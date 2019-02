L'horoscope du 25 février 2019

publié le 25/02/2019 à 05:46

Bélier

La semaine sera sauvée de l'ennui par l'entrée de Vénus en Verseau, mais pas avant vendredi. D'ici là, vous ne serez pas très motivé pour travailler ou pour aimer. Mais peut-être faites-vous partie de ceux qui sont en vacances ? Cela expliquerait pourquoi il y a comme un vide ces prochains jours ! Certains, nés entre le 28 mars et le 3 avril recevront quelques influx de Mars qui indiquent qu'ils auront une motivation, assez forte tout de même, celle de faire de l'argent !

Taureau

Né du 28 avril au 4 mai, Mars s'est posée sur votre Soleil et cela décuple la façon dont vous exprimez votre énergie. Plus obstiné et têtu que vous, il n'y aura pas. En outre, vous serez fixé sur un problème et vous n'en démordrez pas, vous ne lâcherez pas prise et il ne faudra pas trop vous contrarier car vous réagirez avec force, ce qui n'est pas dans vos habitudes. On peut dire, sans vous offenser, qu'avec Mars vous serez un peu difficile à vivre.

Gémeaux

Vous aussi vous aurez un bon moment cette semaine avec l'entrée de Vénus en Verseau vendredi. Mais auparavant, vous aurez quelques contrariétés à gérer. Né autour des 12, 13, 14 juin, l'opposition de Jupiter est activée en ce début de semaine et vous pourriez vous trouver face à une injustice (face négative de Jupiter), obligé de vous justifier de quelque chose, à moins qu'une rencontre ou une association ne soient au programme. Une petite réussite pour ceux qui sont nés après le 15 ?

Cancer

Né entre le 29 juin et le 5 juillet, une bonne semaine vous attend, propice à la réalisation d'un projet ou à la fin d'une attente. Un départ en vacances peut-être ? Quoi qu'il en soit, à part ceux qui reçoivent l'opposition de Saturne, et encore, vous passerez tous une agréable semaine, marquée par la détente et la possibilité de vous évader tout en profitant des bonnes choses de la vie. Et cela, même si vous n'êtes pas en vacances parce que les moyens manquent (Saturne).

Lion

N'oubliez pas que Mars est au zénith de votre zodiaque, 1er et 2e décan, soyez ferme dans le boulot, tenez bien vos troupes, mais restez tout doux en famille. Si vous vous montrez trop autoritaire avec vos proches, cela ne créera pas une bonne ambiance : vos enfants vous craindront et votre partenaire vous en voudra d'être parfois trop dur. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 30 juillet et le 6 août. Vous pouvez aussi avoir une sorte d'ennemi à affronter.

Vierge

De belles journées pour ceux qui sont nés après le 16 septembre, en tout cas jusqu'à vendredi. Vous aurez peut-être le coeur qui bat plus vite et plus fort ! Soit parce que quelqu'un vous plaira, ou vous enverra des signaux comme quoi vous lui plaisez, soit parce que vous négocierez et obtiendrez quelque chose que vous vouliez absolument. Mais né entre le 31 août et le 6 septembre, vous serez également bien servi : votre énergie et votre volonté seront au top.

Balance

Comme le Bélier, vous serez vraiment content à partir de vendredi avec l'arrivée de Vénus en Verseau. Mais d'ici là, que des petites contraintes à supporter ! Le Soleil en Poissons indique que le travail prendra un peu trop de place, mais peut-être que vous mettrez le turbo pour avoir terminé quelque chose avant de partir en vacances, par exemple, ou tout simplement pour en être débarrassé. En tout cas, après vendredi, le 1er décan pourrait être aux anges.

Scorpion

Né entre le 31 octobre et le 6 novembre, il va falloir prendre des gants avec les autres toute cette semaine et ne pas jeter d'huile sur le feu s'il y a conflit. S'il y a une ébauche de conflit, vous aurez la possibilité, si vous le voulez, de désamorcer toute petite crise ou rapport de force pouvant se présenter : il suffira que vous soyez un peu moins entier, plus souple et adaptable. 3e décan, une semaine quasiment de rêve, peut-être parce que vous serez en vacances ?

Sagittaire

Jupiter transite à présent votre 3e décan. Donc né après le 12 décembre, c'est le moment d'être opportuniste pour les uns mais de faire profil bas pour les autres. C'est-à-dire que si vous la ramenez trop, si vous pensez avoir tous les pouvoirs, vous risquez de vous casser le nez plus ou moins vite ou d'avoir un désagréable retour de bâton. Mais il est vrai que vos affaires marchent peut-être du feu de Dieu et que vous vous sentez porté, renforcé par quelques succès.

Capricorne

Né entre le 29 décembre et le 4 janvier, Mars stimule vos loisirs et plaisirs. Vous êtes peut-être en vacances, ou alors vous avez trouvé un job dans l'écologie. N'oublions pas que vous êtes un signe de Terre et que vous êtes très attaché à la terre dont vous êtes parfois un ardent défenseur. Mais vous pouvez aussi travailler la terre, chacun à votre manière, et en éprouver du plaisir. Après le récent passage de Saturne, vous avez besoin de vous ressourcer en étant proche de la terre.

Verseau

L'événement de la semaine, ce sera l'entrée de Vénus dans votre signe vendredi et vous pouvez peut-être prévoir un week-end de rêve si vous êtes né en janvier. Mais pour l'instant, Vénus est toujours dans l'ombre de votre signe et vos intérêts sont ailleurs, probablement dans le monde du travail. Avec une possible secousse pour le tout début du signe (né entre le 20 et le 24 janvier, à peu près) en milieu de semaine. Cela peut concerner votre rémunération ou votre statut.

Poissons

Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine. Le Soleil est encore en harmonie avec Mars, ce qui témoigne d'une grande activité et d'une volonté sans faille. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez en faisant preuve de persévérance, voire d'obstination et quand vous aurez décidé quelque chose, rien ne vous arrêtera. Et c'est valable toute l'année si vous êtes né cette semaine. 3e décan, d'agréables rendez-vous, des contacts, des déplacements, des vacances peut-être ? Bref, une ambiance chaleureuse.