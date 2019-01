L'horoscope du 28 janvier 2019

publié le 28/01/2019 à 05:45

Bélier

Né avant le 5 avril, une semaine pleine de créativité et de nouveautés pour certains ; né après le 5 avril, évitez de réagir de manière trop émotionnelle. Mars est conjointe à votre Soleil et vous avez tout intérêt à réfléchir avant de prendre la moindre décision. Né après le 14 avril, ce sera pour la semaine prochaine en principe ; cette semaine, vous recevez un bon aspect de Vénus, propice au développement de vos sentiments, à la confiance en l'autre.

Taureau

1er, 2e décan, vous serez obligé de vous plier à des ordres contraignants et bien sûr vous serez mécontent. Mais est-ce une raison pour faire tout le contraire ? Vous serez tenté, parce que c'est dans votre nature et parfois vous ne vous apercevez même pas que vous faites le contraire de ce qu'on vous demande ! Seuls ceux du 2e décan, nés autour du 6 mai se comporteront en adultes responsables et feront ce qu'ils ont à faire sans rechigner.

Gémeaux

Le 3e décan est la star de la semaine. Né après le 11 juin, Vénus et Mars décuplent votre sensualité et votre magnétisme : vous aurez une cour autour de vous. Il est très possible que vous succombiez à votre désir et que vous ayez une petite aventure... Toutefois, cela peut aussi n'être qu'une possibilité, quelque chose de virtuel pour l'instant mais qui est sur le point de se concrétiser, ce qui met vos nerfs à rude épreuve. Néanmoins : aucune obstacle en vue, au contraire.

Cancer

Jupiter sera active entre mardi et vendredi. Elle règne sur votre boulot : vous travaillez plus pour gagner plus, mais il se peut que vous n'ayez rien en plus. En effet, certains ont certainement du boulot en plus mais l'argent ne suit pas, selon la politique de l'entreprise ou selon votre contrat. Mais vous n'êtes pas du genre à attendre calmement que les choses s'arrangent, aussi n'y allez pas trop fort avec votre hiérarchie, surtout né entre 10 et le 17 juillet (cette semaine).

Lion

Né entre fin juillet et le 10 août, on pourrait vous faire une proposition difficile à refuser, ou alors vous allez intégrer une équipe, voire un club très sélect. Vous appréciez généralement ce qui est " chic " et si on vous sollicite pour faire partie d'un club, rien ne vous fera plus plaisir. Mais vous pourriez aussi faire une rencontre intéressante pour votre travail ou avoir rendez-vous qui évoluera dans un sens que vous n'aviez pas prévu mais qui sera positif.

Vierge

Vous vous mettez trop la pression, par perfectionnisme pour les uns, par peur d'être critiqué pour les autres, mais le résultat est le même, vous êtes stressé. Et, apparemment, vous ne devez ce stress qu'à vous-même et à votre façon de trop réagir aux événements, qui sont souvent des détails que vous montez en épingle. Toutefois, ceux qui sont nés autour des 8, 9, 10 septembre ont compris qu'ils pouvaient se contrôler et ne pas dépasser les bornes.

Balance

3e décan, si vous êtes dans une période de forte hésitation, ou même de conflit, quelqu'un dans votre entourage semble avoir une bonne influence sur vous et sur vos décisions. Écoutez les conseils que cette bienveillante personne vous donnera et vous ne vous tromperez pas de direction. 2e décan, de bons influx du Soleil et de Mercure accentueront l'agréable impression que vous faites sur les autres : vous êtes encore plus charmant et sympathique que d'habitude.

Scorpion

Intérieurement, vous jugez sévèrement certains de vos comportements, souvent à tort. Il serait bon que vous révisiez l'idée que vous vous faites de vous-même. Vous exagérez vos défauts, et certains classent même comme un défaut un potentiel qu'ils pourraient développer et qui ferait vibrer une partie de leur personnalité qui n'a pas été exploitée jusque-là. On peut se découvrir soi-même jusqu'à un âge très tardif, il est important d'apprendre à se connaître.

Sagittaire

Vous avez tout bon cette semaine, quel que soit votre décan. Profitez-en, le ciel va vous sourire pour peu que vous suiviez votre intuition et soyez réactif. Le 3e décan est le mieux servi grâce à la présence amoureuse et glamoureuse de Vénus (à moins qu'elle ne soit mal positionnée dans votre thème) : si vous voulez séduire, foncez. C'est bon aussi pour le 2e décan : une conversation à bâtons rompus pourrait vous aider à voir plus clair (né autour des 7, 8 décembre).

Capricorne

3ème décan, les énergies de la semaine vont toutes dans le même sens, celui de l'action et surtout des décisions à prendre sans perdre votre temps à hésiter. Mars se trouvera en effet en aspect dynamique dès mercredi et il faudra alors prendre position avec beaucoup de fermeté. Toutefois, né autour du 12 janvier, la dissonance Mars/Pluton risque de vous mettre dans une situation d'impasse ou de vous inciter à remettre les compteurs à zéro.

Verseau

Vous fêtez votre anniversaire toute la semaine sous une conjonction entre le Soleil et Mercure, qui favorise la communication et votre relation avec vos ados. Chacun à sa manière, bien sûr... Votre façon de penser et de vous exprimer surprendra parfois, mais certains seront déjà sous l'influence d'Uranus et leur vie risque d'être impactée par des contraintes auxquelles ils sauront s'adapter, car c'est une des qualités du Verseau que de s'adapter, même en grognant !

Poissons

Né après le 8 mars, armez-vous, soyez prêt à vous mobiliser, vous allez devoir montrer que vous avez les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. Ce sont peut-être des objectifs qu'on vous impose, ou que vous vous imposez vous-même et vous n'allez pas pouvoir les négliger, les remettre à plus tard : cela ne vous est pas conseillé et d'ailleurs Jupiter vous tapera sur les doigts si vous ne restez pas dans les rails et ne respectez pas les consignes.