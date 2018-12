L'horoscope du mercredi 26 décembre 2018

publié le 26/12/2018 à 09:32

Bélier

On sait que la prudence n'est pas votre principale vertu, mais essayez réfléchir avant d'agir et de canaliser vos impulsions, 3e décan. Oubliez le tout ou rien ! Cela dit, et je sais que c'est paradoxal, c'est en ayant de l'audace que vous réussirez un bon " coup " ; mais vous devez mesurer les conséquences de votre acte et ne pas vous lancer si votre intuition vous dit que le risque est trop gros. Vos petites voix intérieures seront votre meilleure protection.

Taureau

Vous vous sentirez au top en fin de soirée. On peut donc penser que vous avez quelque chose d'agréable de prévu : cinéma, théâtre, dîner au restaurant ? Sinon, vous serez simplement bien dans votre peau, sauf peut-être si vous êtes né autour du 8 mai : Vénus s'oppose à vous et si cela peut être interprété comme une invitation, une rencontre, c'est aussi parfois un symbole de désaccord avec votre partenaire. Si c'est le cas, mettez la pédale douce.

Gémeaux

Né après le 16 juin, ce n'est pas l'entente cordiale avec l'un de vos supérieurs ou même avec votre conjoint ou un parent. Une décision prise vous contrarie, simplement parce qu'on vous l'impose et qu'on ne vous a pas consulté avant. C'est un aspect rapide et si vous vous y prenez bien, avec diplomatie, elle sera réglée en deux temps, trois mouvements. Mais ne laissez surtout pas cette situation pourrir ! 2e décan, ça va mieux, vous êtes plus lucide, moins dans la " victimisation ".

Cancer

Que des bons influx pour une partie du 2e décan et le 3e : vous avez de solides défenses. En revanche, né début juillet, ce n'est pas une partie de plaisir ! Saturne s'oppose à vous et à presque tout le 2e décan, et cela peut vous éloigner de quelqu'un ou vous voir dans l'appréhension d'une séparation, d'une difficulté avec un partenaire. Cela vous prend beaucoup la tête, et c'est encore pire si vous avez un choix à faire car il faut renoncer à quelque chose et ça pose problème.

Lion

2e décan, si vous reprenez le travail aujourd'hui ça ne sera pas de gaieté de coeur. Quelque chose vous contrarie, cela vient d'un collaborateur ou d'un employé. Attendez-vous à être fréquemment face à ce problème dans l'année qui vient, sauf peut-être en avril et mai. Toutefois, cela vous titillera de nouveau après mai, il est même possible que vous ayez un procès sur le dos ou en tout cas qu'une défense juridique s'impose. Ne vous inquiétez pas, vous serez bien conseillé.

Vierge

Dites franchement ce que vous pensez, 2e décan, ne vous gênez pas et ne ménagez pas votre interlocuteur, lequel a cherché et cherche encore à vous manipuler. Restez sur vos gardes jusqu'à vendredi, même si l'alerte est passée et que vous avez pris conscience de ce qui se passait. Heureusement, Vénus est en harmonie avec vous et il y a quelqu'un, dans votre entourage qui ne vous veut que du bien ; vous devriez écouter ses conseils, même s'ils sont, selon vous, trop radicaux.

Balance

2ème décan, Saturne a entamé une relation avec vous qui vous invite à lâcher prise, à vous détacher, à changer l'un de vos comportements qui nuit à votre bien-être. Cela se passe probablement dans le milieu familial où vous avez des exigences qui sont mal vécues par votre conjoint ou vos enfants. A moins qu'au contraire, vous ne vous sentiez en position de faiblesse face à eux parce que vous avez peur de leur déplaire. D'une manière ou d'une autre, cela doit changer.

Scorpion

Rester ferme, ne pas se laisser influencer c'est une bonne chose. Mais vous montrer totalement fermé aux idées et suggestions des autres, c'est dommage ! Vous avez tout à y gagner à écouter ce qu'on dit autour de vous et à prendre en considération les conseils qu'on vous donne. Vous les vivez souvent comme une critique déguisée, mais ce n'est pas le cas. Cela peut arriver, mais la plupart du temps ces personnes n'ont pas de mauvaise arrière-pensée : faites la part des choses.

Sagittaire

Vous aurez moins tendance à vous faire des idées et serez d'ailleurs nettement plus réaliste. Parfois même trop, si vous êtes né autour des 2, 3, ou 4 décembre. Il se prépare en effet une rencontre entre le Soleil et Saturne, et si vous n'êtes pas très terre à terre sous cette conjoncture, sérieux avec l'argent, vous risquez d'avoir des ennuis, si ce n'est pas déjà le cas. Par ailleurs, 3e décan né après le 17/12, vous semblez vous en vouloir d'un geste, d'une action que vous regrettez...

Capricorne

Né les premiers jours de janvier, il faut vous débarrasser de ce qui vous attache à un certain passé et qui pèse lourd, beaucoup plus lourd que vous ne le pensez. Vous avez justement l'occasion de vous en défaire grâce au retour de Saturne sur votre Soleil. C'est quelque chose qui peut dater de 7, 14, 21 ou même 28 ans, qui a peut-être fonctionné, peut-être pas, et il est nécessaire pour vous de tourner la page, d'accepter que ce soit derrière vous. Ensuite, vous pourrez reconstruire.

Verseau

Vous allez être bien plus rationnel et surtout moins vulnérable aux influences, 2e décan. Mercure et Neptune cessent leur relation, vous retrouvez votre bon sens. Vous pourriez même vous en vouloir d'avoir pu penser que...ou d'avoir oublié de précédentes expériences qui, pourtant, vous avaient donné une bonne leçon. Quant aux natifs de janvier, certains pourraient déjà sentir les influx de Mars qui arrive bientôt en Bélier : vous êtes un peu surexcité !

Poissons

Au contraire des autres signes vous devez encore vous méfier de Mercure et Neptune, aujourd'hui et demain ; attention aux erreurs de jugement, 2e décan. Vous pourriez vous tromper sur quelqu'un, être trompé, abusé, aussi ne signez rien, ne vous engagez dans rien tant que les deux planètes ne se sont vraiment éloignées (après jeudi). Et même le début du 3e décan devrait être prudent, Neptune est une grosse planète, sont rayon d'action est important.