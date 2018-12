L'horoscope du 31 décembre 2018

publié le 31/12/2018 à 05:33

Bélier

Avec Mars dans votre signe, vous serez exigeant et ne supporterez pas le moindre refus, la moindre frustration. Vous serez aussi très tenté de prendre des risques, ce qui peut être positif car vous ferez preuve d'un courage que les autres n'ont pas. Mais comme vous allez souvent dans les extrêmes, il se peut que vous en fassiez trop et que vous vous mettiez en danger. Mais vous vous direz : " qui ne risque rien n'a rien " et il est vrai que l'occasion sera trop belle pour ne pas la saisir.

Taureau

Si vous avez un petit contentieux avec l'un de vos proches, gardez-le pour vous, n'en montrez rien, surtout s'il ou elle est présent/e au réveillon de ce soir. N'allez pas gâcher l'ambiance en boudant parce que cette personne est là, essayez au contraire d'être le plus joyeux possible, cela surprendra peut-être l'autre. En outre, 1er décan, vous aurez tendance à refouler vos colères et les sentiments que vous jugerez négatifs jusqu'au 15 janvier.

Gémeaux

1er décan, jusqu'au 15 janvier vous serez très motivé par une idée, un projet, ou par quelqu'un qui vous veut du bien et cherche à vous aider à trouver une stabilité. Vous-même aurez de l'énergie à revendre et si on a besoin de votre aide, vous serez là : il se peut même que vous anticipiez les situations et que vous soyez là avant qu'on vous demande quoi que ce soit ! 3e décan, une proposition risque de vous étonner aux alentours de jeudi, vendredi.

Cancer

Mars est au plus haut de votre ciel ; si vous êtes du 1er décan, vous ferez preuve de fermeté, d'autorité et de volonté de contrôle. Laissez-en un peu aux autres ! Mais c'est une bonne configuration qui peut, jusqu'au 15 janvier, vous inciter à vous battre pour votre statut, ou pour ne pas laisser l'un de vos chefs prendre une décision qui vous déplaît. Toutefois, votre arme ne doit pas être votre agressivité, cela pourrait se retourner contre vous ; soyez plus malin que ça.

Lion

Mars va vous caresser dans le sens du poil pendant un certain temps, c'est le bon moment pour prendre des décisions, elles auront des développements positifs. Et puis vous serez sûr de vous, aurez confiance en vos idées et serez motivé par de fortes certitudes. Rien ne viendra faire obstacle, c'est vous qui l'avez décidé et il faut croire que ce sera la première des bonnes décisions que vous prendrez. Les préparatifs d'un voyage seront aussi d'actualité pour certains.

Vierge

1er décan, votre perfectionnisme sera accentué dans les prochains jours par Mars en Bélier. Et s'il le faut, cent fois sur le métier vous remettrez votre ouvrage. C'est une de vos forces que de ne jamais lâcher un travail en cours et vous le prouverez encore cette semaine et jusqu'au 15 janvier. Par ailleurs, la prochaine nouvelle Lune de dimanche sera déjà active à partir de vendredi soir et elle aura un excellent effet sur vos plaisirs, vos loisirs, ainsi que sur les rapports avec les enfants.

Balance

Mars s'oppose à vous, ce qui laisse penser que vous allez vous prendre le chou avec un partenaire, surtout né en septembre. Un rapport de force peut s'installer, mais il ne durera pas car Mars est rapide. Cela dit, il suffit que ce soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour qu'une grosse engueulade soit au programme. Cela viendra de l'autre, qui fera preuve de mauvaise foi ou d'un caractère exécrable. Vous n'aurez qu'une envie : l'envoyer promener.

Scorpion

3e décan, vous êtes sous l'emprise de Vénus, installée chez vous. Votre charme ne laissera personne insensible, et vous-même pourriez être attiré par quelqu'un. Une personne que vous allez peut-être rencontrer si vous êtes, par exemple, invité à un amical réveillon ce soir. Une simple aventure ? Ce n'est pas impossible, mais après tout ce n'est pas interdit. Prenez ce que la vie vous offre sans vous poser des dizaines de questions totalement inutiles.

Sagittaire

Vous apprécierez Mars en Bélier car vous vous sentirez constructif et rempli d'énergie pour relever tous les défis ou aborder toute forme de compétition. Il y aura peut-être de la rivalité dans l'air, mais vous l'apprécierez et elle sera même un moteur pour vous ! Attention cependant à ne pas faire de l'autorité à tout bout de champ, surtout avec vos enfants, à moins qu'ils ne vous mènent la vie dure. Dans ce cas, effectivement, la plus grande fermeté s'impose.

Capricorne

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine. Vous aurez droit, dimanche prochain, à une jolie nouvelle Lune, très inspirante mais aussi très spirituelle. Ce sont ceux du 6 janvier donc qui seront les plus sensibles à cette nouvelle Lune, alors que Saturne n'est pas loin d'atteindre leur position, ce qui suppose quelque chose comme un sacrifice, un renoncement. 1er décan, vous pourriez avoir un travail ou une décision urgente à prendre.

Verseau

1er décan, une bonne semaine grâce aux influx toniques de Mars, qui vous secondera dans vos démarches et toute situation où vous aurez à convaincre. Plus que d'habitude, vous serez impatient, pressé, mais aussi très rapide à réagir : vos neurones iront presque à la vitesse de la lumière et vous donneront l'avantage dans toute discussion car vous aurez la répartie instantanée. Il n'y a que côté coeur que cela pêchera un peu, mais que pour le 3e décan.

Poissons

Avec Mars en Bélier jusqu'au 15 janvier pour le 1er décan, il va falloir canaliser votre tendance à dépenser sans compter et de manière souvent trop impulsive. Certes, vous serez peut-être la générosité incarnée et votre volonté sera de montrer qu'on peut compter sur vous lorsqu'il y a des tempêtes, mais demandez-vous si ce n'est pas donner de la confiture aux cochons : les personnes que vous aidez vous remercieront à peine, et feront peu de cas de ce que vous leur donnerez.