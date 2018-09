publié le 24/09/2018 à 06:53

Bélier

Depuis hier et jusqu'à mercredi, la prudence est recommandée à chaque fois que vous serez tenté d'aller trop vite, en parole, en action et même au volant. Mercure et Mars vous servent d'accélérateur si vous êtes né en mars, mais pour l'instant Mercure étant freinée par Saturne, la raison l'emporte. Ça ne sera plus le cas après jeudi et si vous êtes né fin mars écoutez les conseils qui pourraient vous être donnés ; ils viseront à vous calmer et à faire attention aux autres.

Taureau

Face à vous, Vénus ne subit plus aucun outrage pour l'instant. Né entre le 28 avril et le 1er mai, vous pourrez, sous peu, obtenir un accord ou une validation. On peut supposer que c'est déjà en cours et que les tractations sont en passe d'aboutir en votre faveur. Cela dit, né autour du 1er mai, Vénus va rétrograder face à vous et il faudra sûrement vous montrer patient si vous avez besoin d'une signature - ou... si vous avez rencontré quelqu'un.

Gémeaux

C'est plutôt une bonne semaine qui vous attend, surtout après mercredi. Si vous avez une demande à faire, un rendez-vous à solliciter, il faudra foncer. Mercure est en effet toute la semaine en harmonie avec Mars, ce qui accélère ses fonctions et les rend plus efficaces. Mais en même temps elle reçoit une opposition de Saturne qui la ralentit ou vous donne des craintes infondées sur le fait qu'on ne voudrait pas vous voir, par exemple ou vous recevoir.

Cancer

Né en juin, au début du signe, inutile de solliciter quoi que ce soit en ce début de semaine. Attendez mercredi ou jeudi, la communication passera mieux. Les mieux servis sont ceux de début juillet (jusqu'au 2, 3) qui vont longuement recevoir un bon aspect de Vénus. Selon son rôle dans votre thème, vous pourriez voir vos sentiments pour quelqu'un se développer et vous envahir, ou alors vous pourriez avoir de belles rentrées d'argent dont vous saurez quoi faire !

Lion

D'une manière générale, vous vous sentirez mieux cette semaine et serez en phase avec votre entourage, mais vous avez encore du chemin à faire 1er décan. Mars et Uranus (gros stress) ne seront plus en relation à partir de mercredi, mais si Uranus rétrograde, Mars avance et vous l'aurez face à vous si vous êtes né les 27, 28 et 29 juillet. Cela peut autant produire des disputes, un rapport de force, que vous demander de moins imposer vos volontés.

Vierge

Né début septembre, c'est vous qui serez le plus gâté cette semaine, en tout cas par Vénus. Vos affaires vous rapporteront et vos amours seront plus légères. C'est peut-être du côté des affaires que la situation prendra un tour très positif car Vénus occupe votre secteur des échanges (commerciaux surtout), elle va y ralentir et y stationner au moins jusqu'à la mi-octobre. Vous serez peut-être très content d'un éventuel contrat, mais gare à la rétrogradation de Vénus après le 6 octobre. Concluez avant !

Balance

Mercure est chez vous, je vous le rappelle et son entente avec Mars vous presse de vous exprimer, mais sa dissonance avec Saturne vous crie : prudence. Vous avez peut-être quelque chose d'important à dire, ou un rendez-vous à prendre, mais il faut choisir le bon moment et tant que Saturne est en relation avec Mercure et le Soleil, vous n'y arriverez pas (1er décan). Seul l'humour pourrait vous aider à faire passer votre message, même si la situation ne s'y prête pas.

Scorpion

Né début novembre, la semaine se passe sous le signe de Vénus, une Vénus qui a beaucoup ralenti : vous pourriez tomber amoureux, ou obtenir un accord. C'est une très bonne conjoncture pour vous car Vénus étant lente son influence est d'autant plus importante puisqu'elle est chez vous. Elle n'est plus en dissonance avec d'autres planètes mais Mars, en Verseau, va bientôt former de nouveau une dissonance avec elle (à partir du 2 octobre et jusqu'au 15).

Sagittaire

3ème décan, Jupiter vous envoie quelques influx qui sont vraisemblablement contrariants. Un problème administratif ou judiciaire à régler rapidement. Il y en a maximum, grand maximum pour une quinzaine de jours et cela parce que vous avez probablement négligé de payer ce que vous deviez, ou de rembourser une dette. Et pour le 1er décan, l'argent pourrait aussi être un problème (moins ennuyeux) ; aujourd'hui ce sont ceux du 1er décembre qui sont concernés.

Capricorne

Né avant le 30 rien ne vous est facilité et tout vous demandera un effort cette semaine. Mais né après le 30, une réunion amicale pourrait vous réjouir. Soit vous reverrez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit vous serez avec un groupe d'ami qui ira s'éclater quelque part ; à moins que vous ne soyez invité à une soirée spéciale et plutôt amusante, toujours par des amis. 3e décan, Jupiter devrait normalement vous gâter côté rencontres, coeur ou boulot.

Verseau

Péniblement, Mars se détache d'Uranus : vous devriez être moins stressé au fil des jours. Et comptez sur Mercure pour avoir une explication satisfaisante, mais plutôt après mercredi : avant, la planète des échanges est en dissonance avec Saturne et vous n'obtiendrez pas les informations dont vous avez besoin, ou seulement en partie. Les questions juridiques, légales, seront elles aussi en vedette pendant la période Balance, un procès pourrait se terminer.

Poissons

En période Balance, Vénus domine et vous y serez très sensible si vous êtes de février. Vos sentiments s'épanouissent pour quelqu'un d'origine étrangère. Ou une personne qui n'appartient pas à votre milieu, ou encore quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous parce que vous l'avez rencontré/e pendant les vacances. Quoi qu'il en soit, Vénus est lente et vous donne tout le temps de tester vos sentiments et surtout de voir à qui vous avez réellement affaire.