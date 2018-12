L'horoscope du 25 décembre 2018

publié le 25/12/2018 à 07:16

Bélier

C'est une bonne journée, même si Mars manque toujours au 3e décan qui n'a pas la forme et que ceux du 2e décan semblent se faire du souci pour quelqu'un, ou parce qu'une personne manque à l'appel. Malgré cette dissonance pour ce 2ème décan, rien ne vous empêchera de participer chaleureusement aux réjouissances qui, même si elles ont eu lieu hier soir pour certains, étaient sous l'égide d'une jolie Lune en Lion, favorable aux belles émotions et aux bons sentiments.

Taureau

Ceux qui viennent passer la journée chez vous peuvent se réjouir, vous les traiterez comme des rois et ferez en sorte qu'ils se sentent comme des enfants gâtés. Vous aurez l'art de créer une ambiance familiale très chaleureuse et si c'est vous qui allez chez des parents, vous leur apporterez un beau rayon de soleil. Né autour des 8, 9 mai, il se peut qu'il y ait un léger désaccord avec quelqu'un, mais n'en faites pas une montagne, c'est très passager. Ne vous vexez pas pour une broutille.

Gémeaux

Vous avez toutes les chances de passer une super journée, il ne tient qu'à vous qu'il n'y ait pas d'embrouilles, surtout 3e décan. Un proche vous tapera sur les nerfs, mais essayez de garder votre sang-froid afin de ne pas gâcher l'ambiance si vous êtes réunis autour d'un repas de fête. Né après le 15, et surtout autour des 16, 17, ne rentrez pas dans d'inutiles querelles qui indisposeraient ceux qui vous entourent et qui ne sont pas concernés par les piques que vous vous lancez.

Cancer

De la bonne chère, les proches que vous aimez, que demander de plus ? Mais certains ne pourront pas s'empêcher de se faire du mouron pour quelqu'un. Il s'agit de ceux qui sont nés début juillet et qui doivent gérer une opposition de Saturne, qui crée justement du souci en rapport avec un partenaire ou un ami. Mais il n'est pas exclu aussi que vous ayez un choix à faire et que ces préoccupations vous empêchent de participer pleinement à la fête.

Lion

La Lune est chez vous, elle est très festive, mais elle est aussi un facteur de sensibilité un peu excessive ; cela pourrait vous mettre légèrement mal à l'aise. Vous n'aimez pas être le jouet de vos émotions et en même temps vous adorez avoir des émotions amoureuses, romantiques, esthétiques, etc. Tout ce qui touche au sentiment est bien accueilli, mais dès qu'il s'agit d'autres émotions, vous luttez contre. Né autour des 9, 10 août, c'est vous qui ne serez pas confortable avec ce que vous ressentirez.

Vierge

Un peu spécial, vous resterez en arrière et ne vous mêlerez pas complètement aux réjouissances. Peut-être pour mieux observer les comportements des autres ? Vous adorez observer, c'est une de vos distractions favorites : observer et critiquer, sans dire quoi que ce soit de désobligeant car vous gardez généralement vos observations pour vous ! Cela dit, 3e décan, Mars est encore opposée à vous (né après le 17 septembre) et vous risquez d'être un peu sous tension.

Balance

Bonne ambiance, sous le signe de la fraternité et de la solidarité. Beaucoup se sentiront particulièrement appréciés grâce à l'intérêt qu'ils portent aux autres. Cela dit, vous êtes souvent celui ou celle vers qui l'on se tourne pour raconter sa vie parce qu'on sait que vous écoutez attentivement et que vous avez plein de bons conseils en réserve. Eh bien, même en ce jour de Noël, vous serez sollicité pour des avis, peut-être parce que vous avez une activité un peu spécialisée ?

Scorpion

Le paraître prendra l'avantage sur l'être et ce n'est pas ce que le vrai Scorpion aime. Mais si vous voulez passer une bonne journée, il faudra faire bonne figure. Non pas que ça aille mal pour vous, ce n'est pas forcément le cas, mais il y aura peut-être quelqu'un, si vous êtes en famille ou avec des amis, qui vous tapera sur les nerfs, que vous n'aurez pas envie de voir et il ne faudra pas le montrer. Si vous ne voulez pas gâcher l'ambiance, vous mettrez le masque des apparences...

Sagittaire

Vous serez les rois de la fête, à l'aise en toute situation et avec tout le monde. Vous serez aussi celui ou celle qui sait créer une bonne ambiance, très conviviale : on ne s'ennuiera pas avec vous ! Vous aurez l'art de raconter des histoires passionnantes, même si elles ne sont pas tout à fait vraies, et seuls ceux du 3e décan nés après le 17 décembre seront un peu remontés contre un membre de la famille qu'ils auraient préféré ne pas côtoyer en ce jour de Noël.

Capricorne

Des planètes bien alignées, les signes de Feu sont à l'oeuvre pour donner un bonne image de vous et montrer aux autres à quel point vous pouvez être généreux. Quand vous le voulez bien ! Mais s'il y a quelqu'un autour de vous que vous n'appréciez pas, vous ne pourrez pas le lui cacher car votre volonté sera aussi d'être transparent, de ne pas mentir aux autres en étant gentil alors que vous n'avez pas envie de l'être. Et si vous étiez un peu plus diplomate ?

Verseau

Que le soleil brille ou pas, les autres seront votre soleil et éclaireront votre journée par leur présence, leur gentillesse et surtout les jolis cadeaux qu'ils vous feront. Mais peut-être aussi que vous pourrez remercier la vie de ce qu'elle vous a offert, 1er décan, ou de ce qu'elle ne va pas tarder à vous offrir si vous êtes du 2ème décan. Et que le 3ème ne s'inquiète pas, ce sera pour janvier. Seule Vénus n'est pas au diapason, en Scorpion depuis des lustres : vos amours ne vous satisfont pas. Pour l'instant.

Poissons

Le 2ème décan est en passe de se débarrasser des dissonances et vous saurez tous oublier ce qui peut vous tracasser en étant le plus actif et serviable possible. S'il y a un déjeuner de famille par exemple, vous proposerez votre aide toutes les cinq minutes et chercherez à être le plus efficace possible, tout en ne vous faisant pas trop remarquer, sauf ascendant Lion, Verseau ou Sagittaire. Dans ce cas, vous ferez au contraire tout pour qu'on admire votre dévouement.