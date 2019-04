L'horoscope du 30 avril 2019

publié le 30/04/2019 à 05:57

Bélier

Tout baigne en ce moment pour ceux du 2e décan qui reçoivent Vénus, planète d'amour et de paix. Faites la paix avec les autres et surtout avec vous-même ! Cela me semble indispensable pour certains membres du signe qui sont perpétuellement en guerre avec les autres, ce qui n'est qu'une projection de leur guerre interne, entre eux et eux. 3e décan, Mercure vient d'arriver chez vous, évitez de déprimer (dissonance avec Saturne), ça va passer très vite.

Taureau

Un petit orage émotionnel pour ceux du 3e décan, mais bien entendu vous le garderez pour vous même si, vous le savez, ce n'est pas bon pour votre santé ! Si cela donne l'apparence que tout va bien, vos proches sentent que tout ne va pas si bien, cela transpire malgré vous. Et puis, garder du négatif à l'intérieur de vous, n'est-ce pas, en soi, négatif ? Parfois vous gardez sur le coeur des événements qui ont plusieurs années, voire des dizaines d'années.

Gémeaux

Ce ne sera pas très calme pour vous, si vous êtes né après le 11 juin. Cela ne durera pas, mais vous aurez l'impression qu'on veut vous faire sortir de vos gonds. Cela dit, s'il y a de l'agressivité dans l'air en ce moment, c'est parce que Mars vient d'entrer chez vous vous envoie des tonnes d'énergie que vous n'utiliserez pas toujours à bon escient. La colère est une manière de la " sortir " mais vous pouvez aussi faire du sport et éviter ainsi de vous défouler sur vos proches !

Cancer

2ème décan, le Soleil commence à s'intéresser à vous et à vos projets. Il est temps d'en mettre un en route, ou d'en perfectionner un autre déjà amorcé. D'ailleurs, il en va de même pour ceux du 1e décan qui ont développé quelque chose de bien depuis plus d'un an, une idée qui semble marcher comme sur des roulettes. Et cela va venir très bientôt pour vous, 2e décan, mais il faut auparavant vous débarrasser de Saturne et de ses freins, ce qui sera fait à la fin de cette année 2019.

Lion

Vous aurez trop d'imagination aujourd'hui, aucune des situations que vous vivez en ce moment ne peut être aussi négative ou stérile que vous le pensez. Dites-vous que cet espèce de pessimisme est passager et que vous devez essayer de voir les choses autrement que par le petit bout de la lorgnette. Seul le 1er décan pourrait avoir des raison d'imaginer une issue négative à ses problèmes et encore. Vous êtes tout simplement obligé d'accepter que ça change...

Vierge

C'est la journée du partage, partage d'émotions, partage d'informations, partage de sentiments, en faisant attention aux intox si vous êtes né vers le 11 septembre. La Lune sera momentanément opposée à Neptune aujourd'hui et vous serez trop sensible, trop suggestible, ce qui n'est pas dans vos habitudes ; sauf parfois quand vous manquez drastiquement de confiance en vous, en votre parole ou en vos idées. Pourtant, Saturne est en phase, vous devriez prendre de l'assurance.

Balance

3e décan, vous disposez à présent et jusqu'au 16 mai d'un influx de Mars qui va doper votre fabrique à idées et cet esprit de répartie qui vous manque parfois. Vous serez très rapide à comprendre et même à apprendre (si vous faites un stage par exemple) et vous-même serez étonné de voir à quel point vous réagissez rapidement à tout. 2e décan, né autour du 6 octobre, vous pourriez être invité par quelqu'un, ou faire une touche !

Scorpion

C'est rare chez le vrai Scorpion, c'est pourquoi il faut le souligner, vous serez positif aujourd'hui et certains pourraient même voir la vie en rose. Mais comme c'est dû à un aspect lunaire, cela ne durera que quelques heures. Toutefois, vous devriez vous en inspirer pour le futur, car cela vous fera autant bien à vous qu'à ceux qui vous entourent. Né autour du 27 octobre, n'oubliez pas de rester observateur de vos comportements amoureux et de canaliser vos excès.

Sagittaire

Pour vous aussi il y a un petit orage et ce n'est pas vous qui le déclencherez, c'est quelqu'un autre. Mais ce n'est pas une raison pour avoir des mots trop durs. Né autour des 10 et 11 décembre, vous êtes le plus concerné et vous serez tenté de dire des choses un peu rudes et que vous penserez vraiment. Mais pourquoi les dire tout haut, si ce n'est parce que vous voulez blesser l'autre ? Après tout, on a le droit de ne pas être d'accord avec vous, non ?

Capricorne

Vous ne le savez sûrement pas, mais Jupiter sera de retour chez vous en décembre, après 11 ans et demi d'absence. Préparez dès à présent vos chances de demain. C'est-à-dire que si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie (surtout 1er décan) et que vous hésitez parce que vous pensez que l'avenir est trop incertain, oubliez vos craintes et commencez à anticiper les progressions éventuelles de la fin de cette année.

Verseau

A part le 1er décan, qui doit changer ses priorités, par désir ou par obligation, vous êtes tous sur une pente ascendante, vous le sentirez vraiment aujourd'hui. Disons que grâce à la Lune très intuitive des Poissons, alliée à votre sens de l'anticipation, vous saurez intimement ce que la vie vous réserve de sympathique et qui peut vous faire progresser en donnant lieu à des expériences enrichissantes. Mais vous en vivez déjà quelques-unes depuis novembre dernier.

Poissons

Dans votre signe, la Lune se frotte à Neptune, puis se fâche avec Mars, donnant du relief à vos émotions et sensations. Vous devriez apprendre à vous en protéger ; le problème c'est que vous prenez tout en direct et que vous pensez (pour beaucoup, pas tous) que les autres sont bons et ne vous veulent que du bien. Malheureusement, vous vous apercevez souvent que c'est faux et que tout le monde n'est pas à votre image, ce que le Poissons a tendance à croire.