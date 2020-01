L'horoscope du 27 janvier 2020

publié le 27/01/2020 à 06:05

Bélier

Ménagez ceux qui vous entourent, au bureau ou à la maison, vous aurez tendance à les rudoyer un peu, en particulier ceux qui viendront se plaindre pour des détails mineurs. Non pas que vous soyez indifférent, au contraire ! Vous serez un peu trop perméable aux émotions et vous en avez bien assez avec les vôtres pour ne pas vous charger en plus de celles des autres. Le mieux serait de garder une légère distance avec tout le monde.

Taureau

Ce début de semaine est encore rempli d'amour et souvent de compassion à l'égard de ceux que la vie n'épargne pas. Mais vous, vous avez le pouvoir de les aider, 2e décan. Est-ce que ça ne serait pas un peu présomptueux de votre part ? C'est possible, mais quelle importance ? Après tout, si vous pouvez vous rendre un peu utile, autant à des amis qu'à de parfaits inconnus, vous n'aurez pas perdu votre journée. Ni celle de demain d'ailleurs.

Gémeaux

Mercure étant en harmonie avec vous, vous aurez l'explication dont vous avez besoin pour comprendre pourquoi on vous en veut ; vous en ignorez totalement la raison. Ou plutôt, vous vous êtes mis la tête dans le sable pour ne pas voir cette raison et ne pas avoir à vous dire que c'est votre faute. D'autant plus que vous pensez vraiment n'avoir rien fait de mal 2ème décan, au contraire ! Vous êtes persuadé d'avoir fait ce que vous deviez faire, c'est-à-dire votre devoir.

Cancer

Vénus, Neptune et Jupiter sont encore en harmonie avec votre 2ème décan, les conditions sont idéales pour que vous vous épanouissiez dans une relation amoureuse ou amicale. C'est peut-être plus que de l'épanouissement d'ailleurs, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui est à la hauteur de votre idéal... A moins que vous n'ayez accepté l'idée que personne n'est parfait et que vous vous entendiez de mieux en mieux avec votre conjoint ou ami/e.

Lion

Une discussion ou une négociation pourrait aboutir favorablement si vous êtes né après le 10 août. Et c'est parce que vous serez plus apte au compromis que d'habitude. Entier de nature, vous n'aimez les compromis que si c'est l'autre qui les fait, mais l'opposition de Mercure vous y engagera et vous n'aurez pas à le regretter. Si vous avez rendez-vous pour cette discussion, les journées les plus propices et fructueuses seront jeudi et vendredi.

Vierge

Vous aurez du mal à trouver des terrains d'entente cette semaine, 2ème et 3ème décan, vous ne comprendrez pas ce qu'on attend de vous, ou ne voudrez pas comprendre. Peut-être que vous en avez marre d'être compréhensif avec quelqu'un qui finalement ne fait absolument rien pour changer ses comportements. Il ou elle vous en a souvent fait la promesse et à chaque fois vous avez été déçu... Il est en effet peut-être temps de faire des mises au point.

Balance

Votre liste de choses à faire sera trop longue, mais c'est vous qui l'aurez chargée à ce point. Pourquoi vous infliger des journées où vous avez à peine le temps de respirer ? Pour vous " avancer " peut-être ? Oui, mais, c'est une course en avant, vous pouvez en effet tous les jours vous " avancer " et tous les jours avoir mille choses à faire. Et quand vous n'allez pas au bout de votre liste, vous culpabilisez, vous vous dites que vous n'avez pas assez bossé ! Un comble...

Scorpion

Même si vous pensez que la vie n'est qu'un long combat, essayez de croire en votre bonne étoile, car vous en avez une cette année, même si vous êtes du 1er décan ! Vous le savez, l'opposition d'Uranus n'est pas facile à vivre pour certains, mais Jupiter vous a envoyé de bons influx fin 2019, qui vous ont permis de vous ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt ; vous avez également pu faire une formation qui ne peut que vous ouvrir des perspectives.

Sagittaire

Ce début de semaine est encore mouvementé pour le 2ème décan, il serait bon que vous ne preniez aucune décision jusqu'à dimanche, vous ne feriez pas le bon choix. C'est la faute de la dissonance Mars/Neptune, encore active une grande partie de la semaine et qui, entre autres, vous ôte vos limites. Vous aurez donc tendance à aller trop loin et à ne pas agir (pour certains) de manière très droite. Un problème de trahison peut-être, venant de vous ou d'un autre.

Capricorne

Solide vous êtes et solide vous serez toute la semaine. Ceux qui ont besoin de vous n'auront qu'à vous solliciter pour que vous répondiez présent et vous rendiez utile. Ce côté " gentil " n'est pas toujours au premier plan car vous êtes souvent plutôt rude en apparence, on a l'impression que vous n'avez aucune émotion, aucune compassion, ce qui est totalement faux. Mais c'est une manière de vous défendre contre les émotions qui pourraient vous déstabiliser, celles des autres et les vôtres.

Verseau

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine. Il va y avoir de la passion, des frissons, des disputes et des réconciliations et il en sera ainsi jusqu'à dimanche. Vénus et Mars sont en effet fâchées et ce n'est jamais très facile de s'entendre avec l'autre, et avec les autres en général, sous cette configuration. Étant donné que, en ce moment, Vénus se trouve en secteur d'argent, il y a peut-être un désaccord dans ce domaine.

Poissons

Le début de cette semaine est encore un peu déstabilisant pour le 2ème décan, mais promis l'ambiance va s'améliorer dans le courant de la semaine, surtout après jeudi. Pour rappel : Vénus est conjointe à Neptune et les deux sont en dissonance avec Mars. Cette configuration n'est pas bonne pour vos amours, ou votre argent, vous vous faites manipuler, parfois maltraiter, et vous ne savez pas comment réagir, ni même si vous devez réagir ou non.