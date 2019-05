L'horoscope du 2 mai 2019

publié le 02/05/2019 à 06:02

Bélier

Vous manquerez un peu de retenue si vous êtes né après le 10 avril. Vous risquez d'aller trop loin parce que vous serez trop en confiance, prenez du recul. Vous irez trop loin en paroles ou en actes, suivant votre thème natal... Toutefois, la configuration peut aussi avoir un côté positif, toujours pour le 3e décan, c'est que vous prendrez une décision qui pourrait vous être très favorable (ou quelqu'un la prendra), mais elle ne sera pas actée avant le mois d'août.

Taureau

On ne pourra pas vous reprocher un manque de franchise, mais essayez de vous montrer un peu plus délicat avec ceux à qui vous avez des reproches à faire. Que vous fassiez le pont ou non, il y aura une ambiance un peu tendue avec votre entourage et, parfois sans le vouloir, vous direz des choses qui seront mal perçues. Quant à vos amours, ce n'est pas le nirvana pour le 1e décan et pour les autres, là aussi l'ambiance risque d'être tendue (jusqu'à demain).

Gémeaux

Vous aurez plus de liberté que d'habitude, probablement parce que vous avez pris quelques jours et que vous n'aurez pas à vous lever pour aller au boulot. Cela peut être une vraie contrainte pour vous, dans la mesure où vous avez souvent du mal à vous endormir et que quand le réveil sonne, vous n'avez pas fait une nuit complète. De plus, le 3e décan est assez remonté en ce moment, ce qui ne doit pas arranger les choses pour ce qui est de votre sommeil.

Cancer

Un peu de douceur dans ce monde de brutes, c'est tout ce dont vous aurez besoin aujourd'hui. 3e décan, vous trouvez que tout le monde, en général, va trop loin. Il est vrai qu'avec la dissonance entre Mars et Jupiter il peut y avoir beaucoup d'exagération autour de vous et cela vous inquiète fortement. Mais vous vous inquiétez souvent et peut-être que vous aussi vous exagérez les raisons de votre inquiétude. Toutefois, l'opposition de Saturne vous y entraîne, c'est vrai.

Lion

Une journée de vacances ? C'est possible si vous faites le pont. En tout cas, votre esprit, lui, sera en vacances et votre imagination gambadera librement. Cela dit, étant donné que certains sont préoccupés par leur avenir professionnel, soit parce qu'ils ont un projet, soit parce qu'ils craignent certains changements, vos pensées ne seront pas toujours très positives (1er décan)... Toutefois, en fin de journée vous pourriez échanger sur ce sujet avec un proche.

Vierge

Vous n'avez pas la réputation d'être dépensier, c'est même plutôt le contraire. D'ailleurs, aujourd'hui dépenser vous mettra de très mauvaise humeur. En particulier si vous êtes du 3e décan... Toutefois, Mars étant en dissonance (3e décan aussi), vos humeurs seront le plus souvent liées à l'attitude de votre conjoint, ou de votre supérieur si jamais vous êtes au travail. S'il s'agit de votre conjoint, vous serez vraiment mécontent de ce qu'il/elle fait de votre argent.

Balance

L'opposition entre Mars et Jupiter est en pleine action jusqu'à mardi prochain, mais en ce qui vous concerne, elle est un fort booster pour vos affaires. En tout cas si vous êtes indépendant, artisan, commerçant, artiste... C'est le 3e décan qui est concerné et si jamais cette opposition a un côté négatif (cela dépend de votre thème natal) il se peut que quelqu'un vous fasse des reproches totalement injustes sur votre manière de gérer vos affaires.

Scorpion

Bientôt la nouvelle Lune et déjà vous êtes préoccupé par un choix que vous allez devoir faire dans les prochains jours, ou plus tard dans l'année pour certains. Le 1er décan, et peut-être le début du 2e (né vers les 3, 4, 5 novembre) sont les plus concernés, nous en avons déjà parlé, ce choix peut vous être imposé ou vous pouvez le décider de vous-même pour devancer ce que vous flairez, ce que vous pensez qu'il va arriver et qui vous demande un changement de comportement.

Sagittaire

Le ciel a encore pour vous les yeux de Chimène, vous êtes plus dans le plaisir que dans le devoir, mais il y a un sacré ramdam pour les natifs du 3e décan. Peut-être, comme nous l'avons déjà évoqué, un problème lié à l'injustice ou à une histoire d'impôts, de taxes que vous n'auriez pas payées. Vous avez le sentiment d'être attaqué et qu'il faut vous défendre ! Il vous serait très utile, selon l'importance du problème, de vous faire conseiller par un avocat.

Capricorne

Il est possible que vous ne fassiez pas le pont, votre travail, vos responsabilités, c'est sacré pour votre signe. Le 3e décan surtout semble être dans le jus, c'est-à-dire que vous avez plus de travail à cause de l'absence de certains collègues et que vous aurez le désagréable sentiment de ne pas pouvoir vous concentrer ; il faudra être sur plusieurs fronts à la fois et ce n'est pas dans votre religion ! Toutefois, tout baigne et va continuer à baigner si vous êtes de décembre.

Verseau

Que vous travailliez ou non, vous serez nerveux, hyper-actif et vous aurez tendance à houspiller votre entourage que vous trouverez un peu mou. Évidemment, vous serez monté sur ressorts ! Surtout si vous êtes du 3e décan, mais ce sera dans un registre positif : un projet, ou une idée, une proposition vous excitera tellement que vous communiquerez cette excitation autour de vous et que vous en voudrez un peu à ceux qui ne réagiront pas comme vous.

Poissons

Mobilisez-vous, 3e décan, la dissonance entre Mars et Jupiter pourrait vous faire du tort, il est possible qu'il y ait médisance. Mais cela devrait rester en famille. C'est-à-dire au sein de votre propre famille, ou de votre famille professionnelle. Un procès pourrait aussi être dans l'air (3e décan toujours), avec une possible audience à la clé et cela concernera des faits qui ne datent pas d'aujourd'hui. 1er décan, au contraire du 3e, tout va bien pour vous, vous progressez.