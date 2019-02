L'horoscope du 3 février 2019

publié le 03/02/2019 à 08:00

Bélier

Un bon dimanche au programme, peut-être pas tout à fait comme les autres pour les natifs de mars qui auront envie de changer leur programme habituel. Ou même de faire autre chose que ce qui était prévu : cela vous donnera une impression de liberté dont vous avez besoin pour vous sentir bien aujourd'hui. 2e décan, le Soleil et Mercure sont toujours vos meilleurs amis et vous donnent des idées souvent très inédites mais aussi parfois totalement irréalisables !

Taureau

On va vous entraîner dans une activité qui vous déplaît alors que vous auriez envie de rester chez vous. Mais, apparemment, vous ne pourrez pas refuser. Cela concerne surtout les natifs d'avril, qui se sentiront " sous contrainte " et afficheront leur mécontentement ; certains feront comme ils en ont envie, et tant pis si les autres ne sont pas contents ! 3e décan né après le 13 mai, attention à la marche, vous pourriez vous faire mal.

Gémeaux

Une fois la Lune en Verseau, à 14h, vous vous sentirez libéré, délivré et n'aurez qu'une envie c'est de jouer les rebelles, ne rien faire de ce qu'on attend de vous. Surtout ne vous en empêchez pas car c'est ainsi que vous vous sentirez le plus vous-même et que vous serez en accord avec votre moi profond. Ce qui n'est pas fréquent car votre nature double vous pousse aussi à vous battre contre vous-même et à ne pas être assez à l'écoute de vos besoins intimes.

Cancer

Uranus est la planète du jour et si elle crée encore des tensions pour ceux nés après le 20 juillet, le 1er décan va bientôt bénéficier de superbes ouvertures. Vous recevrez en effet Uranus, mais en bon aspect et c'est le jour et la nuit ! C'est-à-dire que vous allez être amené (si ça n'est pas déjà le cas) à faire une expérience nouvelle, à vous lancer dans un nouveau job par exemple, ou à vous créer un nouveau cercle d'amis et de soutiens professionnels.

Lion

Vous êtes un signe fixe, vous n'aimez pas trop le changement et pourtant, vous devrez l'affronter cette année, 1er décan, vous serez mis au défi de vous adapter. Déjà l'année dernière, certains ont pu tester les effets d'Uranus car elle était entrée en Taureau (le zénith de votre ciel) au mois de mai, cependant vous étiez peu nombreux à recevoir ses influx. Cette année, c'est tout le décan qui devra composer, ou prendre les armes de la révolte (selon votre nature).

Vierge

Vous ne saurez pas par où commencer, tant vous aurez de rangements à faire ou de papiers à trier. Mais cela ne vous ennuiera pas tant que ça, au contraire. On le sait, vous aimez être occupé et quand vous n'avez rien à faire, vous avez comme l'impression de traverser le désert. Alors même si ce sont des tâches secondaires et répétitives, vous ne détesterez pas les petites contraintes que vous vous imposerez aujourd'hui et encore plus s'il s'agit de rendre un service à un proche.

Balance

La journée se terminera beaucoup mieux qu'elle ne commence, il y a du stress ce matin pour le 3e décan, mais cet après-midi vous ne ferez que ce que vous aimez ! Vous occuperez vos mains en faisant quelque chose de créatif, ou alors vous emmènerez les enfants se distraire, au cinéma si vous avez les moyens, ou jouer quelque part. Et cela vous détendra, vous permettra de vous ressourcer, surtout 3e décan qui vit des moments déstabilisants (né après le 21 octobre).

Scorpion

Que ce soit la famille, vos amis et même votre conjoint, vous aurez l'impression que les autres veulent vous imposer leur loi, et rien ne vous met plus en rogne. Vous détestez cela, c'est rédhibitoire et celui ou celle qui s'aventure à vous dire ce que vous devez faire, vous ne l'écoutez pas, vous allez même dans le sens inverse de ce qu'il ou elle attend de vous. Mais n'est-ce pas une attitude un peu adolescente ? Certaines obligations sont incontournables, non ?

Sagittaire

En général, vous aimez beaucoup polémiquer, d'autant que vous avez toujours raison. Ce dimanche vous donnera l'occasion de contredire tout le monde ! Et ainsi de lancer des discussions plutôt vives, concernant des sujets brûlants, bref, tout ce que vous aimez ! Cela concernera un peu plus le 1er décan que les autres, qui ne sont toutefois pas à plaindre. Surtout né après le 19 décembre, un petit flirt pourrait vous rendre nerveux et beaucoup vous exciter.

Capricorne

Accrochez un panneau " prière de ne pas déranger " car vous aurez besoin qu'on respecte votre désir, qui est de ne pas avoir d'obligations en ce dimanche. Ce n'est pas grand-chose penserez-vous, cela n'impactera que ceux qui cherchent à se reposer sur vous, or vous avez envie de vous sentir un peu plus libre, sans contraintes, de manière à être totalement vous-même. Évidemment, si vous êtes en famille, ça ne sera pas aussi simple que ça ; il faudra composer...

Verseau

Un aspect excitant sur Vénus indique que vous avez prévu quelque chose d'inédit pour occuper votre dimanche, ou qu'il va se passer de l'inédit, 3e décan surtout. En effet, Vénus et Uranus sont en harmonie, mais seulement pour ceux de la fin du signe (nés après le 16). Toutefois, ceux du tout début du Verseau (20 au 24 janvier), risquent de s'angoisser pour leur avenir, enfin pour une partie de leur avenir parce qu'il y a aussi de très bonnes surprises en ce moment.

Poissons

Il serait bon que vous cessiez toute activité afin de recharger vos batteries. Pensez un peu plus à vous et à votre confort, soyez égoïste pour une fois. Souvent, vous donnez pour donner et si c'est plutôt admirable comme comportement, cela peut avoir des effets nocifs sur vous ; c'est-à-dire que vous vous videz de votre substance si on ne vous rend pas ce que vous donnez. Or, le plus souvent, vous n'attendez rien de l'autre, ce qui fait qu'il n'y a pas d'échange.