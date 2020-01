L'horoscope du 26 janvier 2020

publié le 26/01/2020 à 06:02

Bélier

Le 3ème décan subit une dissonance de Saturne et Pluton ; la vie peut vous imposer de casser un schéma, mais ce sera pour mieux le reconstruire et vous reconstruire. Toutefois, cette conjoncture peut être interprétée de plusieurs manières : c'est vous qui décidez, par exemple, d'opérer une grande transformation dans votre vie socio-professionnelle parce que vous vous sentez dans une impasse et qu'il vous semble qu'il n'y a pas d'autre solution.

Taureau

Vénus et Neptune sont conjointes et regardent votre 2ème décan. C'est un aspect qui déborde d'amour, de sentiments inconditionnels parfois teintés de mysticisme. Si vous êtes né après le 6 mai, vous devriez en avoir des échos toute l'année, mais cela peut se passer dans un autre domaine pour certains : vous pouvez développer une forte amitié, ou une attirance irrésistible pour une philosophie de vie, une religion parfois.

Gémeaux

Né en mai, préparez-vous à une année où il faudra tout prendre au sérieux étant donné que vous recevrez un bon aspect de Saturne. Mais la stabilité sera au rendez-vous, de même que la sécurité matérielle et la réussite ! Certains ont atteint un important objectif et ce qui vous importe le plus c'est de faire vos preuves ; de montrer que l'expérience acquise est une force. Cependant, il y a beaucoup à apprendre, aussi gardez l'esprit grand ouvert.

Cancer

C'est encore le 2ème décan qui a la vedette avec l'opposition de Jupiter, la planète est bien reliée et vous fait d'agréables promesses de rencontre, voire de vie commune. Il peut, bien entendu, y avoir également un mariage, un pacs, bref les unions et associations sont favorisées par Jupiter. Dans le cas où votre Jupiter à vous ne serait pas positive, vous pourriez avoir un problème légal avec un partenaire, voire divorcer.

Lion

Si le 1er décan n'est pas dans son assiette, si un équilibre a été rompu, en revanche le 2ème décan peut constater qu'il dispose de toute son énergie et toute sa combativité. Né après le 7 août, Mars est bien alignée avec vous et avec Mercure : si vous êtes joueur, vous serez gagnant. Même chose si vous devez faire une compétition sportive, seul un autre Lion du 2ème décan lui aussi aura autant de force que vous !

Vierge

Le positif dans votre ciel, c'est le bon aspect de Jupiter. Il dope votre orgueil et vous donne une meilleure image de vous pour lutter contre ceux qui sont toxiques. Cela s'adresse au 2ème décan, en particulier ceux nés après le 8 et qui reçoivent encore l'opposition de Neptune. Elle vous affaiblit face à un partenaire (amoureux ou professionnel) mais il semble que vous remportez des victoires qui vous rendent plus fort.

Balance

Je vous l'ai dit hier, le 3ème décan n'est pas à la fête à cause d'une dissonance très peu constructive. Mais une renaissance se profile, ça prend juste pas mal de temps. Cela dit, les " effets " de cette conjoncture sont très variables selon votre thème de naissance. Certains n'en auront aucun écho, ou tourneront facilement une page, alors que d'autres en seront au contraire affectés ; il peut y avoir des deuils, par exemple.

Scorpion

Vous pourriez être un peu perturbé par une histoire de famille, qui vous oblige à aborder une explication que vous préféreriez éviter car il pourrait être question d'argent, et c'est un sujet qui est très sensible pour vous en ce moment (Mars se trouve dans votre secteur d'argent). Je pense cependant qu'il serait bon pour vous que les choses soient dites, c'est l'affaire de quelques heures puis vous n'y penserez plus.

Sagittaire

Saturne et Pluton conjointes sont en relation avec votre 3ème décan. Elles vous disent de changer radicalement votre manière de gérer votre argent et surtout de l'épargner. Et comme cette conjonction va être amplifiée par l'arrivée de Jupiter dans le 3ème décan du Capricorne début mars, il y a des chances pour que vous n'ayez pas d'autre solution, certains se trouvant au pied du mur parce qu'ils ont une somme à rembourser, par exemple.

Capricorne

Vous n'avez pas votre forme habituelle ? Ne vous inquiétez pas, Mars, qui gère vos énergies, n'est pas en forme non plus, mais attendez qu'elle soit chez vous mi-février ! Ceux qui sont nés avant le 6 janvier en sont déjà débarrassés, et ceux qui sont nés après ne seront pas au top chacun à leur tour les deux prochaines semaines. Il se peut même que vous attrapiez froid ou que la gastro vous rende visite ! Toutefois, certains devront se dévouer pour soigner un proche...

Verseau

Mercure et Mars sont en phase, un aspect qui accélère vos processus mentaux. Vous serez rapide comme la foudre mais justement, vous risquez de parler un peu trop vite et parfois de vous montrer blessant avec un proche. Ça ne sera peut-être pas intentionnel, mais le mal sera fait. Faites-lui de plates excuses ou alors expliquez-lui les raisons de votre " sortie ". Mais vous avez peut-être seulement voulu plaisanter... mais votre humour n'a pas plu.

Poissons

2ème décan, vous êtes encore sous le coup d'une dissonance qui vous déstabilise, mais vous avez maintenant quelqu'un pour vous aider à mieux gérer votre situation. Ce n'est pas tout le 2ème décan qui est concerné, juste ceux nés après le 6 mars et qui devraient, grâce à cette aide, avoir d'intéressantes prises de conscience. Le moment est peut-être venu de prendre une décision (Mars au zénith), c'est à vous de voir si c'est possible ou non.