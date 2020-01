L'horoscope du 28 janvier 2020

publié le 28/01/2020 à 05:30

Bélier

Un petit coup de fatigue ? Il est vrai qu'avec les dissonances sur Mars, qui gère votre vitalité, vous avez peut-être dépassé vos limites. Mais vous ne les calculez pas souvent ! Vous pensez, c'est inscrit en vous, que votre énergie semble inépuisable mais en fait elle ne l'est pas ; tout le monde a ses limites, sauf que les vôtres sont plus larges que celles des autres et que vous avez de la force. Mais Mars en Sagittaire vous laisse croire que vous pouvez tout vous permettre...

Taureau

3ème décan, vous êtes les favoris du zodiaque cette année, mais cette semaine semble un peu stressante, peut-être parce qu'un important rendez-vous vous file le trac ! Mercure arrive en effet au zénith de votre zodiaque et les uns peuvent avoir rendez-vous avec leur boss, avec la DRH, ou avec un éventuel employeur si vous postulez pour un boulot. Bref, cela vous angoissera un peu, vous ne serez pas tranquille, mais n'en perdez pas le sommeil ! Tout se passera bien.

Gémeaux

La conjoncture est encore remuante pour ceux du 2ème décan, nés après le 6 juin. Heureusement, vous êtes entouré de personnes de très bon conseil en ce moment. Et si vous êtes malin, vous les écouterez et ferez ce qu'ils vous suggèrent. Comme de vous faire aider, par exemple : il n'y a aucune gloire à dire que vous pouvez vous en sortir tout seul ! D'ailleurs, ce n'est pas vrai : seul, on arrange les choses à sa sauce. Non, il vous faut un miroir...

Cancer

Contrairement à vos voisins Gémeaux, vous avez tout pour être content de vous et de votre vie en ce moment, juste parce que vous acceptez que tout ne soit pas parfait. Il est vrai que vous êtes particulièrement idéaliste, surtout ascendant Poissons, Sagittaire ou Bélier : vous avez un schéma un peu rigide de ce que doit être votre relation amoureuse et cela vous entrave. Heureusement, 1er décan, Uranus vous libère depuis quelque temps de toute idée préconçue.

Lion

La rencontre de Lune, Vénus et Neptune serait top pour vos finances et même pour vos amours, si Mars ne venait pas vous tenter et vous inciter à sortir du droit chemin. Rien d'important, mais vous songerez peut-être à dissimuler quelque chose, ce qui n'est pas trop dans votre nature et si vous le faites, vous ne vous sentirez pas très bien ! Cela ne concerne semble-t-il que ceux du 2ème décan, nés après le 8 août : gardez votre cap.

Vierge

Mars, Neptune, la Lune sont fâchées avec vous, 2ème décan, évitez de vous laisser manipuler ; on essayera de vous faire réagir et le mieux sera de rester indifférent. Vénus fait aussi partie des planètes impliquées dans cette dissonance et c'est peut-être votre partenaire amoureux - ou une autre relation - qui sera responsable du désordre dans lequel semble être votre vie. Mais vous allez très vite redresser la barre.

Balance

De lourdes planètes vous regardent de travers si vous êtes du 3ème décan. Cependant, c'est l'occasion ou jamais de mettre les choses à plat et, peut-être, de changer de vie. Cela dit, d'autres situations - moins radicales - peuvent être liées à cette conjoncture : un de vos parents est malade et vous le/la prenez en charge ; ou alors on vous fait sentir que vous êtes responsable de tous les problèmes dans votre foyer, ce qui est totalement injuste. Il faut vous défendre !

Scorpion

Prévoyez une bonne journée, très valorisante parce qu'on vous fera des compliments et vous serez fier comme un paon. Vous avez une meilleure image de vous, 2ème décan et c'est dû au rassemblement de trois planètes chez vos amis Poissons, le signe qui représente précisément votre amour-propre, vos succès, tout ce qui peut vous flatter. Mais il y a aussi une dimension de jeu ; seriez-vous en train de jouer avec vos sentiments ou ceux de l'autre ?

Sagittaire

Le ciel ressemble beaucoup à celui d'hier, mais vous serez très bien entouré à partir d'aujourd'hui ; un proche aura de bonnes idées pour mieux gérer votre situation. Le problème c'est Neptune ! Elle est en dissonance avec Mars, qui occupe votre 2ème décan (né autour du 8 en particulier) et qui représente une situation par claire sur laquelle vous n'avez aucun contrôle et qui semble prendre de plus en plus de place.

Capricorne

Il vous faut sortir d'une situation en forme d'impasse si vous êtes du 3ème décan, vous défaire peut-être d'un lien trop puissant. Seul le temps est votre allié dans l'histoire. Vous vivez, ou allez vivre, des moments essentiels cette année, surtout quand Jupiter aura atteint votre décan et " passera " sur Saturne et Pluton. Surtout sur Pluton (2ème quinzaine de mars). Vous pourriez alors transformer le plomb en or, le négatif en positif.

Verseau

Mars et Neptune sont en exacte dissonance, vous serez préoccupé par votre argent, soit parce que vous n'en gagnez pas assez, soit parce que vous avez trop dépensé. Je vous rappelle que Neptune, la planète de l'illimité est dans votre secteur d'argent et vous avez très bien pu penser que votre compte était bien approvisionné, vous laissant ainsi leurrer par votre imagination. Maintenant, faites vos comptes, ou rendez-vous sur le site de votre banque pour voir la réalité en face.

Poissons

Il y aura des jours meilleurs, 2ème décan, vous pouvez en être certain. Mais aujourd'hui, vous aurez l'impression d'être seul contre le monde entier, ou d'avoir tout raté. En particulier si vous êtes né autour des 6, 7 mars. Petit à petit l'aspect va perdre de sa force et vous serez rassuré. Mais il ne faut pas vous cacher que vous avez un problème et que votre vie serait bien plus agréable si vous pouviez vous en débarrasser. Vous y arriverez, avec le temps... et peut-être si vous vous faites aider.