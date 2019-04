L'horoscope 29 avril 2019

publié le 29/04/2019 à 05:50

Bélier

Vous pouvez oublier Saturne et ses freins pour l'instant. La conjoncture de la semaine va vous convenir à plus d'un titre car il y aura une accélération. 3ème décan, les projets et autres travaux en cours seront dopés par la conjoncture et c'est vous qui en serez responsable car vous vous démènerez comme un beau diable pour qu'on vous écoute et qu'on réponde positivement à vos demandes. 2e décan, Vénus est chez vous toute la semaine, a priori vos amours et autres passions seront un vrai plaisir.

Taureau

Bon anniversaire à vous qui le fêtez cette semaine, une semaine qui risque d'être mouvementée et pour vous c'est dans le domaine financier que ça chauffera. Surtout si vous êtes né autour des 14, 15, 16 mai : une opposition entre Jupiter et Mars pourrait déclencher votre colère parce qu'on ne vous versera pas ce qu'on vous doit dans les temps, ou parce qu'un acheteur ou un vendeur agira de manière à beaucoup vous énerver, surtout demain et vendredi.

Gémeaux

Né entre le 9 et le 16 juin, le ciel est tumultueux et c'est un problème d'autorité qui vous mettra sur les nerfs. Surtout, ne réagissez pas de manière excessive, cela pourrait se retourner contre vous. Mais il y a plusieurs autres interprétations à la conjoncture qui s'est établie et qui va durer toute la semaine et une grande partie de la prochaine : certains d'entre vous pourraient hurler à l'injustice alors que d'autres feront acte de mauvaise foi ou seront confrontés à elle.

Cancer

Vous ne serez pas insensible au climat orageux en train de s'installer, mais vous vous en protégerez efficacement et resterez spectateur des événements. Il peut s'agir de problèmes au bureau, des difficultés avec un collègue ou un supérieur, par exemple. Si jamais vous constatez que cela vous touche personnellement, c'est probablement parce que votre ascendant ou une planète importante de votre thème sera en relation avec la conjoncture.

Lion

Vous faites partie des signes qui tireront leur épingle du jeu. En fait l'ambiance qui règnera sera stimulante pour vous, votre esprit combatif étant très stimulé. Vous pourriez même avoir un coup de pouce pour un projet que vous êtes en train de monter ou qui est déjà en fonction. Cela concerne surtout le 3ème décan, mais le 2ème décan n'est pas mal loti avec un bon aspect de Vénus propice à quelques jours de vacances Le 1er décan est toujours sur la voie d'un important changement.

Vierge

Né après le 13 septembre, il y a de la bagarre dans l'air, il faut probablement défendre votre job, votre statut, ou vous imposer face à un concurrent qui est plus puissant que vous... Mais vous pouvez aussi avoir un problème familial, l'un de vos proches ne se conduira pas bien avec vous et se montrera d'une parfaite mauvaise foi. 2e décan, vous aurez droit à une agréable et conviviale nouvelle Lune le week-end prochain : il se pourrait que vous partiez quelques jours avant ou après.

Balance

La bave du crapaud ne vous atteindra pas, vous la blanche colombe, même si on essaye de vous monter contre quelqu'un, vous ne vous laisserez pas influencer. La meilleure parade sera de sourire et de dire à l'autre " ah, tu crois ? ; c'est ta façon de voir les choses ". Cela ne devrait concerner que le 3ème décan, bien soutenu par Jupiter et Mars. Quant au 2e décan, il reçoit l'opposition de Vénus toute la semaine et on pourrait tenter de vous séduire : vous ne resterez pas de marbre !

Scorpion

Vous pourriez faire une offre si vous êtes acheteur, ou en recevoir une si vous êtes vendeur. Mais patience, il y a encore loin de la coupe aux lèvres 2e et 3e décan. En effet, toute proposition faite ou reçue alors que Jupiter rétrograde impose un délai et ce délai s'étendra jusqu'en août, Jupiter reprenant une marche directe le 12. Sinon, la nouvelle Lune du week-end pourrait être amoureuse, à moins que vous ne soyez convié à une fête où vous ferez de sympathiques rencontres.

Sagittaire

La dissonance Jupiter-Mars aura un impact sur le 3e décan, surtout né autour du 16 décembre, vous vous sentirez injustement attaqué et obligé de vous justifier. Ou alors vous aurez une décision drastique à prendre et vous savez qu'elle ne plaira pas autour de vous. A moins qu'on ne vous l'impose, ce qui est difficilement supportable pour un Sagittaire. 2e décan, prévoyez une agréable semaine, peut-être parce que vous prendrez quelques jours.

Capricorne

Dans votre signe, Saturne entame une rétrogradation ; la planète ne sera donc plus aussi active et vous incitera à réfléchir, à analyser, à faire une sorte de bilan, surtout si vous êtes du 2ème décan. Et évitez d'être trop sévère avec vous-même, vous l'êtes déjà de naissance mais la présence de Saturne accentue cette tendance. Le point positif de la semaine, ce sera la nouvelle Lune de samedi, très flatteuse et glamour pour ceux qui sont nés autour du 5 janvier.

Verseau

L'opposition Mars-Jupiter ne vous créera aucune difficulté, au contraire cela pourrait accélérer un important projet en cours pour ceux du 3ème décan. Certes, il y aura des discussions, des mises au point, mais les choses avanceront facilement, vous n'aurez a priori aucun obstacle et vos idées plairont. 2e décan, c'est Vénus qui vous rendra la vie plus légère et plus agréable, vos échanges avec votre entourage professionnel ou personnel étant le point positif de la semaine.

Poissons

Vous aussi vous serez très réceptif à la dissonance Jupiter-Mars et il n'est pas impossible qu'on vous joue un mauvais tour, surtout si vous êtes du 3e décan. C'est probablement une décision prise par la direction de votre entreprise qui vous mettra en colère parce que vous aurez le sentiment (réel la plupart du temps) que votre avis compte pour du beurre et que vous n'avez jamais la parole ; on fait semblant de vous la donner, penserez-vous.