L'horoscope du 24 mai 2019

publié le 24/05/2019 à 05:45

Bélier

Comportez-vous de manière amicale, l'un de vos proches aura besoin de savoir que vous vous intéressez à lui/elle et que vous pouvez être de bons conseil... Mais ne soyez pas trop brusque dans votre manière de faire, 1er décan, vous penserez qu'il faut secouer, motiver, pousser mais ce n'est pas ce dont votre interlocuteur a besoin, ni ce qu'il/elle attend de vous. L'attitude la plus amicale consistera à le/la faire parler et surtout à l'écouter attentivement.

Taureau

Si vous avez une décision à prendre, natif d'avril, ne la prenez pas sous la pression. D'ailleurs, instinctivement, vous sentirez qu'il faut réfléchir davantage. De toute manière, si vous vous décidez, il est très possible que vous changiez d'avis et que vous le fassiez à plusieurs reprises dans les prochains mois. 2e décan, Vénus est toujours chez vous mais en dissonance avec la Lune pendant quelques heures : ne croyez pas forcément les histoires que votre imagination fabrique.

Gémeaux

C'est un week-end où il faut exprimer son opinion et vous ne manquerez pas de le faire parce que les Gémeaux adorent exprimer leurs opinions dès qu'ils le peuvent. C'est le scrutin européen et cela peut être important à vos yeux, en tout cas c'est ce que dit la conjoncture. Toutefois, comme c'est votre anniversaire, c'est aussi une ambiance de fête qui peut régner ce week-end ; mais, même embrumé, rien ne vous empêchera d'aller au bureau de vote dimanche !

Cancer

Vous serez plus intériorisé que d'habitude, et même tourmenté pour certains, mais vous avez besoin d'analyser une situation et de comprendre ce qui bloque. A priori, cela ne concerne que quelques natifs des 2e et 3e décans, et c'est lié à l'opposition de Saturne qui est effectivement un frein ; vous avez peut-être un choix à faire et vous n'y arrivez pas, ou alors c'est dans votre couple que quelque chose bloque. En tout cas, y réfléchir ne vous fera pas de mal.

Lion

Acceptez de partager vos idées, votre espace, vos sentiments, c'est ce que vous demande la conjoncture ; vous vous sentirez mieux et plus léger, 1er décan. Il est vrai que la dissonance que vous envoie Uranus c'est du lourd pour certains, surtout ceux qui sont nés en 1975 ou 1976. Votre statut est remis en question et vous en souffrez peut-être plus que les autres Lion ; ceux qui sont nés en 1982, 1983 par exemple devraient être beaucoup moins affectés.

Vierge

Ordre, méthode, minutie, vous utiliserez toutes ces qualités qui sont les vôtres pour terminer un travail ou peut-être pour faire travailler l'un de vos enfants. Il est vrai que le Bac approche et qu'en bonne Vierge vous prévoyez tout, et pas seulement pour vous ! Cela dit, si vous n'avez pas d'enfants, ou s'ils sont grands, vous emploierez cette énergie à faire un grand ménage, ou à mettre de l'ordre dans vos tiroirs ou placards. Vous aimez ça, mettre de l'ordre.

Balance

Prévoyez une bonne fin de semaine, il y a comme un parfum de plaisir, vous avez certainement prévu quelque chose d'agréable et même de ludique pour certains. Vous ne détestez pas les jeux, surtout quand vous êtes à plusieurs autour d'une table : tout ce qui réunit vous plaît ! Cela dit, si vous êtes artiste, c'est un bon week-end pour vous produire, ou pour exposer votre production. Vous serez complimenté de tous les côtés.

Scorpion

Vous souhaitez faire quelques transformations chez vous ? Un petit coup de peinture ou juste bouger les meubles ? N'hésitez pas, c'est le bon moment. En général, vous n'aimez rien changer, il ne faut pas que les choses bougent, mais votre décoration intérieure doit évoluer de temps en temps car elle représente quelque chose de vous, de votre intériorité... Or, certains natifs du 1er décan vivent des changements intérieurs qu'il faut peut-être traduire à l'extérieur.

Sagittaire

Comme les Gémeaux, vous aurez besoin de dire tout haut ce que vous pensez et de faire en sorte que les autres expriment aussi leurs idées, vous les y pousserez. Une façon comme une autre de faire du prosélytisme, mais cela ne vous dérangera pas d'influencer pour qu'un maximum de personnes aillent voter dimanche. Le Sagittaire est parfois très engagé dans la politique parce qu'il a un fond d'idéalisme et qu'il considère qu'on a de la chance de pouvoir voter ; ce n'est pas donné à tous les pays.

Capricorne

Débrouiller les situations les plus compliquées sera un jeu d'enfant pour vous ! Vous aurez un étonnant sens pratique et trouverez des solutions pour tout. On aura vraiment intérêt à se rapprocher de vous ! Cela dit, l'opposition de Mars étant toujours présente pour le 1er décan, il se peut que certains soient confrontés à quelque chose de plus difficile et qui peut leur demander de réfléchir à un choix à faire rapidement, alors qu'ils n'aiment pas être pressés.

Verseau

Chez vous, la Lune vous invite à plonger au fond de vous-même et à vous analyser. Vous pourriez ainsi vous débarrasser d'un vieux problème qui pèse lourd. Il est vrai qu'Uranus, située dans un secteur qui représente votre passé, peut symboliser une contrainte que vous vous imposez depuis toujours et vous en avez pris conscience récemment. C'est donc une bonne occasion de tourner une page, de passer à autre chose. Vous pourriez aussi couper une sorte de cordon ombilical.

Poissons

Vous serez très rêveur ce week-end et surtout d'un idéalisme un peu excessif. Appuyez-vous sur un proche dont vous savez qu'il a les pieds sur terre. Vous avez besoin de garder contact avec le sol et qu'on vous empêche de partir dans des rêveries stériles, ou tout du moins qu'on vous démontre que vous êtes en train de rêver, que vous n'êtes pas dans la réalité. Et justement, vous avez près de vous une personne bienveillante et de bon sens (2e décan surtout).