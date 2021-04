L'horoscope du 29 avril 2021

publié le 29/04/2021 à 05:30

Bélier

Vous aurez des obligations à remplir, des responsabilités à assumer ce week-end et si vous ne faites pas votre " devoir ", vous vous en sentirez coupable. Mais cela vous cause probablement une forte charge mentale et vous aimeriez au contraire ne pas avoir à penser à tout ce que vous avez à faire, ce serait une manière de vous sentir libre. Certains natifs du 1er décan seront d'ailleurs en colère ce soir car on aura décidé à leur place de ce qu'ils ont à faire. Du coup, vous avez intérêt à mettre les choses au point, vous êtes le seul à décider !

Taureau

3ème décan, comme promis, cette fin de semaine sera chaleureuse sur le plan amical. En revanche, 2ème décan, l'ambiance risque d'être très électrique à cause de la rencontre Soleil/Uranus, en dissonance avec Saturne. Et s'il n'est pas électrique, il sera stressant et vous aurez l'impression que l'univers entier vous en veut. Ça ne durera pas, bien sûr, aussi essayez de prendre du recul tout en vous efforçant d'accepter les difficultés que la vie vous impose et dont vous n'êtes probablement pas responsable.

Gémeaux

Mercure, votre maître, se rapproche de votre signe où elle entrera mardi. Vous avez peut-être le cerveau un peu embrouillé en ce moment ? Vous faites des erreurs, des maladresses que vous ne faites jamais ? Dites-vous que cela changera à partir de mardi et que vous retrouverez toute votre habileté, toute votre rapidité d'esprit. Cela concernera surtout le 1er décan, alors que pour l'instant le 3ème est celui qui ne se sent pas aussi agile et rapide que d'habitude.

Cancer

Il risque d'y avoir de l'eau dans le gaz, à partir de cet après-midi, pour ceux nés en juin. Ce sera très passager mais la Lune s'opposera à Mars, qui est dans votre 1er décan et vous serez un peu trop " frontal " ! Vous aurez le sentiment d'être attaqué, et du coup vous attaquerez et vous montrerez agressif. C'est probablement quelqu'un de la famille qui risque de vous en vouloir, de vous accuser de quelque chose, mais ne rentrez pas dans son jeu, ne répondez pas.

Lion

Ce n'est pas le meilleur week-end de l'année pour le 2ème décan, nous en avons parlé hier. Si ça peut vous aider, sachez que Saturne deviendra rétrograde le 23 mai et qu'elle ne sera donc plus très active jusqu'au 11 octobre. Quant à Uranus, qui représente l'instabilité (professionnelle ?) dans laquelle vous êtes, elle ne rétrogradera pas avant le 20 août, mais elle vous laissera tranquille le reste de l'année. 1er décan, Uranus est définitivement loin de vous à présent.

Vierge

Ne vous inquiétez pas, le week-end qui arrive sera plus joyeux que pour d'autres signes. On vous fera des compliments, on sera même un peu flatteur avec vous mais cela vous fera chaud au cœur car cela viendra de personnes dont vous savez qu'elles sont sincères et que vous pouvez les croire. Le 3ème décan sera le plus sensible à cette agréable conjoncture, mais les autres décans en auront aussi des échos. 1er décan, peut-être faudra-t-il prendre la défense d'un ou une amie…

Balance

Avec les aspects de ce week-end, cela risque d'être un peu compliqué en famille. Rien d'important, mais on se chicanera autour de vous et, comme d'habitude, vous chercherez à arranger les choses. Mais, ce n'est pas une bonne idée parce que ça vous retombe toujours dessus ! Laissez vos proches se disputer et s'ils viennent vous prendre comme témoin, vous allez ailleurs, dehors s'il le faut ! Vous vous éloignez le plus possible, vous n'avez pas à gérer sans cesse leurs problèmes.

Scorpion

Ce sera top pour le 3ème décan pendant tout le week-end grâce aux bons aspects de Vénus et Mercure. Vous serez bien entouré et pourriez même tomber sur quelqu'un qui vous plaira. Toutefois, si vous êtes du 2ème décan, ça ne sera pas la même ambiance du tout ! Le Soleil et Uranus sont conjoints et en dissonance avec Saturne si vous êtes né autour des 5, 6, 7 novembre et ce n'est pas une sinécure ! Mon conseil : essayez de ne pas vous obséder sur le problème, ça ne fera rien avancer, au contraire.

Sagittaire

La planète qui va gérer le week-end, c'est Saturne. Ne croyez pas qu'elle va correspondre à une épreuve quelconque, il faudra simplement que vous soyez un peu plus raisonnable que d'habitude, que vous réfréniez vos élans et surtout ceux qui consistent, selon ce qu'on sait du Sagittaire, à aller un peu trop loin dans l'excès. Nourriture, boissons ou autres plaisirs (parfois interdits) qu'il faudra contrôler tout simplement pour ne pas vous sentir patraque parce que votre corps aura trop absorbé.

Capricorne

La Lune va présider à votre week-end puisqu'elle sera chez vous. Vous serez plus sensible que d'habitude, ou en tout cas vous montrerez davantage votre sensibilité, vous qui avez pour coutume de la cacher (à moins d'un ascendant Cancer, Scorpion ou Poissons). 1er décan, il semble que vous vous sentirez agressé et votre réponse devrait être de vous défendre ; mais à cause de cette sensibilité, vous ne vous sentirez pas assez armé, ou alors vous aurez peur de faire du mal à votre " agresseur ".

Verseau

Et si vous décidiez de débrancher ? De ne pas vous laisser manipuler par vos peurs, vos angoisses, 2ème décan ? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une question de contrôle de ce qui se passe dans votre tête. Vous pouvez très bien laisser vos pensées augmenter et même dramatiser ce qu'il se passe, tout comme vous pouvez les dévier vers autre chose : un jeu, une conversation téléphonique avec un ami, un bon film à la TV : tout ce qui vous empêchera de penser sera bon.

Poissons

Il sera question d'amitié ce week-end, l'un de vos proches pourrait vous passer un coup de fil et vous dire que vous lui manquez, que vous ne donnez pas souvent des nouvelles... De gentils reproches qui vous montreront qu'on est attaché à vous, plus que vous le pensez. Un bon conseil : quand vous n'êtes pas physiquement avec ceux que vous aimez, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre vous et qu'ils ne pensent pas à vous. Si vous croyez ça, vous avez tout faux. Nous sommes tous reliés.