publié le 23/09/2018 à 06:22

Bélier

Le Soleil en Balance, tout comme Mercure, vous demandent d'être moins entier et surtout d'être dans la conciliation, d'accepter les compromis, natif du 1er décan. Certes, à cause de la dissonance formée par les planètes avec Saturne, vous pourriez vous refuser à tout compromis, mais il semble que ce n'est pas du tout dans votre intérêt. Vous y perdrez peut-être quelque chose d'un côté, mais vous y gagnerez de l'autre et vous serez malgré tout soulagé.

Taureau

Vous vous accordez bien avec la Balance, vous regardez dans la même direction, celle de l'amour et du plaisir. Mais pour tous les deux, l'argent est un problème. Pour vous, Taureau, parce que vous ne voulez pas trop dépenser, vous privilégiez toujours ce qui est utile et n'allez jamais dans le futile, alors que la Balance aime dépenser, acheter, et du coup vous pourriez être saisi par une forte envie de dépenser, que vous vous empresserez de réfréner afin de rester sur votre ligne de conduite habituelle. Y parviendrez-vous ?

Gémeaux

Mercure et le Soleil sont donc conjoints et en harmonie avec vous, une harmonie qui vous donne le sentiment de votre valeur et de la valeur de votre travail. Cela dit, les planètes étant en dissonance avec Saturne (elle-même peu active sur votre signe, sauf sur les finances), il est possible que vous vous trouviez très mal payé par rapport à ce que vous fournissez à votre employeur. Mais si vous avez quelque chose à dire, à réclamer, attendez la fin de la semaine prochaine.

Cancer

La conjoncture n'est toujours pas géniale, vous passez par une période où vous vous sentez dévalorisé par votre situation et où vous ne vous faites pas confiance. Vous manquez d'assurance, vous avez peur de vous tromper dans tous vos choix et, de plus, vos rapports avec vos partenaires (affectifs ou professionnels) ne sont pas au beau fixe. Mais c'est l'histoire de votre vie depuis quelques mois. Courage, ça se terminera en fin d'année, quand Saturne ne s'occupera plus de vous, natif de juin.

Lion

La période Balance va être douce, surtout pour le 1er décan, mal servi depuis des mois. Mais attendez la fin de la semaine prochaine, que Saturne prenne du recul. Pour l'instant, le Soleil et Mercure en Balance sont impactés par cette planète de frustration, de ralentissement, et vous ne pourrez obtenir ce que vous voulez qu'en fournissant de gros efforts ; au pire, vous n'aurez rien. Alors que ce sera terminé en fin de semaine prochaine et que tout échange sera alors facilité.

Vierge

Vous avez laissé votre place de 1er à la Balance, vous êtes à présent le 12ème signe et ce n'est pas le moment de faire des dépenses, même si elles sont indispensables. Attendez la fin de la semaine prochaine parce que là , vous serez mécontent de ce que vous achèterez, tout ça parce que les planètes nouvellement arrivées en Balance, dont la vôtre, Mercure, sont en dissonance avec Saturne et cette planète n'est pas la générosité incarnée. De plus, elle n'est vraiment pas encourageante.



Balance

Bon anniversaire ! Le 1er décan va pouvoir se libérer de Saturne et un bon aspect de Jupiter favorisera vos affaires. Soyez patient, Saturne est là jusqu'en décembre. A partir du 20 décembre, la planète entrera dans le 2ème décan du Capricorne, formant un aspect avec votre 2e décan qui devra à son tour affronter une situation qui lui causera de la nostalgie, des regrets, et même peut-être de la culpabilité. Vous pourriez également avoir peur d'une perte ou d'un abandon.

Scorpion

La Balance correspond au côté mystérieux et secret qui est le vôtre et qui sera accentué pendant toute la période, de même que votre diabolique intuition. Utilisez-la le plus possible pendant la période, ce sera votre force par rapport aux autres, d'autant plus que comme nous l'avons vu hier le Soleil et Mercure seront conjoints. Toutefois, ils sont en dissonance avec Saturne ces jours-ci et vous êtes partagé entre raisonner ou écouter vos petites voix intérieures.

Sagittaire

C'est une bonne période qui s'annonce, propice à un important projet, en tout cas pour les natifs de novembre. Mais ça avance lentement et vous êtes impatient. D'ici quelques jours, le Soleil et Mercure ne seront plus en dissonance avec la très lente planète, Saturne, celle qui met généralement des bâtons dans les roues même quand elle forme un bon aspect, parce qu'elle ne pardonne pas à ceux qui sont trop pressés et qui ne prennent pas le temps de donner des bases solides à leurs projets.

Capricorne

Soleil et Mercure dominent votre zodiaque mais leur dissonance avec Saturne a de quoi vous décourager ou vous faire tourner en rond dans votre tête. Comme prévu, un rendez-vous ou un déplacement pourraient être annulés, ou reportés, et cela vous ennuiera beaucoup car apparemment vous comptiez dessus. Et comme nous sommes dimanche, il s'agit probablement quelque chose de votre vie intime : un rendez-vous avec un proche par exemple, un repas en famille...

Verseau

Il devrait y avoir de la détente dans l'air pendant la période Balance, vous serez moins stressé et aurez envie de faire plaisir à tous ceux qui vous entourent. Mais ne dépensez pas tout votre argent à leur faire des cadeaux pour leur montrer à quel point vous les aimez. C'est peut-être votre " truc ", mais parfois vos proches ne comprennent pas votre intention, ils pensent que vous cherchez à acheter leur affection, ce qui n'est pas le cas ou alors très inconsciemment.

Poissons

Le Soleil et Mercure en Balance vous promettent du travail, un remplacement peut-être. Mais Saturne étant de la partie, vous ne serez qu'à moitié satisfait. Cela dit, c'est surtout au niveau financier que vous ne serez pas content, parce que pour le reste ça devrait rouler, d'autant que Saturne est en bon aspect avec vous, 1er décan. Toutefois, à cause de la dissonance entre Mercure et Saturne, n'essayez même pas d'obtenir plus, ça ne marchera pas. Attendez la fin de la semaine prochaine.