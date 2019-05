L'horoscope du 3 mai 2019

publié le 03/05/2019 à 06:15

Bélier

Ne soyez pas trop vous-même aujourd'hui, c'est-à-dire maîtrisez le plus possible vos élans parfois trop optimistes ; et canalisez votre impatience 3e décan car les tensions ne sont pas terminées. Cela dit, elles sont sûrement positives parce qu'il semble que vous attendez confirmation de quelque chose, d'une promesse qui vous a été faite, surtout si vous êtes né vers les 13, 14 avril. C'est en bonne voie apparemment, côté procès aussi si vous en avez un, mais il y a un délai.

Taureau

Peut-être fatigué, ou moins motivé, vous vous traînerez un peu aujourd'hui, et si c'est votre anniversaire, il n'est pas sûr que vous ayez envie de faire la fête ! Vous serez plus intériorisé que d'habitude et aurez du mal à participer, et même si ce n'est pas votre anniversaire, vous resterez en retrait, parfois même enfermé en vous-même. Mais évidemment, à des degrés divers selon votre thème natal. D'ailleurs c'est la nouvelle Lune demain, elle va sûrement vous réveiller !

Gémeaux

Le 3e décan est à l'honneur, mais pas toujours pour le meilleur. La dissonance Mars/Jupiter n'est pas terminée et, né après le 14 juin, ça va barder ! Vous serez très en colère et beaucoup trop impulsif dans vos réactions ; cela fait quelques jours que cela dure et vous en avez encore pour jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Il se peut aussi que vous ayez fait quelque chose d'un peu illégal et que vous deviez, d'une manière ou d'une autre, en payer le prix.

Cancer

Votre tendance à vous inquiéter est amplifiée et il est possible que ce soit à cause de l'un de vos enfants. Vous êtes en général très investi dans leur éducation et il est possible que vous ayez affaire à un petit rebelle en herbe, ou à un ado perpétuellement agressif ; en outre, avec la dissonance entre Vénus et Saturne qui se prépare (3e décan surtout), vous aurez l'impression que cet enfant que vous adorez ne vous aime plus, voire vous déteste. Croyez-moi, ça lui passera.

Lion

Le 3e décan a tous les atouts en main en ce moment et surtout certains sont à la tête d'un projet qui pourrait bien marcher, mais qu'il faut encore travailler. Quelque chose de créatif apparemment et dont vous pourrez être fier, si vous ne l'êtes pas déjà ! Cependant, la progression de ce projet semble ralentie par des problèmes administratifs, et surtout en ce moment par des règles ennuyeuses à respecter. Mais rien qui ne vous empêche, à terme, de réussir.

Vierge

Quoi que vous en pensiez, même si vous traversez des moments où rien n'est simple et tout se complique, vous allez vers une sorte d'accomplissement. C'est pour tout de suite si vous êtes né en août, et pour un peu plus tard pour le 2e et le 3e décan. Justement, né après le 14 septembre, vous pourriez penser que vous n'avez pas de chance, que tout est contre vous. Ne perdez pas votre calme, laissez passer l'orage, il ne durera pas ; gardez confiance en votre avenir.

Balance

Si vous êtes né après le 14 octobre, prévoyez quelques journées de manque... Votre chéri/e sera absent et la Balance a une sainte horreur de la solitude. Mais c'est du provisoire, essayez de mettre ce laps de temps à profit pour vous, pour vous occuper de vous et vous offrir des petits plaisirs compensatoires. Cela dit, dans certains cas (selon votre thème) il est possible qu'il y ait une vraie séparation et dans ce cas, il vous faut du courage... On vous envoie des pensées positives.

Scorpion

Chez vous aussi, le 3e décan est très sollicité par les astres. Né après le 15 novembre, vous devez réclamer à corps et à cris une somme qu'on vous doit. Et comme d'habitude, vous ne lâcherez pas prise avant d'avoir obtenu gain de cause, vous n'êtes pas de ceux qui renoncent facilement. Toutefois, dans certains cas, il est possible que vous soyez obligé de faire une demande officielle pour récupérer cette somme, votre débiteur étant de très mauvaise foi.

Sagittaire

L'ambiance peut changer d'une heure à l'autre et le 3e décan sera furieux car il est embringué dans une histoire où on lui donne tort : c'est un peu l'injure suprême ! Mais qu'ai-je fait au Bon Dieu vous demanderez-vous, pour que cela se passe ainsi ? En particulier si vous êtes né autour du 16 décembre ; mais comme Jupiter fait partie du "complot" et que c'est une planète géante, il n'est pas impossible que la tempétueuse conjoncture touche tout le décan.

Capricorne

Vous trouverez que vos émotions sont exagérées et vous ferez tout pour les contrôler, 3e décan. Demandez-vous pourquoi elles vous dérangent tant ? Après tout, c'est quelque chose de naturel, nous ressentons tous des émotions et la plupart d'entre nous les montrons, les partageons. Mais vous, Capricorne, vous les gardez pour vous, quitte à vous faire du mal, mais c'est probablement une question d'image, de dignité à préserver. Oui, mais à quel prix ?

Verseau

3e décan, vous avez encore une incroyable pêche, au point que vous accélérez un peu trop et que personne ne peut suivre. N'allez pas plus vite que la musique, ça ne changera rien et si la situation stagne vous n'y pouvez rien, ce n'est pas de votre ressort de la faire avancer. Vous bouillonnez d'impatience mais vous feriez mieux d'utiliser votre énergie autrement. Né autour des 12, 13 février, ce n'est qu'au mois d'août que les choses reprendront un cours normal.

Poissons

Il y a de la bagarre dans l'air pour le 3e décan, je vous en ai parlé hier et ça continue. C'est un problème qui vous lâchera en fin de semaine prochaine. Il s'est probablement passé quelque chose ces derniers jours, ou aujourd'hui, et cela vous prendra un peu de temps avant de pouvoir y mettre bon ordre. En revanche la nouvelle Lune de demain, dont nous reparlerons, est plutôt bonne pour le 2e décan. Quant au 1er, vous le savez, tout va bien !