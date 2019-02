L'horoscope du 24 février 2019

publié le 24/02/2019 à 07:25

Bélier

Il va falloir faire vos comptes et rien qu'à cette idée, vous êtes déjà d'humeur maussade. Ne remettez pas à demain, vous serez content d'en avoir terminé. C'est une corvée, mais vous en exagérez la portée, sauf évidemment si votre découvert à la banque est abyssal. Mais vu les bons influx de Jupiter, en tout cas pour le 3e décan, il serait étonnant que vous soyez en manque. Toutefois, cela pourrait être le cas pour le 2e décan, notamment ceux qui sont nés après le 6 avril.

Taureau

Vous avez peut-être mal dormi, mais ce matin l'idée agréable d'une réunion familiale, ou amicale, vous mettra d'une humeur de rêve dès votre réveil. Vous aurez envie de partager à la fois vos désirs, vos émotions, vos rêves et il se trouve que le 3ème décan sera très gâté par les astres, comme hier d'ailleurs. Mercure et Vénus sont toujours en harmonie avec vous et rendent vos relations avec vos proches très chaleureuses. Il pourrait même y avoir du flirt dans l'air !

Gémeaux

C'est une journée où vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, il y aura une ou des petites contraintes comme de mettre de l'ordre dans votre courrier. Vous l'avez laissé s'accumuler toute la semaine mais il y a peut-être une facture urgente à payer et ne faites pas l'impasse dessus, surtout en ce moment où Jupiter s'oppose à vous et où la Loi ne vous pardonne pas le moindre écart. Certes, vous pouvez discuter et obtenir des délais, s'il s'agit d'un paiement à effectuer bien sûr.

Cancer

Vous serez dans le plaisir aujourd'hui, rien pour vous contrarier 1er décan, alors pourquoi vous poser, à vous ou à l'autre, des questions sans réponse ? Ne décortiquez pas ce que vous êtes en train de vivre, cet agréable moment présent, prenez-le tel qu'il vous est offert et savourez-le. Seuls ceux qui sont nés entre le 9 et le 15 juillet risquent de ne pas l'apprécier, mais avec l'opposition que Saturne fait avec vous, rien ne va vraiment comme vous le désirez.

Lion

La Lune étant en Scorpion, vous vous sentirez vulnérable et obligé de vous protéger du monde extérieur. On vous trouvera un peu trop replié sur vous. Mais cela ne sera pas durable, juste quelques heures et ce sera peut-être dû à des images que vous aurez vues à la télé ou à quelque chose que vous aurez lu et qui vous tourmentera. Cependant, cela ne touchera pas ceux qui sont nés après le 13 août : ils sont protégés par Jupiter et ses aspects très valorisants pour leur ego.

Vierge

Né fin août, vous avez libéré des énergies, utiles pour être plus productif dans votre boulot, à moins que vous ne deviez défendre vos idées bec et ongles. En tout cas, vous ne lâcherez pas prise et reviendrez sans cesse sur le sujet tant qu'on ne vous aura pas donné raison ; l'aspect de Mars sera actif jusqu'à vendredi prochain. 3e décan, il se pourrait que vous ayez un dossier à examiner ce week-end, quelque chose concernant votre maison, ou un bien de famille.

Balance

Jupiter vous offre de belles occasions de vous diversifier, 3e décan, mais attention aux influx de Saturne qui ont commencé et vont ralentir vos réalisations. A moins que cela se passe bien dans le domaine socio-professionnel et que vous n'ayez des problèmes dans votre vie privée ; il arrive souvent que des bonnes choses se produisent, alors que la situation de base n'est pas enthousiasmante. C'est même rare que tout aille bien en même temps, non ?

Scorpions

La Lune étant encore en visite chez vous, évitez de vous comporter comme si tout vous était dû. Utilisez plutôt ce côté infantile comme arme de séduction ! Surtout si vous êtes né après le 15 novembre : Vénus est conjointe à votre Soleil et en bon aspect avec Mercure : vous serez touchant et pourriez faire une conquête ces jours-ci, ou améliorer nettement votre relation avec votre conjoint en étant plus dans l'échange. Vous ne courez aucun risque à partager vos émotions !

Sagittaire

Il se peut que vous n'ayez pas la grande forme mais plus du côté du moral que du physique. Vous qui êtes toujours optimiste, vous verrez le verre à moitié vide. Ça ne durera pas, juste quelques heures, la Lune en Scorpion vous mettant comme chaque mois d'humeur un peu morose, ou vous incitant à être plus intériorisé que vous ne l'êtes d'habitude. Mais il est aussi possible que vous vous fassiez du souci pour un membre de votre famille, peut-être mal en point.



Capricorne

Né après le 7 janvier, Saturne est conjointe à votre Soleil et vous fatigue ; elle peut même être un peu déprimante, mais vous avez des armes pour vous défendre. C'est-à-dire que si vous vous laissez aller à la morosité, cela n'arrangera rien et ne fera qu'accentuer les méchancetés de Saturne. Mais si vous acceptez ce qu'elle vous impose comme quelque chose qui peut vous en apprendre sur vous-même et vous renforcer (à terme), vous le vivrez beaucoup mieux, ce sera plus facile.

Verseau

Vous pourriez avoir à travailler en ce dimanche, quelque chose à boucler pour ceux de fin janvier qui ne seront pas tranquilles tant que ça ne sera pas fait. Conscience professionnelle, ou obligation imposée par l'un de vos proches ? Vous aurez en tout cas le sentiment que vous êtes " coincé ", que vous ne pouvez pas faire autrement. 3e décan, né après le 9 février, il se pourrait que vous ayez la baraka en ce moment : les projets sont à l'honneur.

Poissons

Que vous soyez en vacances ou chez vous, vous aurez une agréable sensation de liberté, celle de pouvoir dire ce que vous pensez sans qu'on vous contredise. Souvent, vos idées sont un peu irréalistes et vos interlocuteurs n'ont d'autre choix que de vous remettre la réalité sous le nez, et vous le prenez mal ! Mais aujourd'hui, vous aurez la distance nécessaire et la bonne vision pour exprimer des idées que votre entourage ne peut que partager car elles seront de bon sens.