, où vos parents vous ont parfois confié des charges qui n'étaient pas de votre âge mais que vous avez su assumer. Et vous avez été fier de vous, comme vous l'êtes aujourd'hui en pareille circonstance.

Verseau

La détente, l'évasion, le lâcher prise sont au programme, profitez de chaque instant de ce week-end pour vous remplir d'images et de sentiments positifs. Distrayez-vous le plus possible : cinéma, sortie entre amis, ou lecture, quoi que vous fassiez et qui vous occupera l'esprit sera positif. Si vous êtes du 3ème décan, vous entrez dans une période qui va durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine et où on pourrait vous faire une proposition que vous attendiez depuis longtemps.

Poissons

Prescience, intuition, pressentiments seront nombreux en cette fin de semaine, probablement parce que vous serez encore plus en osmose avec les autres. Vous "sentirez" ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, vous lirez en eux, mais il faut tout de même rester prudent car vous pouvez vous tromper ; vous n'êtes pas dans la tête de vos proches et ce que vous ressentez est quand même transformé, transmuté par votre propre sensibilité.