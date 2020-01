L'horoscope du 24 janvier 2020

publié le 24/01/2020 à 05:30

Bélier

Une excellente lunaison pour le 1er décan qui semble être sur une autoroute et s'être donné la possibilité d'atteindre ses objectifs. La stabilité sera bientôt au rendez-vous, dès que Saturne sera entrée en Verseau et sera conjointe à la nouvelle Lune d'aujourd'hui (mars prochain). Vous ne le sentirez peut-être pas tout de suite, mais vous aurez atteint un but, une réussite dont vous savez qu'elle peut vous mener loin : vous avez tout prévu, tout préparé, aucun détail ne vous a échappé.

Taureau

1er décan, depuis quelques jours, vous vous sentez repris par vos vieux démons de l'insécurité et de l'instabilité, mais cela n'ira pas au-delà de la fin de cette semaine. C'est un rappel de la dissonance d'Uranus qui vous est imposé par la nouvelle Lune et peut-être par un événement qui vous évoque d'autres événements passés et qui sont été difficiles à vivre. Si vous êtes né avant le 26 avril, vous retrouverez votre stabilité à partir de mars, avril.

Gémeaux

Né en mai, voilà une belle nouvelle Lune pour vous ! Elle révèle que vous avez ou allez trouver le moyen de vous développer, peut-être à travers une nouvelle formation, ou parce que vous allez rajouter une activité à celle qui est la vôtre... Quoi qu'il en soit, vous allez vers des mois très intéressants, riches en expériences et en nouvelles connaissances, certains pouvant reprendre des études ou se mettre à étudier une science, une technique qui leur sera très utile.

Cancer

Il se peut que la nouvelle Lune d'aujourd'hui vous réserve un imprévu et comme elle éclaire un secteur financier de votre zodiaque, cela se passera dans ce domaine. Une facture que vous n'attendiez pas peut-être ? Mais il se peut que ce soit l'inverse (la NL est en dissonance avec Uranus, elle est surprenante), et que vous receviez un remboursement, un dédommagement, une réparation que vous n'espériez pas. En tout cas, quelques émotions fortes !

Lion

Vos engagements ou un contrat sont sur la sellette, mais c'est une situation que vous vivez depuis des mois et qui est enfin sur le déclin. Vous avez changé votre fusil d'épaule, 1er décan. Et si une période de ralentissement s'annonce, dites-vous qu'à terme elle vous aura été utile pour faire le point et savoir ce que vous voulez vraiment, quelle direction vous voulez donner à votre vie. Né avant le 29 juillet, vous en avez pratiquement terminé avec la période d'instabilité que vous avez connue.

Vierge

Vous avez tout votre temps devant vous, mais la nouvelle Lune peut vous donner le sentiment que tout est urgent. Ne vous y laissez pas prendre et allez à votre rythme. Il n'est jamais urgent de s'épuiser dans le travail, même en sachant qu'en tant que Vierge en général vous adorez votre boulot : il est essentiel dans votre vie. Mais le sentiment d'urgence que vous ressentez souvent est exacerbé en ce moment, et vos nerfs pourraient en pâtir.

Balance

Pour vous, la nouvelle Lune est non seulement très positive et valorisante pour votre égo, 1er décan, mais elle est aussi annonciatrice d'un succès qui n'est pas très loin. Vous le ressentez déjà, mais cela va s'accentuer dans les mois qui viennent grâce à un bon aspect de Saturne, une des plus importantes planètes de votre zodiaque. Il semble que vous atteindrez un but et que votre réussite sera due à un travail de longue haleine.

Scorpion

Un peu agitée cette nouvelle Lune pour ceux d'octobre mais ce n'est pas une situation inconnue, c'est une ancienne qui est sur le point de se terminer, vous tournez la page. C'est ce qu'Uranus vous demandait de faire, mais le domaine dans lequel cela se passait était bien sûr différent pour chacun. Souvent, c'est le relationnel, le couple qui a été impacté par Uranus, qui vous a obligé à changer vos comportements avec l'autre.

Sagittaire

Aucun problème à l'horizon pour le 1er décan, vous allez vers une période très constructive et qui va durer au moins deux ans. C'est plus compliqué pour le 2ème décan, à qui je rappelle que Mars occupe votre portion de zodiaque et qu'elle est en dissonance avec Neptune. Son action dépend de la place qu'elle occupe dans votre thème natal, mais en général on ne prend pas les bonnes décisions sous cette conjoncture, ou on est influencé.

Capricorne

Si vous avez prévu un achat ou de faire un placement, il se peut que vous changiez d'avis à la faveur de la nouvelle Lune. En fait, vous n'êtes pas très sûr de votre choix, aussi si rien ne presse attendez une semaine avant de vous lancer. La nouvelle Lune sera moins influente et surtout Mars ne sera plus en dissonance avec Neptune. Et c'est probablement ce qui vous fait hésiter et craindre de ne pas faire le bon choix. Vous serez sûr de vous la semaine prochaine (après mercredi).

Verseau

C'est votre nouvelle Lune mais franchement, elle n'est pas très zen. Cependant, vous avez appris ces derniers mois à être fataliste et c'est la bonne attitude à avoir. 1er décan, vous vous êtes pris trop de tuiles pour ne pas être à présent conscient des changements qu'il faut opérer, si vous ne les avez pas déjà mis en place. Si vous avez su anticiper, vous serez évidemment moins sensible à cette nouvelle Lune un peu déstabilisante.

Poissons

La nouvelle Lune éclaire votre secteur d'ombre, celui qui vous porte à vouloir sauver tous ceux qui sont malmenés par la vie. Mais ne seriez-vous pas plus sélectif qu'avant ? Peut-être avez-vous décidé de ne sauver que ceux qui voulaient l'être ? Vous avez changé votre vision du monde, cela peut se limiter à votre monde à vous, mais il y a malgré tout une ouverture sur l'autre monde, le grand, qui s'est faite depuis deux ans (1er décan).