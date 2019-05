L'horoscope du 25 mai 2019

publié le 25/05/2019 à 08:22

Bélier

3e décan, c'est contradictoire. D'un côté vous êtes freiné et pas du tout en confiance, alors que de l'autre vous avez le champ libre et vous êtes sûr de vous ! Cela dit, deux domaines différents peuvent être concernés, par exemple quelqu'un tente de vous mettre des bâtons dans les roues au boulot et cherche à saper votre confiance alors que vous sentez que cette personne va dans le mur et veut vous y entraîner ; ou alors on vous a fait une proposition enthousiasmante, mais vous êtes coincé pour l'instant.

Taureau

2ème décan, vous êtes toujours sous le charme de Vénus et si vous voulez séduire quelqu'un, ou vous laisser séduire, ce week-end y est tout à fait favorables. Votre gentillesse sera parmi vos armes de séduction et on aura du mal à vous résister ; d'ailleurs, vous saurez y faire ! Par ailleurs, vous pourriez faire une rencontre si vous êtes célibataire, mais comme d'habitude vous ne vous emballerez pas. Vous savez que le temps est votre allié pour être sûr que vous pouvez faire confiance.

Gémeaux

Soleil et Mercure sont encore conjoints, alors si c'est votre anniversaire, vous pouvez prévoir une année riche en apprentissages et en rencontres intéressantes. De nouvelles connaissances pourraient en effet jouer un rôle important et vous inciter à prendre un chemin auquel vous n'aviez pas pensé. C'est une bonne configuration aussi pour obtenir un job dans lequel vous vous épanouirez parce qu'il correspondra à votre nature communicative.

Cancer

Né les derniers jours de juin, Mars est conjointe à votre Soleil : ne vous étonnez pas d'être impulsif, réactif et de ne supporter aucune forme de frustration. C'est de l'énergie à l'état brut, vous pouvez l'utiliser de mille manière de façon à ce qu'elle ne se retourne pas contre vous et accentue votre mauvais caractère... Vous pouvez démarrer un nouveau job, faire de la compétition sportive ou être en compétition au bureau, et même parfois en bisbille avec quelqu'un de votre clan. Et vous risquez aussi de vous faire mal...

Lion

Vous ne disposez pas de votre fougue habituelle si vous êtes de juillet, mais à votre décharge il est vrai que vous affrontez une situation qui vous désoriente. Un changement de direction s'impose et vous ne pouvez pas lutter, vous n'avez pas le contrôle. Cependant, cela ne devrait pas affecter vos comportements, or vous êtes au contraire trop autoritaire, un brin tyrannique et vous n'acceptez aucun conseil, alors qu'il faudrait la jouer plus finement et mettre un autre scénario en place.

Vierge

C'est une bonne journée pour préparer quelque chose, une petite sauterie prévue pour demain par exemple ou un rendez-vous qui vous tient à coeur. Vous serez focalisé sur cette préparation et ne verrez pas le temps passer (1er décan principalement). Cela dit, c'est peut-être vous qui êtes invité à une fête et vous tenez à ne pas arriver les mains vides ; aussi préparerez-vous quelque chose, même si on ne vous a rien demandé. N'en faites pas trop tout de même.

Balance

L'ambiance est toujours agréable et même très positive pour le 3e décan, plutôt optimiste. Mais né fin septembre, un désaccord, une brouille vous contrarie. Vous n'aimez pas cela en tant que Balance qui apprécie l'harmonie en tout mais vous ne pouvez pas fuir la confrontation, cela ne ferait que prolonger la situation qui doit être réglée le plus vite possible. Et sans que vous ayez le sentiment d'être, encore une fois, celui ou celle qui s'écrase.

Scorpion

Si jamais le courant a été coupé entre vous et l'autre, 1er décan, il se peut que vous ayez pu le rétablir ou que vous le fassiez aujourd'hui ; c'est le bon moment. Mais restez léger, ne faites pas peser sur l'autre le poids de la culpabilité... Ce qui vous arrive n'est pas toujours la faute des autres, vous avez forcément votre part. Et plus vous le reconnaîtrez et l'accepterez, plus vous avez de chances de voir la relation prendre une direction un peu différente, mais intéressante.

Sagittaire

On dit que Jupiter est une sorte de porte-bonheur, mais il arrive qu'elle représente aussi de sacrés problèmes administratifs ou légaux. N'est-ce pas, 3ème décan ? La planète est rétrograde à présent et il se peut que vous ayez à vous défendre, à défendre votre réputation ou votre honneur, notamment né autour des 13, 14, 15 décembre. Cela risque d'être un peu long, parfois même la situation ne se règlera pas avant le mois d'octobre ; mais vous n'y pourrez rien.

Capricorne

Né fin décembre, vous semblez être embêté par une décision à prendre, mais il n'y a pas le feu. Vous avez le temps, même si on vous pousse à être plus rapide ! Cette décision vous revient et personne n'a le droit de vous influencer de quelque manière que ce soit. 2e décan, en revanche, il y a du plaisir dans l'air ce week-end, surtout si vous êtes né vers les 2, 3, 4 janvier : vous allez certainement faire quelque chose qui vous plaira énormément ou qui plaira à vos enfants.

Verseau

La Lune étant encore chez vous, vous serez centré sur vous-même et sur tous les petits problèmes de santé que vous rencontrez, souvent provoqués par le stress. Vous êtes parmi les signes les plus stressés du zodiaque, alors forcément à un moment ou à un autre, c'est votre corps qui prend ! Et comme vous êtes un peu hypocondriaque de nature, vous avez tendance à trop vous écouter et à considérer le moindre dysfonctionnement comme le signe de quelque chose de grave. Que d'énergie perdue pour rien !

Poissons

Tout baigne pour ceux de février, très bien soutenus par Mars et Uranus. Mais il va falloir dire franchement ce que vous pensez à un membre de votre entourage. Un frère, une soeur, l'un de vos enfants... Or, vous avez toujours peur de blesser, de dire des choses qui fâchent et vous vous exprimez de manière à ce qu'on ne comprenne pas vraiment ce que vous voulez dire ! Prenez votre courage à deux mains et soyez franc et direct, vous n'avez absolument rien à craindre.