L'horoscope du 29 septembre 2020

publié le 29/09/2020 à 05:30

Bélier

Soit vous vous appliquerez à oublier un incident déplaisant, ou des pensées négatives, soit vous oublierez vraiment quelque chose en quittant votre domicile. Vous serez distrait, la tête prise par vos pensées et vous ne vous apercevrez pas tout de suite de votre oubli. Cela peut être un dossier dont vous avez besoin pour une réunion, par exemple. Quoi qu'il en soit, vous serez un peu trop distrait aujourd'hui : ne vous en voulez pas !



Taureau

Vous avez probablement un rendez-vous 1er décan, ou une réunion professionnelle. Sachez flatter vos alliés, ou vous en faire si vous vous sentez seul contre tous. Ce n'est pas être malhonnête que de savoir mettre des gens dans votre poche pour vous appuyer... Au contraire, c'est malin et cela peut beaucoup vous aider. Et si quelqu'un vous sollicite pour le ou la soutenir, surtout n'hésitez pas ; vous aurez peut-être besoin de son aide un jour...

Gémeaux

Dans la vie, d'où qu'on parte, on a besoin de s'élever et cela peut même être un moteur puissant pour certains. Mais, bizarrement, vous ne fonctionnez pas comme ça, pour vous ce n'est pas un moteur et vos relations difficiles avec l'autorité en sont la preuve ; si vous voulez vraiment aller plus haut, il faut accepter que certaines personnes soient déjà plus haut et vous donnent des ordres. Attendez d'être à leur niveau pour leur dire ce que vous pensez...

Cancer

Parmi vous, certains ne sont pas gâtés en ce moment, on le sait (3ème décan surtout) mais en général vous avez de bonnes défenses contre l'adversité, et si vous n'avez pas le nez dans le guidon vous êtes capable de prendre de la distance (à votre manière). En tout cas, c'est ce que vous ferez aujourd'hui et votre imaginaire vous y aidera. C'est lui qui vous permet de fuir les réalités douloureuses ou difficiles, il est votre meilleure défense.

Lion

Vous aussi vous aurez besoin de trouver un refuge aujourd'hui, peut-être parce que vous vous ferez une petite frayeur, ou c'est un proche qui vous en fera une. Du coup, vous vous sentirez un peu assiégé et aurez besoin de prendre du recul. Vous pourriez être tenté de voir tout en négatif mais heureusement vous avez un solide fond d'optimisme quand vous le voulez bien. C'est même parfois votre meilleure défense contre le déplaisir.

Vierge

Vous risquez d'être plus influençable que les autres jours, évitez de donner raison au dernier qui a parlé. Ce n'est pas ce que vous faites, en général, mais peut-être que votre interlocuteur sera convaincant et vous serez très hésitant : lui faire confiance ou non, tel sera votre dilemme. Sinon, 1er décan, il est possible que vous receviez une invitation pour ce week-end, ou qu'on vous fasse une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas.

Balance

Quelles que soient vos activités aujourd'hui, sachez utiliser votre intuition, d'autant plus que vous aurez certainement une question pratique à résoudre. Quelque chose qui demandera que vous preniez le contrôle, et tant pis si cela crée des contrariétés autour de vous. Il faudra agir en fonction de ce qui est juste et non en cherchant à ménager la sensibilité de chacun. Vous ne pouvez pas le faire tout le temps sans vous épuiser vous-même.

Scorpion

Vous serez encore plus discret et plus secret que les autres jours, c'est votre manière de vous protéger de la curiosité des autres, que vous n'appréciez pas vraiment : vous la vivez comme intrusive. Vous n'aimez pas qu'on devine ce que vous pensez ou ce que vous projetez de faire ; de la même manière vous n'exposez que très peu vos sentiments en public, alors qu'en privé vous pouvez être très démonstratif... quand vous êtes amoureux, bien sûr.

Sagittaire

De tous les signes, vous êtes celui qui se protège le moins puisqu'en général face à une situation déplaisante ou trop forte en émotions, vous prenez la fuite. Vous ne le faites pas franchement, mais vous trouvez le moyen de vous dérober, de faire une marche arrière, bref vous désarçonnez ceux qui semblent vous en vouloir de quelque chose, ou que vous jugez trop " collants ". Vous n'aimez pas du tout qu'on vous " colle " ou pire, qu'on vous surveille.

Capricorne

Il y aura de l'émotion dans l'air aujourd'hui et votre système de défense sera en alerte. C'est-à-dire que vous ne vous exprimerez pas et même parfois que vous donnerez l'impression d'ignorer la situation, ou de ne pas y être sensible du tout... Quand on parle de votre " froideur " légendaire, il faut savoir que c'est votre mode de défense contre les émotions, car vous les appréhendez toutes comme étant potentiellement douloureuses. Ce qui est faux, bien sûr.

Verseau

3ème décan, attention, vous risquez d'être frappé par un coup de coeur et de vous retrouver dans une relations d'autant plus forte, qu'il y aura un obstacle. On le sait, les obstacles décuplent la sensation d'aimer, c'est même un puissant moteur pour un amour naissant. A la longue, si cela dure trop, vous êtes de ceux qui peuvent se lasser et tout lâcher. Né autour des 13, 14, 15 février, c'est vous qui serez le plus sensible à la conjoncture.

Poissons

La Lune passe par chez vous, un moment qui vous permettra de vous laisser aller à votre sport favori, vous occuper des autres et même vous sacrifier pour eux. C'est ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne le sentiment d'exister. Cela dit, c'est " normal " s'il s'agit de vos enfants - et encore... Ne pas tout leur sacrifier les empêchera d'être dans la toute-puissance dans laquelle ils sont pour la plupart étant donné que l'autorité n'a plus tellement sa place dans l'éducation.