L'horoscope du 28 février 2020

Bélier

On se la coule douce aujourd'hui, surtout ne faites pas trop d'efforts ça pourrait vous fatiguer... Non, je plaisante. Au contraire, soyez opiniâtre et obstiné au boulot, et vous pourrez aller au bout de tout ce que vous entreprendrez. Mais il est vrai qu'avec la Lune en Taureau vous préféreriez profiter de la vie, de l'instant présent... Attention, pour certains, il pourrait y avoir de l'inattendu, de l'imprévu dans le domaine financier.

Taureau

Tout feu tout flamme, le 1er décan ! On risque en effet de vous transmettre une information qui va vous mettre en surchauffe ; elle pourrait concerner un projet. Nous sommes en période Poissons et ce sont précisément les projets qui sont au premier plan, mais il faut aussi considérer vos amitiés et relations professionnelles, elles sont gérées par les Poissons. Aussi l'info excitante peut venir de l'un de vos proches amis.

Gémeaux

Vous regarderez le monde s'agiter autour de vous et ça ne vous amusera pas du tout parce que vous aurez la désagréable impression de ne pas être invité à participer. Pour beaucoup de Gémeaux, il est important de ne pas se sentir mis à l'écart ou de ne pas avoir le sentiment d'être transparent. Souvent, dans son enfance, on ne répondait pas à ses questions, ou alors il était la cinquième roue du carrosse au sein de la fratrie.

Cancer

La conjoncture est plus calme et plus douce, d'ailleurs vous aurez des preuves d'amitié qui vous feront chaud au coeur, même si un rapport de force continue à vous contrarier. Ou alors vous avez un choix difficile à faire si vous êtes du 1er décan. La conjoncture d'aujourd'hui désarme Mars et vous pourriez avoir l'impression que la situation se retourne, que c'est vous qui êtes à présent en position de force (si conflit il y a).

Lion

La Lune étant passée au Taureau, votre état d'esprit a changé, vous ne serez plus aussi bienveillant et joyeux qu'hier. Il se peut même que vous soyez trop intransigeant, ou exigeant... Mais le serez-vous envers les autres ou envers vous-même ? Je pencherais pour la seconde solution car vous êtes dans une période (les Poissons) où souvent vous luttez contre vous-même et contre les tendances de votre personnalité que vous jugez négatives.

Vierge

Une excellente conjoncture pour le 1er décan, même si un projet ou une idée semblent ne pas avancer. Ne vous en faites pas l'univers travaille pour vous en ce moment. On n'oublie pas en effet que Mercure rétrograde face à vous et qu'elle ne reprendra pas sa marche directe avant le 10 mars. C'est donc après cette date et même après le 16 que vous aurez la réponse ou le feu vert que vous attendez. Vous pourrez alors foncer.

Balance

Né en septembre et début octobre, une question matérielle pourrait provoquer de la colère ; vous serez exaspéré par le temps que vous perdez à réclamer votre dû. Il y a de la lenteur dans l'air (Mars en Capricorne, Mercure rétrograde, Lune en Taureau) et rien n'arrive dans les temps, que ce soit quelque chose que vous avez commandé où une somme qu'on vous doit. Né début octobre, il faut taper du poing sur la table et insister.

Scorpion

Né en octobre, en dépit de l'opposition d'Uranus toujours active, cette journée devrait vous permettre de trouver une idée, une stratégie pour défendre vos intérêts. Parce que c'est probablement le point essentiel en ce moment et que vous avez une bonne fenêtre de tir. De plus vous êtes volontaire et très ferme grâce au bon aspect que Mars vous envoie. Je vous rappelle que Mars est un de vos " maîtres " et que ses influx sont toujours importants.

Sagittaire

1er décan, une contrariété liée à un achat ou à votre argent en général, vous met dans tous vos états, mais bon, vous vous énervez inutilement, ça s'arrangera dès lundi. Si c'est un objet que vous avez reçu et qui n'est pas conforme, vous allez peut-être mettre du temps à le renvoyer et à ce que vous en receviez un autre, mais ne laissez pas tomber ! 3ème décan, Vénus est en phase avec vous et tout pourrait très bien se passer s'il n'y avait pas de la jalousie dans l'air.

Capricorne

La conjoncture est très positive pour ceux de fin décembre en particulier. Vous serez nombreux à avoir la certitude de vous être débarrassé d'une situation nuisible. Ou d'un problème qui prenait trop de place dans votre tête... Toujours est-il que vous serez satisfait de cette journée, de ce que vous en ferez et des résultats que vous pourriez obtenir. Peut-être pas dans l'immédiat mais dans les prochaines semaines. Et début du 2ème décan pourrait en avoir des échos.

Verseau

Il n'y a pas urgence à refuser : réfléchissez bien si on vous a fait une proposition ou si on vous donne une idée ; même s'il n'y a pas beaucoup à gagner ça vaut peut-être le coup. Tout est bon à prendre parce que vous ne savez pas ce que ça peut donner, certes l'avenir est incertain mais il ne faut rien laisser passer. Vous avez peut-être beaucoup à faire, mais mieux vaut ça que de rester sur le carreau. Cela ne concerne normalement que le 1er décan.

Poissons

La conjoncture est plutôt sympathique, quelque chose d'excitant pourrait être dans l'air, un projet ou une idée originale, prenez le temps de les confronter à la réalité. Il vous arrive de voir les choses plus sous l'angle du rêve ou de l'idéal, que de la réalité concrète. Toutefois, aujourd'hui, avec la Lune dans le très matérialiste signe du Taureau, vous aurez apparemment les pieds sur terre. Mais la patience vous est recommandée pour aboutir.