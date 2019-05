L'horoscope du 23 mai 2019

publié le 23/05/2019 à 05:45

Bélier

C'est très inhabituel mais vous semblerez moins sûr de vous, vous manquerez de confiance en vos idées et opinions alors que vous savez que vous voyez juste. Les uns réagiront en se montrant plus agressifs que d'habitude, pour s'affirmer, les autres lutteront contre eux-mêmes et s'efforceront de comprendre d'où vient ce très passager manque de confiance. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez soutenu par votre entourage ? Cela concerne surtout le 1er et le 3e décan.

Taureau

2e décan, né début mai, vous recevrez Vénus jusqu'au 1er juin, vous retomberez amoureux de votre chéri/e, ou ferez une rencontre qui vous enchantera. Elle ne sera peut-être pas durable, mais sur le moment vous serez sous le charme ! Évidemment, il est aussi possible que vous gagniez plus d'argent pendant cette période, ou que vous puissiez signer une vente et espérer en toucher le fruit d'ici quelque temps. A mon avis, pas avant le mois d'août.

Gémeaux

Mercure avance à toute allure dans votre signe et formera un bon aspect avec la Lune en fin de journée. Une bonne nouvelle, peut-être un coup de fil d'un ami ? C'est un aspect mineur pour beaucoup de signes, mais étant donné que Mercure est votre planète maîtresse, vous pouvez en tenir compte. Un petit déplacement, probablement une sortie en soirée peut également être au menu de la fin de cette journée. On vous racontera quelque chose qui vous fera beaucoup rire.

Cancer

Vous, c'est Mars qui est dans votre 1er décan, pour les uns c'est une période où leur agressivité s'exprime, pour les autres quelque chose de nouveau se met en place. Mars est en effet en bon aspect avec Uranus et il peut se passer des choses un peu spéciales, rares... Vous pouvez aussi prendre une décision concernant un travail qu'on vous a proposé et qui ne correspond peut-être pas à vos compétences, mais avant de refuser, réfléchissez bien, il y a beaucoup à apprendre...

Lion

L'ambiance de la fin de journée se prête à un rendez-vous dont l'issue devrait être positive, mais plus un rendez-vous de travail qu'un tête à tête amoureux, 1er décan. Toutefois, il peut s'agir d'un simple coup de fil au cours duquel vous pourrez " faire affaire ", c'est-à-dire vous entendre et vous comprendre avec votre interlocuteur à propos d'une idée que vous avez eue. Pour certains, cela peut aussi être une discussion positive avec l'un de vos enfants adolescent.

Vierge

2e décan, vous recevez à partir d'aujourd'hui des influx positifs de la tendre et sensuelle Vénus. Profitez-en pour exprimer davantage vos sentiments et montrer à ceux que vous aimez combien vous tenez à eux, peut-être plus qu'ils ne le pensent. Mais comme vous êtes généralement très pudique, vous ne montrez pas grand-chose, ou alors à votre manière, c'est-à-dire discrètement. En couple, il est possible que vous puissiez vous évader ou que vous vous passionniez pour un même sujet.

Balance

Mercure vient renforcer les qualités Gémeaux que vous allez pouvoir utiliser : rapidité d'esprit, mobilité et surtout sens de l'opportunité, 1er décan. Vous êtes donc dans une période très positive pour vos progressions, personnelles ou professionnelles, et vos centres d'intérêt s'élargissent. En outre, Vénus (qui dirige votre thème) occupe un signe d'argent et il est possible que votre travail vous rapporte plus que d'habitude. Dans ce cas, épargnez...

Scorpion

2ème décan, Vénus s'oppose à vous à partir d'aujourd'hui, une bonne conjoncture pour mieux vous entendre avec tout le monde et surtout avec votre partenaire. Vous serez plus attentif/ve avec votre chéri/e et tout de suite l'ambiance sera différente. Autre éventualité : vous pourriez vous entendre avec quelqu'un sur un contrat ou un engagement, obtenir une approbation... Dans quelques rares cas, vous risquez de vous trouver en désaccord avec un partenaire, cela dépend de votre thème.

Sagittaire

Pour vous aussi il pourrait y avoir une proposition dans l'air, 1er décan, à moins que vous ne vous mettiez finalement d'accord avec un client qui était très hésitant. Cela peut se faire au cours d'un rendez-vous ou même à la faveur d'un coup de téléphone. Mais vous pourriez vous aussi être force de proposition, vous êtes à l'affût d'idées en ce moment et il n'est pas exclu que vous en trouviez une que vous partagerez immédiatement et qui plaira à vos interlocuteurs.

Capricorne

D'agréables petits cadeaux de la vie à partir d'aujourd'hui pour le 2e décan. Avant tout, vous serez bien dans votre peau et quand vous le voudrez, vous plairez. Ce n'est pas souvent que vous utilisez vos charmes pour obtenir ce que vous voulez : vous pensez que ce n'est pas honnête de séduire, qu'il faut se montrer tel qu'on est et rester fidèle à ses principes. C'est vrai que ça marche parfois, mais la plupart du temps c'est l'autre méthode qui marche le mieux.

Verseau

Vous êtes dans une période de doute, 1er décan, et pourtant vous avez des preuves que l'on tient à vous ou que vous êtes apprécié. Que vous faut-il de plus ? Apparemment, vous avez trop d'imagination en ce moment et il vous arrive de vous croire au bord de la catastrophe, alors que ce n'est pas le cas ; il faut juste que vous parveniez à être moins dépendant d'un travail ou d'une personne proche, c'est cette dépendance, dont vous n'étiez pas conscient, qui est le problème.

Poissons

2e décan, de bons aspects de Vénus vous attendent, ils peuvent vous inciter à prendre l'amour un peu moins au sérieux et à vous amuser à séduire. Cela ne durera que quelques jours, mais vous pourriez flirter avec quelqu'un comme ça, juste pour le fun, et aussi pour vous prouver que vous pouvez séduire. Par ailleurs, vos relations avec votre entourage proche seront excellentes pendant la période où Vénus vous regardera, entre aujourd'hui et le 1er juin.