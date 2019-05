L'horoscope du 1er mai 2019

publié le 01/05/2019 à 05:53

Bélier

La Lune entamant la traversée de votre signe jusqu'à vendredi soir, évitez toute forme d'impulsivité, surtout du côté des dépenses. Ce n'est pas le moment ! Certes vous avez peut-être la chance d'avoir de l'argent devant vous et vous ne rechignez pas à faire tourner l'économie, mais les dépenses impulsives sont généralement suivies d'une déception parce que, finalement, vous n'aviez peut-être pas réellement besoin de ce que vous avez acquis.

Taureau

Vous serez un peu remonté contre un parent, ou un de vos enfants, n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier : ne gardez pas les choses négatives pour vous. Il faut les projeter à l'extérieur, en essayant bien sûr de ne pas blesser votre interlocuteur par des mots trop durs. Par ailleurs, bon anniversaire à vous, 2e décan, qui commence aujourd'hui (mais ça dépend des années) et qui recevra un bon coup de booster début juin, qui vous permettra de vous diversifier.

Gémeaux

C'est nettement mieux qu'hier et si vous avez vécu quelque chose d'injuste, 3e décan, l'un de vos proches volera à votre secours pour rétablir la vérité. Vous constaterez qu'on vous soutient, que vous n'êtes pas seul face à la mauvaise foi des autres : mais attention, ce n'est pas terminé puisque Mars entre dans votre décan et va accentuer votre impulsivité, votre colère. Canalisez-vous sinon vous risque de faire/dire des choses qui seront très mal vues.

Cancer

Vous serez trop directif et autoritaire et ne serez vraiment pas dans la demi-mesure ; même si c'est pour vous faire respecter, n'y allez pas trop fort. Ne créez pas une ambiance agressive en dégageant des ondes agressives, quelle qu'en soit la raison. C'est surtout valable pour le 3e décan car Mercure en Bélier commence à vous titiller et à vous donner envie de parler plus fort que les autres parce que vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas (dissonance entre Mercure et Saturne).

Lion

Tout ira dans le sens de votre désir et de votre bon plaisir aujourd'hui, quel que soit votre décan, vous aurez droit d'ici vendredi à un moment exaltant. Bon, j'exagère peut-être... Mais les bons aspects qui sont actuellement en place vont être dopés par la Lune et votre ressenti sera donc plus positif que les autres jours. Cela vous donnera la pêche et l'envie de vous impliquer davantage dans ce que vous faites de manière à développer encore plus votre boulot.

Vierge

L'audace sera payante aujourd'hui. Je sais bien que vous n'aimez pas trop sortir des rails, mais cela vous réussira de montrer ce dont vous êtes capable, surtout 1er décan (né en août et début septembre). Vous avez des atouts en ce moment et sûrement des idées, des projets visant au développement de vos affaires, du service où vous travaillez ou de vous-même. Vous êtes en pleine progression et cela va encore durer un bon bout de temps pour que vous compreniez comment vous pouvez exister davantage.

Balance

Les rendez-vous, les réunions familiales ou amicales sont en vedette, répondez positivement aux invitations, vous vous sentirez mieux intégré, mieux accepté. Le problème de la Balance, qui est au demeurant très sympathique, c'est que sa grande sensibilité au rejet et à toute forme de non-amour, l'incite à se mettre à l'écart dès qu'elle se sent mal acceptée par la communauté (n'importe laquelle). C'est peut-être exactement ce que vous ressentirez aujourd'hui, à cause de la dissonance entre Mercure et Saturne qui, en plus, est attristante.

Scorpion

Vous aurez de l'énergie à revendre et surtout dans le domaine du travail, ou pour reprendre des forces Les astres vous disent d'être le plus actif possible, alors que parfois vous attendez qu'on vienne vers vous, qu'on vous fasse des propositions ; souvent vous n'allez pas au-devant des choses parce que vous pensez que si on vous veut, on viendra vous chercher. Je ne pense pas que cela se passe comme ça, surtout s'il y a de la compétition pour un emploi.

Sagittaire

Une très bonne journée pour vous aussi, surtout 1er décan, les loisirs et les plaisirs seront au premier plan, de même que les petits compliments flatteurs. Vous en recevrez, ou c'est vous qui en ferez, et ce sera sincère de part et d'autre. 3e décan, Mars vient d'atteindre le 3e décan des Gémeaux et s'oppose à Jupiter, aussi attendez-vous à devoir gérer un rapport de force, un conflit, et à vivre des moments où vous vous sentirez injustement agressé.

Capricorne

Vous ne serez pas d'humeur à transiger, 1er décan, et vous montrer conciliant ne sera pas non plus dans votre religion. Soyez entier, d'accord, mais à bon escient. On dit que c'est une qualité que d'être entier, que c'est une façon d'être fidèle à soi-même, mais à combien de reprises en avez-vous été satisfait ? Il y a des moments de la vie où il faut l'être et d'autres au contraire où il faut être souple et accepter le compromis. C'est ce qui vous est demandé aujourd'hui.

Verseau

Vous aurez la volonté d'échanger sur de bonnes bases, avec franchise et sincérité ; mais vos interlocuteurs risquent de ne pas être sur la même longueur d'ondes, surtout si vous êtes du 3e décan : Mercure (en bon aspect avec vous) sera en effet en délicatesse avec Saturne et cela indique que vos interlocuteurs ne répondront pas à vos questions, ils y resteront sourds ; il se peut que vous n'obteniez pas de réponse aujourd'hui et même que vous n'en ayez pas du tout.

Poissons

2e décan, les influx du Soleil Taureau sont pour vous à présent et c'est une bonne chose car quelqu'un parviendra à vous faire voir la réalité telle qu'elle est. Ce n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans les prochains jours vous pourrez suivre les conseils de cette personne et vous prendre en main face au problème posé par Neptune (né autour du 9 mars surtout). Il faut prendre conscience de ce fameux problème de manière à pouvoir agir positivement - et non subir.