publié le 22/09/2018 à 07:41

Bélier

La conjoncture est un peu frustrante pour le 1er décan, un rendez-vous sur lequel vous comptiez risque d'être reporté et même carrément annulé pour certains. C'est dû à la dissonance entre Mercure et Saturne et comme elle est rapide, il vous est conseillé de retenter votre chance d'ici quelques jours, vendredi prochain par exemple : toute dissonance de Mercure et du Soleil seront dépassées et vous pourrez alors demander ce que vous voulez sans vous voir opposer de refus.

Taureau

Il sera question de travail avec Mercure en Balance et surtout du fait qu'il ne vous plaît plus parce que ceux qui vous dirigent vous imposent des contraintes. Or vous n'aimez pas les contraintes et certains se lèvent tous les matins en ayant envie de se recoucher, tellement ils n'ont pas envie d'aller au boulot (1er décan). Mais avez-vous vraiment le choix ? Vous êtes tenté de prendre une décision, heureusement que Saturne vous rend très raisonnable.

Gémeaux

Mercure, votre planète, est très bien placée, jusqu'au 28 pour le 1er décan et vous entendrez un compliment flatteur. A moins que vous ne soyez, vous, le flatteur. En tout cas vous échangerez des bouquets de fleurs avec vos interlocuteurs, un en particulier pour qui vous avez vraiment de l'admiration ou qui semble en avoir pour vous. Par ailleurs, les relations avec l'un de vos enfants et votre créativité seront dans vos préoccupations dans les prochains jours.

Cancer

La conjoncture n'est pas géniale, Mercure et Saturne créent un climat de nostalgie, de regrets, et vous donnent envie de retourner sur vos pas. Certains ont pu perdre un travail ou en changer volontairement, et de ce fait ils ont perdu une partie de leur " famille " sur laquelle ils ont longtemps pu compter. Mais n'oubliez pas qu'Uranus va vous aider à changer de vie et que celle que vous aurez dans le futur sera encore plus agréable que la précédente, tout en étant très différente.

Lion

D'habitude, Mercure en Balance est vraiment une aide pour prendre des contacts ou faire vos démarches. Mais à cause de Saturne, tout prendra plus de temps. Vos interlocuteurs ne seront pas réactifs, c'est le moins qu'on puisse dire ou feront semblant de ne pas comprendre ce que vous leur demandez. Ne perdez surtout pas patience (1er décan, chacun à votre tour jusqu'au 28), plus vous vous énerverez et moins les choses avanceront comme vous le souhaitez !

Vierge

Votre planète vous quitte pour l'hésitante Balance et si vous devez peser le pour et le contre, comme le demande la Balance, ce sera dans le domaine financier. Vous aurez un placement à faire ou un achat indispensable et vous y penserez souvent, cela occupera votre esprit presque à plein temps. Pour l'instant c'est le 1er décan qui s'y colle jusqu'au 28 : Mercure est très rapide et vous aurez une demi-journée pour réfléchir posément, ou pour négocier votre achat au meilleur prix.



Balance

Mercure est chez vous, en dissonance avec Saturne, vous serez bloqué sur un sujet, celui qui vous préoccupe le plus en ce moment et aurez du mal à en parler. Ou alors vous ne trouverez pas d'interlocuteur à qui vous aurez envie de vous confier. A moins qu'on ne vous écoute pas, alors que vous parlez de quelque chose qui vous turlupine beaucoup. Cela concerne le 1er décan et Mercure étant rapide, le problème qui se présentera sera vite derrière vous.

Scorpion

La conjoncture valorise votre écoute intuitive, vous devinerez facilement ce que les autres ont dans leur tête, et vous pourrez ainsi anticiper leurs intentions. C'est le versant positif de cette configuration, le versant négatif étant que vous risquez de vous tromper dans vos jugements ou de dire des choses un peu désagréables à votre chéri/e. Cela ne durera qu'une journée tout au plus d'ici le 28 pour le 1er décan, essayez de prendre des gants pour vous exprimer.

Sagittaire

Mercure occupe un secteur dédié à l'amitié, elle est rapide mais si vous avez le temps, renouez avec un/une amie que vous avez laissé tomber il y a quelque mois. Mercure est en dissonance avec Saturne et remet le passé au présent, précisément dans ce domaine des amitiés. Vous pourriez aussi assister à une réunion " d'anciens ", ce qui ne vous plaira pas trop car vous constaterez de visu que le temps passe et que tout le monde vieillit. Or le Sagittaire ne vieillit pas dans sa tête.

Capricorne

Les prochains jours risquent d'être fatigants car la présence de Saturne chez vous, dans votre 1er décan, se fera sentir de cette manière. Certains seront découragés, parce que rien n'aboutit, que votre situation ne semble pas évoluer d'un poil et vous qui avez toujours beaucoup de courage, vous en avez moins. Surtout que le Soleil entre lui aussi en Balance demain et formera la même dissonance avec Saturne. Elle peut se révéler dévalorisante pour certains.

Verseau

Comme chaque année, vous apprécierez la période Balance, elle est propice à l'élargissement de votre horizon professionnel. 1er décan, jusqu'au 28/9. Le Soleil suivra demain et cela signifie que vous serez en confiance avec les autres, ou ce sont eux qui vous feront assez confiance pour vous promouvoir ou vous faire une proposition tentante à laquelle vous devrez réfléchir. Ne sautez pas dessus, Mercure et Saturne sont en bisbille, il faut réfléchir avant d'agir.

Poissons

La Balance, où se trouve à présent Mercure, est un de vos secteurs d'argent. Celui qui est lié à votre productivité et un contrat intéressant pourrait tomber à pic. Ce qu'on vous proposera vous rapportera peut-être moins que vous le pensiez (dissonance Mercure/Saturne) mais ce n'est pas une raison pour refuser ; plus vous refuserez de choses, moins on vous en proposera ; n'attendez pas le truc idéal, il ne viendra pas. Prenez ce que la vie vous donne.