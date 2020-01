L'horoscope du 25 janvier 2020

publié le 25/01/2020 à 05:30

Bélier

Un bon week-end vous attend, surtout parce que rien ne sera comme d'habitude et que cela vous stimulera. Peut-être que vous vous initierez à une nouvelle activité ? En tout cas, vous ne serez pas mécontent ! Pour certains, c'est le secteur amical qui sera en vedette (normal en période Verseau) et vous ou vos amis organiserez quelque chose d'inédit qui, cependant ne vous plaira qu'à moitié. Ou ne plaira pas à votre tendre moitié...Mais vous ferez avec.

Taureau

Vous vous sentirez coincé, obligé d'assumer une responsabilité alors que vous n'avez qu'une envie c'est de rester tranquillement chez vous, sans rien faire de spécial. Mais ça ne se passera pas selon vos désirs, 2ème décan, et comme il s'agira d'assumer une responsabilité familiale, vis-à-vis d'un parent par exemple, vous ne pourrez pas faire autrement. Et ça risque d'être aussi le cas demain dimanche pour ceux du 3ème décan.

Gémeaux

Il ne faudra pas se fier aux apparences, ceux du 2ème décan s'arrangeront pour faire bonne impression, mais dans le fond il y aura des remous face à une décision à prendre. C'est toujours le même problème dont il est question (surtout né après le 5 juin), celui posé par la présence de Neptune au zénith de votre zodiaque. Vous ne parvenez pas à vous imposer, que ce soit dans votre job, dans votre couple ou en famille. Neptune vous lâchera d'ici quelques semaines, à partir d'avril.

Cancer

Normalement, vous devriez passer un bon week-end avec celui ou celle que vous aimez, Vénus en témoigne, mais un souci logistique pourrait vous contrarier, 2e décan. Quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ou l'un de vos organes qui ne reste pas silencieux... Toutefois, Vénus en Poissons étant puissante, il est possible que vous puissiez arranger le problème vous-même, assez rapidement pour pouvoir profiter et prendre du bon temps avec votre chéri/e.

Lion

Vous avez un nouveau message, 2ème décan. Un courriel, une info entendue ou lue peuvent en effet vous intéresser car cela touchera un domaine qui vous passionne. Scientifique, technique ? A moins que vous n'ayez des nouvelles d'une personne avec qui vous avez des liens d'amitié et que vous ne décidiez de faire quelque chose ensemble. Vous êtes plus joueur que d'habitude en ce moment, vous pourriez vous retrouver pour jouer aux cartes ou à autre chose.

Vierge

Mars n'est pas votre amie en ce moment, sa dissonance avec Neptune vous empêche de faire les bons choix et vous le savez. Aussi, ne décidez de rien avant jeudi prochain (2ème décan surtout). Mais le problème peut très bien être uniquement matériel et à ce moment-là, il faudrait vous méfier de l'eau et des liquides en général. Il y a un côté excessif dans la configuration : donc, inondations, fuites possibles, mais aussi excès de boisson !

Balance

Prévoyez un bon week-end, il n'y a que des aspects positifs sur le 1er et le 2ème décan de votre signe, profitez du moment présent. Le 3ème décan, lui, est moins bien servi : la conjonction Saturne/Pluton est toujours active, surtout si vous êtes né autour des 16, 17 octobre et autant elle peut n'avoir aucune influence sur certains, autant sur d'autres elle peut révéler des angoisses, des peurs latentes et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Pourquoi ne pas vous faire aider ?

Scorpion

Vos amours et votre amour-propre se portent bien avec l'harmonie Vénus/Jupiter, en tout cas 2ème décan. Votre conjoint ou ami sera plus démonstratif de ses sentiments, et bien entendu cela ne vous déplaira pas... sauf s'il/elle en fait un peu trop étalage. Vous n'aimez pas cela, vous appréciez la discrétion, la réserve, tout en demandant des preuves d'amour. Mais vous n'êtes pas à une contradiction près, c'est dans votre nature si vous êtes un vrai Scorpion !

Sagittaire

On reparle de la mésentente entre Mars et Neptune pour le 2ème décan. Il y a de l'excès dans l'air, un manque de limites et c'est vous qui semblez ne pas en avoir assez. Soit vous parlez beaucoup trop et vous montrez indiscret, soit vous agissez d'une manière qui n'est pas très catholique et qui met les autres mal à l'aise. Mais il est très possible que vous ne vous en rendiez pas compte... Peut-être parce que vous êtes, d'une certaine manière, dans un déni de la réalité.

Capricorne

La planète du mois, c'est Uranus et elle est en phase avec votre 1er décan, dont on a vu qu'il se souciait moins de son image. Et c'est quelque chose de très libérateur ! Vous vous libérez d'un schéma présent depuis toujours et qui reprenait ce qu'on vous a appris dans votre enfance : à rester dans des rails et à ne pas vous faire remarquer. D'ici le mois de juillet, tout le décan aura eu des échos de ce qu'Uranus va vous proposer dans les deux ans à venir (né après le 27 décembre).

Verseau

D'agréables perspectives pour le 2ème décan ! Vous aurez une idée que vous mettrez immédiatement à exécution, appeller un ami avec qui faire quelque chose, par exemple. Bref, ce sera une journée occupée, probablement autant pour les autres décans mais peut-être pas de la même manière. Quoi qu'il en soit, l'important ce week-end sera d'éviter toute forme de stress et de trouver le moyen de le chasser en faisant du sport, ou en vous distrayant et dépensant votre énergie d'une autre manière.

Poissons

On vous demandera un service et certains d'entre vous auront beaucoup de mal à refuser, même si vous avez prévu autre chose. Mais est-ce vraiment raisonnable ? Surtout si c'est une habitude, de changer vos plans pour les autres et de vous mettre à leur disposition sans penser à vous et à ce que vous vous devez : c'est-à-dire un minimum d'attention à vos propres besoins. Seuls ceux nés autour du 5 mars sauront dire non, au prix d'une forte culpabilité.