L'horoscope du 24 décembre 2018

publié le 24/12/2018 à 07:11

Bélier

Vous participerez aux joies de Noël, mais vous n'en profiterez pas à fond, 2ème décan. Votre situation ou celle d'un proche assombrira votre ambiance. Vous ferez des efforts, mais si vous êtes né autour des 31 mars et 1er avril en particulier, vous n'aurez pas le coeur à faire la fête. Toutefois, Jupiter nous indique que, peut-être, un domaine de votre vie est préservé, celui qui vous permet de prendre de la distance. Certains sauront s'extraire d'un quotidien un peu difficile.

Taureau

Aucun gros souci pour tous les membres du signe, une bonne semaine vous attend, surtout 2e décan. Vous êtes un modèle de droiture pour vos proches et cela grâce aux bons influx de Saturne... ou plutôt grâce à vous et à des certitudes qui vous incitent à rester droit dans vos bottes. En revanche, 2ème décan toujours mais né après le 6 mai, il semble que même si vous passez un bon Noël, vous vous poserez beaucoup trop de questions sur votre partenaire ou ami/e.

Gémeaux

La dissonance Mercure-Neptune, active jusqu'à vendredi, met le 2e décan dans le brouillard. Mais cela vous permet d'oublier ce qui ne va pas dans votre vie et de passer ainsi de bonnes fêtes de Noël. Votre faculté d'oubli est très importante depuis que Neptune se trouve en haut de votre ciel : c'est pratique certes, mais cela vous empêche aussi de vous poser des questions et de reconnaître votre part de responsabilité dans la situation qui vous occupe.

Cancer

Aucun problème pour le 1er et le 3ème décan. En revanche, si vous êtes né début juillet, vous le savez, Saturne vous fatigue tant mentalement que physiquement. Le Soleil en Capricorne va à la rencontre de Saturne, ça ne sera pas exact cette semaine mais ce sera néanmoins actif à partir de vendredi. Pour ce qui est du réveillon de ce soir, il est placé sous le signe du plaisir et de la gourmandise (Lune en Lion) et vous oublierez momentanément les rigueurs Saturniennes, c'est-à-dire votre problème relationnel.

Lion

Un beau début de semaine, vraiment, pour les 3 décans de votre signe. Vous rayonnez, vous êtes attentif aux autres et votre générosité n'a pas de limites. Le 2ème décan est peut-être encore plus favorisé que les autres, en particulier demain, grâce à une entente entre Lune (sensibilité), Mercure (écoute, compréhension) et Jupiter (ouvertures). Vous avez tous les atouts en main, non seulement pour passer de bonnes fêtes mais pour atteindre les buts que vous poursuivez.

Vierge

Mercure/Neptune vous exposent à la faiblesse d'un proche, ou à la vôtre, natif du 2ème décan. Mais Saturne veille et quelqu'un vous pousse à vous reprendre. Ou alors vous donnez de judicieux conseils à ce ou cette proche qui semble s'être perdue en route et que vous essayez de remettre dans le droit chemin. Vos tentatives sont vaines la plupart du temps car il faut savoir qu'on ne peut aider que ceux qui veulent bien être aidés, qui le demandent. Sinon, c'est une perte de temps et d'énergie.

Balance

Vous serez sensible, au fil des jours, à la future rencontre entre le Soleil et Saturne, surtout 2ème décan. Un choix à faire, une difficulté dans le domaine familial ? Cela ne vous empêchera pas de passer un bon réveillon mais vous serez certainement tenté de garder le problème présent à votre esprit, ce qui vous empêchera de profiter de l'ambiance de fête. Le problème s'étant déjà présenté (plus ou moins) en avril dernier, vous savez peut-être quoi faire pour le minimiser ?

Scorpion

Vous avez de bonnes planètes pour passer cette période de fêtes qui n'est pas toujours votre préférée. Mais tout concourra pour que vous soyez à l'aise, bien dans votre peau... Aucune présence non désirée ne vous contrariera et, au contraire, vous serez très bien entouré, surtout 2e décan. Vénus est toujours conjointe à votre Soleil et vous pourriez même être avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour. Pour le jour de l'An, c'est le 3e décan qui sera à la fête.

Sagittaire

Vous êtes vous aussi ennuyé par Mercure et Neptune en ce début de semaine. Votre imagination galope et vous incite à croire en une fausse réalité, 2e décan. Vous vous trompez de chemin, vous avez pris une mauvaise direction qui ne vous mènera nulle part. Vos actions sont dictées par le besoin de savoir " ce qui se cache en-dessous " ou de lever le voile sur un mystère concernant votre famille ou vos origines. Mais, avec Neptune, il se peut qu'il n'y ait rien à découvrir.

Capricorne

Les natifs de décembre sont à l'honneur toute la semaine, mais pas toujours contents de la conjoncture puisqu'elle leur rend la vie plus difficile ou plus triste. En effet, le Soleil (dans votre signe) va vers une rencontre - une conjonction - avec Saturne et ce n'est pas de nature à vous réjouir. Cependant, Saturne étant " adoucie " par Neptune on peut penser que vous ferez abnégation de ce qui ne va pas pour vous occuper encore davantage de vos proches ou de ceux qui sont dans le besoin (2e décan).

Verseau

Mercure est bien placée, dans votre secteur de projets et d'amitiés, 2e décan, malheureusement elle n'est pas tout à fait dans la réalité. Gare aux utopies. Vous aurez une vision idéalisée des gens, des situations et même parfois de vos capacités. Si vous sentez que vous rêvez trop, que votre imagination en fait des tonnes, arrêtez-vous un instant et posez-vous des questions sur ce qui est réel, tangible et sur ce qui ne l'est que dans votre tête. Il y a une grosse différence !

Poissons

Jupiter, Mercure, Neptune sont en bisbille et si vous êtes du 2ème décan, on peut craindre que vous manquiez de retenue et vous montriez sous un mauvais jour : vous manquerez de limites. Ce n'est pas une situation que vous abordez pour la première fois, loin de là, et d'ailleurs certains natifs des 4, 5 mars pourraient enfin ouvrir les yeux sur ce qu'ils font, parfois sans s'en rendre compte, et qui leur est néfaste. Nous avons souvent parlé d'un éventuel problème d'addiction, de dépendance.