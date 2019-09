L'horoscope du 25 septembre 2019

publié le 25/09/2019 à 06:10

Bélier

Non, les autres ne sont pas toujours responsables de vos déconvenues. Ça se passerait beaucoup mieux pour vous si vous reconnaissiez vos responsabilités. C'est en tout cas ce que vous dit la dissonance Vénus/Saturne, décevante pour vous et vous en attribuez la faute à votre partenaire au lieu de vous demander, avant tout, si vous n'auriez pas obtenu un résultat différent en agissant différemment. Seulement, vous ne voulez pas agir différemment !

Taureau

Il est possible que vous soyez déçu par l'un de vos collègues ou par quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. N'y portez pas trop d'attention, SVP. En effet, vous avez votre sensibilité, les autres ont la leur et elle peut être radicalement différente de la vôtre. Aussi ne ressentent-ils pas les choses de la même manière que vous... Inutile de vous vexer et d'en vouloir à la personne, expliquez-lui simplement que vous n'êtes pas en béton armé.

Gémeaux

C'est compliqué les sentiments. Il va falloir expliquer à quelqu'un que vous tenez à lui/elle, mais que vous n'avez pas envie de vous engager tout de suite. Pour le moment... ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant ça vous fait peur. Et si vous n'avez pas envie de confier que cela vous effraie, il va falloir trouver une autre raison pour expliquer pourquoi vous cherchez à vous défiler. Essayez d'être le plus franc possible, sans incriminer l'autre bien sûr.



Cancer

C'est sûr, la conjoncture vous demande beaucoup et ne vous donne pas grand-chose. Mais gardez présent à l'esprit que la situation ne va pas tarder à bouger. Le problème que vous rencontrez, 2e décan, et qui peut autant correspondre à un choix difficile qu'à un sentiment d'abandon (réel ou fantasmé), est lié à l'opposition de Saturne, laquelle avance et ne sera plus face à vous d'ici quelques semaines. Mais cela ne vous empêchera pas d'y repenser de temps en temps.

Lion

Vous êtes flamboyant ces jours-ci et ce n'est pas Vénus/Saturne qui va vous éteindre. Je pense que vous serez très réaliste et que cela vous servira. Laissez s'exprimer la voix de la raison, elle vous conduira sur le bon chemin... Vous avez des choix, des carrefours à passer, et il ne s'agit pas de vous tromper de direction, 2ème décan. La voix de la raison peut aussi être celle d'un proche qui vous conseille et qui vous conseille bien. Écoutez-le, ou la.

Vierge

Vénus occupant et gérant votre secteur d'argent, sa dissonance avec Saturne indique un sentiment de manque. Mais est-ce l'argent ou l'amour qui manque ? Malheureusement, ça peut être les deux car vous pouvez entretenir une relation (2e décan) avec quelqu'un qui n'est pas très tendre et qui semble même indifférent à ce que vous pensez ou ressentez. Dans ce cas, si vous n'êtes pas heureux, pourquoi ne pas envisager votre vie différemment ?



Balance

De la tristesse, un sentiment de solitude, mais ce sera corrigé par d'autres influx bien plus positifs et vous trouverez de quoi vous distraire de vos états d'âme. Finalement, ça ne durera pas et vous retrouverez même une gaieté dont vous ne vous croyiez pas capable, vu que Vénus et Saturne sont puissantes pour la Balance. Cela dit, leur dissonance va durer jusqu'à samedi, et elle risque de vous obliger à fermer votre coeur pour ne pas souffrir (surtout 2ème décan).

Scorpion

À priori peu sensible à la mésentente Vénus/Saturne, il se peut que vous deviez renoncer à un amour impossible, mais vous vous ferez une raison. C'est d'ailleurs ce que vous demande la conjoncture, d'être raisonnable en tout. Ce n'est pas dans votre ADN, vous aimez parfois prendre des risques surtout si on vous dit de ne pas les prendre ! Mais là vous vous rendrez compte par vous-même qu'il faut être réaliste. Et dans le domaine financier aussi !

Sagittaire

Il n'y aura pas d'ombre à votre soleil, aucune dissonance ne pourra diminuer votre enthousiasme et votre volonté d'atteindre vos objectifs. Bravo ! Vous êtes d'ailleurs LE signe de la journée, vous avez tout pour plaire et tout pour réussir, surtout 2ème décan. Mais le 3ème doit encore gérer les obligations correspondant à la position de Mars et aux problèmes avec l'autorité, avant de lui aussi recevoir d'excellents aspects de Jupiter (semaine du 14/10).



Capricorne

Vous serez sensible à Vénus/Saturne jusqu'à samedi, une configuration attristante, mais vous avez la force en vous et des armes pour vous défendre. Néanmoins, comment se défendre de la tristesse, du découragement ou d'une grande fatigue me direz-vous ? En positivant, en faisant des projets, en ne restant pas isolé et en vous forçant à voir du monde. Et surtout en vous disant, en vous répétant que tout finit toujours par s'arranger : c'est la réalité.

Verseau

On vous a peut-être fait une offre enthousiasmante, mais vous avez soudain peur que cela ne se fasse pas. Sachez que vous n'êtes pas rationnel, 2ème décan. La peur est mauvaise conseillère et elle vous est sûrement dictée par des expériences passées où on vous a fait une promesse qui n'a pas été tenue. Et vous-même y avez cru et avez été déçu. Mais vous n'êtes jamais tout à fait dans le même contexte et cette fois-ci il est bon !

Poissons

C'est un moment où vous devez affronter une crise intérieure parce que, quelque part, vous savez que vous devez changer l'un de vos comportements. Qu'il s'agisse d'argent (en premier lieu) ou d'amour, il y a quelque chose qui pêche et si vous vous êtes longtemps mis un bandeau sur les yeux, vous ne pouvez plus le faire à présent. La dissonance entre Vénus et Saturne vous invite à regarder la réalité en face et à être un peu sévère avec vous-même.